ডাক্তারি পড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! অভিযোগ অস্বীকার বাংলার ক্রিকেটার অভিষেকের

ডাক্তারি পড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! অভিযোগ অস্বীকার বাংলার ক্রিকেটার অভিষেকের
দিল্লি ক্যাপিটেলসের ব্যাটার অভিষেক পোড়েলের দাবি, তাঁকে বদনাম করার জন্যই এই অভিযোগ করেছেন তরুণী ।
Published : June 24, 2026 at 2:00 PM IST
মগরা, 24 জুন: বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ ! মগরা থানায় এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন 24 বছরের কর্ণাটকের ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী ।
যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন আইপিএল ক্রিকেটার ৷ তাঁর দাবি, আগে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ৷ কিন্তু তা আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । কেন এখন তাঁর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না । তাঁকে বদনাম করার জন্যই এই অভিযোগ বলেও দাবি ক্রিকেটারের ।
অভিষেক পোড়েল দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেন ৷ বাংলা দলেরও ভরসা এই কিপার-ব্যাটার । তাঁর বাড়ি চন্দননগরে । মগরা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগে তরুণী দাবি করেছেন, সাড়ে তিন বছর ধরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্রিকেটারের । তাঁরা বিয়ে করবেন ঠিক করেছিলেন । এর মধ্যে বছর দেড়েক আগে তাঁদের মধ্যে একবার সমস্যা হলে তা থানা পর্যন্ত গড়ায় । তবে শেষমেশ অভিযোগ দায়ের হয়নি ।
এরপর মঙ্গলবার ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী তাঁর মা-কে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে আসেন । বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস-সহ অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সুপার কুঁয়ার ভূষণ সিং মগরা থানায় আসেন । সেখানে ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র ও মগরা থানার আইসি সৌমেন সরকারর সঙ্গে আলোচনা করেন ৷ কী করনীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র বলেন, "মগরা থানায় তরুণীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে । প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বিষয়টি । ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তদন্ত শুরু করবে পুলিশ ।"
যদিও তরুণী ও তাঁর পরিবারের সদস্য সাংবাদিকদের কাছে এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি । এদিকে অভিষেক পোড়েল বর্তমানে পরিবারকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে আছেন । সেখান থেকে সমস্ত অভিযোগকে অস্বীকার করে তিনি বলেন, "সবে আইপিএল শেষ হয়েছে । এখন পরিবার নিয়ে সময় কাটাচ্ছি । আমি ভালো খেলছি ৷ এখন ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ করা হয় । আমার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ হয়ে থাকে সেটাও মিথ্যা । পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি । তারা যোগাযোগ করলে তখন আমি কথা বলব ।"