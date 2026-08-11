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খারাপ আবহাওয়া, কোলাঘাটে হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ ! সড়কপথে কেশপুরে শুভেন্দু

কোলাঘাটে নিরাপদে অবতরণের পর দ্রুত তৈরি করা হয় বিকল্প যাত্রাপথ । সকাল 11টা 21 মিনিট নাগাদ মাঠ থেকেই গাড়িতে কেশপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।

Chief Minister suvendu adhikari
শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 1:27 PM IST

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কোলাঘাট, 11 অগস্ট: গন্তব্য ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর । মাঝপথেই বদলে গেল যাত্রাপথ । খারাপ আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণ করল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের লাগোয়া বলাকা মঞ্চের ফুটবল মাঠে কপ্টার নামানো হয় বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । সেখান থেকেই সড়কপথে কেশপুরের উদ্দেশে রওনা দেন শুভেন্দু ।

মঙ্গলবার সকালে দমদম থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় মাঝপথেই কপ্টার নামানোর সিদ্ধান্ত হয় । কোলাঘাটে নিরাপদে অবতরণের পর দ্রুত তৈরি করা হয় সড়কপথের বিকল্প যাত্রাপথ । সকাল 11টা 21 মিনিট নাগাদ মাঠ থেকেই গাড়িতে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।

খারাপ আবহাওয়া, কোলাঘাটে হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ ! সড়কপথে কেশপুরে শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের সফরের অন্যতম কর্মসূচি কেশপুরে । ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর । সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে কেশপুরে প্রশাসনিক প্রস্তুতিও ছিল জোরকদমে । হেলিকপ্টারে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত মাঝ আকাশেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের রুট বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ এরপর কোলাঘাট থেকে সড়কপথে মেদিনীপুর হয়ে কেশপুরে পৌঁছয় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় ৷

প্রশাসন সূত্রে খবর, কেশপুরের কর্মসূচি শেষ করে মঙ্গলবারই বাঁকুড়ায় যাওয়ার কথা শুভেন্দুর । সেখানে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের আওতায় থাকা সাতটি জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা ।

এদিনের সফরে অবশ্য বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় আবহাওয়া । বর্ষার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আকাশের পরিস্থিতি বার বার বদলাচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতেই মাঝ আকাশ থেকে কোলাঘাটে কপ্টার নামিয়ে সড়কপথে মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা, নিরাপত্তার কারণেই যে এই সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্ট ।

ফলে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরেই মোহবনীতে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু ৷ দেরি হওয়ার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হেলিকপ্টারের বিভ্রাটের কারণেই আসতে দেরি হল ৷ একই সঙ্গে এও বলেন, আপনাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ৷ আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না ৷ পশ্চিমাঞ্চলের 72টি ব্লকের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর সরকার যে পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি করছে তাও জানান তিনি ৷

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TAGGED:

KOLAGHAT
BAD WEATHER
HELICOPTER EMERGENCY LANDING
সড়কপথে কেশপুরে শুভেন্দু
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI

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