নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রনাথের মা, শুভেন্দু'র সঙ্গে আজই মনোনয়ন জমা হাসিরানি'র

নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রনাথের মা, শুভেন্দু'র সঙ্গে আজই মনোনয়ন জমা হাসিরানি'র
BJP Candidates Name Bypolls 2026: নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ। অপরদিকে রেজিনগরের প্রার্থী শাখারভ সরকার।
Published : September 15, 2026 at 11:52 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: দুই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি ৷ তাতেই বড় চমক সঙ্গে অপেক্ষার অবসান। প্রথমে কংগ্রেস, পরে সিপিএম, কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূলের পর অবেশেষে মঙ্গলবার সকালেই দুই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের নাম প্রকাশ্যে এল। আজ বিজেপির তরফেই দুই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হয়ে লড়বেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রানি রথ। রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হলেন শাখারভ সরকার। আজই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে হাসিরানি রথ মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।
শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবে কাজ করতেন চণ্ডীপুরের চন্দ্রনাথ রথ । রাজ্যে পালাবদলের পর চন্দ্রনাথের খুন হয়। তারপর এলাকার দাবি ছিল নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রানি রথকে বিধানসভায় প্রার্থী করার। 210 বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির তরফ থেকে হাসি রানি রথ'কে প্রার্থী করা হল এদিন। আজই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসিরানি রথ মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। তার আগে নন্দীগ্রাম জানকীনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, "দল আমাকে মর্যাদা দিয়েছে। আমি দলের মর্যাদা রক্ষা করব।"
উল্লেখ্য, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয়েছিল গত 4 মে। তার দু'দিনের মাথায় অর্থাৎ 6 তারিখ মধ্যমগ্রামে গুলি করে খুন করা হয় শুভেন্দুর তৎকালীন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথকে। গাড়িতে চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন চন্দ্রনাথ। চালকও জখম হন গুলিতে। বাইকে করে এসে তাঁদের গুলি করে পালান আততায়ীরা। প্রথমে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছিল রাজ্যের পুলিশ। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-ও গঠন করা হয়েছিল। পরে ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে।
অন্যদিকে, শাখারভ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। বর্তমান রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। দীর্ঘদিন থেকে বিজেপি রাজনীতীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিজেপি রাজনীতি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত শাখারভ রেজিনগরে জয়ের জন্য আশাবাদী।
6 অক্টোবর রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। আগামী 9 অক্টোবর উপনির্বাচনের গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 16 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আগামিকাল বুধবার। ইতিমধ্যেই দুই কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বাম, কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত তৃণমূল। রেজিনগরে আলাদা প্রার্থী দিয়েছে বামফ্রন্টের শরিক দল আরএসপি-ও।
নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনের কারণ
শুভেন্দু অধিকারী ছাব্বিশের নির্বাচনে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ৷ ভবানীপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দীগ্রামে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী পবিত্র করকে হারিয়ে জয়ী হন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৷ ভবানীপুর তিনি নিজের কাছে রেখে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনেও এই নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে ছিলেন শুভেন্দু ৷ অন্যদিকে, 2026-এর নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' (AJUP)-র প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। নওদা তিনি নিজের কাছে রেখে রেজিনগর ছেড়ে দিয়েছেন ৷ এই দুই জায়গাতেই শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল। যেখানে 6 মাসের মধ্যেই ভোট করাতে হত। পুজোর মুখেই এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে।