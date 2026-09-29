হলদিয়াতে দ্বিতীয় পেট্রোকেমিক্যালের নতুন প্ল্যান্ট চান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, কেন্দ্রকে দিলেন প্রস্তাব
ভারত শক্তি সপ্তাহ 2027 কার্যকরী ভাবে উদযাপনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। সেখানেই হলদিয়া পেট্রোকেমের দ্বিতীয় ইউনিট তৈরির জন্য দরবার করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : September 29, 2026 at 10:06 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: হলদিয়াতে দ্বিতীয় পেট্রোকেমিক্যাল তৈরির জন্য প্রস্তাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য রাজ্য সরকার করবে। রাজ্য শিল্পের প্রসার এবং কর্মসংস্থান নতুন বিজেপি সরকারের প্রধান লক্ষ্য আর সে কারণেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদিপ সিং পুরীকে দ্বিতীয় হলদিয়া পেট্রোকেম তৈরির জন্য প্রস্তাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
প্রসঙ্গত, ভারত শক্তি সপ্তাহ 2027 কার্যকরী ভাবে উদযাপনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। এই নিয়ে একটি বৈঠকে যোগ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই হলদিয়া পেট্রোকমের দ্বিতীয় ইউনিট তৈরির জন্য দরবার করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি বর্তমান ইউনিটটি এক্সটেনশন এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে তার সরকার।
হলদিয়া পেট্রো কমের এক্সটেনশন এর জন্য 175 একর জমির প্রয়োজন। রাজ্য সরকার এই সম্প্রসারণের জন্য জমির ব্যবস্থা করে ফেলেছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "85 একর জমি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দিয়েছে। ওনাদের প্রয়োজন 175 একর জমির। আমি, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, যেটা হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স ইউনিট, ওদের হাতে জমি আছে... আমি এটা নিজে টেক আপ করেছি। আমি আইওসি এবং কেওপিটির সঙ্গে কথা বলেছি, যাতে ওই 175 একর জমি আইওসি পায়। প্রাইভেট প্লেয়ারের আগে একই রেটে তার যা নর্মস রয়েছে সেই অনুযায়ী আইওসির প্রথম অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এটা যদি হতে পারে তাহলে তারা প্রকল্পটি বোর্ডে পাঠাবে। বোর্ড বিবেচনা করবে। আমি তো চাইব বোর্ড করে দিক।"
অন্যদিকে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী নিজে জানিয়েছেন রাজ্য সরকার এই প্রস্তাব পাঠালে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বোর্ড তৈরি করে তা মঞ্জুরি দেওয়া হবে। ফলে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের সম্প্রসারণ এই মুহূর্তে সময়ের অপেক্ষা। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের মতো আরেকটি ইউনিট তৈরির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের কাছে 'গোল্ডেন অপরচুনিটি' রয়েছে। আমি তো বলব যে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন আরেকটা পেট্রোকেমিক্যাল পশ্চিমবঙ্গে বানাক। আই উইল প্রোভাইড ল্যান্ড।"
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল তৈরির ইতিহাস: পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোকেমিক্যাল-এর প্ল্যান্টের নাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল। 2001 সাল থেকে এই প্ল্যান্টে উৎপাদন শুরু হয়। এই মুহূর্তে এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা। এটি মূলত ন্যাপথা-ভিত্তিক (naphtha-based) কমপ্লেক্স। এখানে পলিপ্রোপিলিন (PP), হাই ডেনসিটি পলিইথিলিন (HDPE), লিনিয়ার লো ডেনসিটি পলিইথিলিন (LLDPE)-এর মতো পলিমার এবং বেনজিন, বুটাডিয়েন, এলপিজি ও মোটর স্পিরিটের মতো বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদিত হয়। তথ্য বলছে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে উৎপাদিত পলিমার ও রাসায়নিক পণ্য ভারত-সহ বিশ্বের 60টিরও বেশি দেশে সরবরাহ ও রফতানি করা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে প্রস্তাব এদিন দিলেন তা বাস্তবায়িত হলে শুধুমাত্র বড় বিনিয়োগ নয়, বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই অবস্থায় দেখার কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে কী ভাবনা চিন্তা করে।