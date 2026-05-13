তিলজলায় বেআইনি কারখানা ভাঙার নির্দেশ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তে ছাড়পত্র মুখ্যমন্ত্রীর

তিলজলায় বেআইনি কারখানা ভাঙার নির্দেশ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তে ছাড়পত্র মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 13, 2026 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 13 মে: নবান্নে 41টি দফতরের সঙ্গে দীর্ঘ রিভিউ বৈঠকের পর জোরালো বার্তা দিল নতুন সরকার। তিলজলায় বেআইনি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও 'জিরো টলারেন্স' নীতি স্পষ্ট করল প্রশাসন।
আগের সরকারের আমলে আটকে থাকা একাধিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ছাড়পত্র বা 'প্রসিকিউশন স্যাংশন' এদিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, ভিনরাজ্যে আলু ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে পুলিশি হয়রানি বন্ধে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
গতকাল তিলজলা থানা এলাকায় একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দুজনের মৃত্যু এবং তিনজনের আহত হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রশাসনের দ্রুত তৎপরতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "কালকেই আমরা চারটি দফতরের সমন্বয়ে একটি কমিটি করেছিলাম এবং আমরা আজকে ফার্স্ট আওয়ারে কমিটি রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম। সেই কমিটি রিপোর্টে যা পাওয়া গিয়েছে, এটা আমাদের রাজ্যে বা কলকাতার ক্ষেত্রে একটি অশনি সংকেত। ওই অবৈধ ওয়ার্কশপ বা কারখানায় কোনও বিল্ডিং প্ল্যান নেই। বিল্ডিং প্ল্যান নেই যেমন, যা বেসিক নর্মস অফ ফায়ার এবং ইলেকট্রিসিটি, সেগুলি ওখানে ছিল না। কমপ্লিটলি অবৈধ।"
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন যে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিলজলা থানার 226 নম্বর মামলা রুজু করে ওই বেআইনি কারখানার দুই মালিক শেখ নাসির ও শামীম মহম্মদকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে পারমানেন্ট ইলেকট্রিক ডিসকানেকশন করার অর্ডার দিয়েছি।"
এছাড়াও কসবা, তিলজলা, মোমিনপুর, ইকবালপুর-সহ কলকাতা শহরের একাধিক এলাকায় যেখানে বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া অবৈধ কারখানা চলছে, অবিলম্বে ইন্টারনাল অডিট করে সেখানকার বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভাকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে একদিনের মধ্যে অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।
কড়া ভাষায় সতর্কবার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা এতে জিরো টলারেন্সের নীতি নিচ্ছি। যারা সতর্ক হতে চান সতর্ক হয়ে যান, যারা বেআইনি কাজকর্ম করছেন তাদেরকেও আমরা সংশোধিত হতে এবং এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশিকা এবং পরামর্শ দিচ্ছি।"
অন্যদিকে, কৃষকদের স্বার্থে বড়সড় স্বস্তির খবর শুনিয়েছে নবান্ন। গত কয়েক বছর ধরে ভিনরাজ্যে আলু ও সবজি পাঠানোর ক্ষেত্রে চাষি ও ব্যবসায়ীদের হয়রানির মুখে পড়তে হত বলে অভিযোগ ছিল। এবার সেই প্রশাসনিক বাধা সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে আগের সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে আগের সরকার আলু চাষিদের উপরে অত্যাচার করেছেন, আলু ব্যবসায়ীদের উপর অত্যাচার করেছেন। এগ্রিকালচার যারা প্রোডাকশন করেন— ইনক্লুডস পটেটো, ফুড গ্রেন, অয়েল সিড, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস— এটা অন্য রাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আলু চাষি, আলু ব্যবসায়ীদের যে যন্ত্রণা আগের সরকার দিয়েছেন, আমরা সেটা আজ থেকে বন্ধ করলাম।"
পুলিশ বা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ কোনওভাবেই আন্তঃরাজ্য সীমান্তে কৃষিপণ্যবাহী গাড়িতে হয়রানি করতে পারবে না বলে এদিন কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। তবে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাটি ছিল দুর্নীতি ইস্যুতে। পূর্ববর্তী সরকারের জমানায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বারবার জানিয়েছিল বর্তমান শাসকদল। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এদিন তিন দফতরের দুর্নীতিতে যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের 'প্রসিকিউশন স্যাংশন' দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বিগত সরকারের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিবিআই-এর চারটি মামলা গত চার চার বছর আগের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধায় আটকে রেখেছিলেন, প্রসিকিউশন বা চার্জশিটের ক্ষেত্রে স্যাংশন। বিদায়ী সরকার এবং বিদায়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই স্যাংশন আটকে রেখেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা এবং আধিকারিকদের বাঁচানোর জন্য। আজকে আমরা সিবিআই-কে তিনটি দফতরের আধিকারিকরা যারা কোরাপশনে যুক্ত ছিলেন তাদের স্যাংশন আমরা দিয়ে দিলাম।"
জানা গিয়েছে, সরকারের এই ছাড়পত্র মেলার ফলে এবার শিক্ষা দফতরের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনস্থ পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি এবং সমবায় দফতরে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের হাতে ইতিমধ্যেই অর্ডারের কপি পৌঁছে গিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।
নতুন সরকারের এই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সুরে জানান, "এই সরকারকে যে প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা এনেছেন, যে কোরাপশনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স এবং বিগত ইন্সটিটিউশনাল কোরাপশনের ক্ষেত্রে তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে, এই অল্প সময়ের মধ্যে এটি একটি তার বড় উত্তর।"