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জনতার দরবারে পার্ক স্ট্রিটে ফুটপাতবাসী মহিলাকে সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

বেশ কিছুক্ষণ ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলার পর সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিরোধীরা মহিলাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করতে বলেছিল ৷

CM Suvendu Adhikari
সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে পার্কস্ট্রিটের ফুটপাতবাসী মহিলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 2:57 PM IST

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কলকাতা, 25 অগস্ট: জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় বাচ্চার জন্য দুধ গরম করা বিতর্কে জড়িত মহিলা ও তাঁর শিশু ৷ আজ জনতার দরবার শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই মহিলা এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ এই পরিবারকে সল্টলেকে বিজেপি'র দলীয় কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে নিয়ে আসেন ৷

বেশ কিছুক্ষণ ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলার পর সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিরোধীরা মহিলাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করতে বলেছিল কিন্তু উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ভরসা করেন ৷ তিনি বলেন, "15 বছর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁজ নেয়নি । আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোক পাঠিয়ে বলছে যে টাকা নাও আর বিজেপির বিরুদ্ধে বলো । তাতে ওই মহিলা বলেছেন, আমার ভরসা বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ আমি মহিলাকে বললাম, কেএমসি-কে বলে দেব আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে । রাস্তায় থাকবেন না । ফুটপাত তো মানুষের জন্য আপনার থাকার ব্যবস্থা আমরা করব ।"

জনতার দরবার থেকে বেরিয়ে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "উনি কারওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি । বরং যারা এই কবিতা আর ছড়া লিখছেন 'মাকু বামপন্থীরা' ৷ তাঁদের বলব 34 বছর আপনারা এইসব মানুষের খোঁজ নেননি । তাই সীতা দেবী এখানে এসে বলছেন মুখ্যমন্ত্রীকে ভরসা করি । বিজেপিকে ভরসা করি ।"

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় উপর স্টোভে এক মহিলা তাঁর বাচ্চার জন দুধ গরম করছেন দেখে বেজায় রেগে যান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি মেজাজ হারান এবং ওই পরিবারের উপর চিৎকার করেন ।

সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে । নেটিজেন থেকে শুরু করে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ পুরমন্ত্রীর এহেন আচরণে মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই ফুটপাতবাসী মহিলা ও তাঁর সন্তানের পাশে দাঁড়ান ৷ গতকাল সোমবার ফেসবুক লাইভে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার নিন্দা করে জানান, তিনি এবং তাঁর দল ওই পরিবারের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ৷

যদিও ইতিমধ্যেই গতকাল সকালেই সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ফুটপাতে স্টোভে দুধ গরম করলে যে কোনও সময় একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে ৷ তবে তাঁর চিৎকার করাটা উচিত হয়নি বুঝিয়ে বলতে পারতেন ৷

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শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবার
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