1 জুন মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ! প্রশাসনিক ও দলীয় বৈঠকের সম্ভাবনা

1 জুন মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ! প্রশাসনিক ও দলীয় বৈঠকের সম্ভাবনা
ইতিমধ্যে একবার উত্তরবঙ্গ সফর সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ প্রতিমাসে একবার করে উত্তরবঙ্গে আসার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি৷
Published : May 23, 2026 at 5:20 PM IST
মালদা, 23 মে: ক’দিন আগেই উত্তরবঙ্গে এসেছেন৷ উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকও করে গিয়েছেন৷ কথা দিয়েছেন, প্রতি মাসে একবার তিনি উত্তরবঙ্গে আসবেন৷ সেই কথা রাখার জন্যই কি আগামী 1 জুন মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? বিজেপি সূত্রে সেটাই খবর৷ যদিও তাঁর মালদা সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও জেলা প্রশাসনের কাছে এসে পৌঁছোয়নি৷ সেই সূচি অধরা বিজেপির মালদা জেলা নেতৃত্বের কাছেও৷
বিষয়টি নিয়ে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “আমরা জেনেছি, আগামী 1 জুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মালদায় আসছেন৷ কিন্তু তাঁর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচি এখনও আমাদের কাছে আসেনি৷ তাই এনিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না৷”
অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামী 1 জুন মালদায় আসছেন৷ আমরা জেনেছি, সেদিন মালদা, দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি৷ মালদা জেলাতেই সেই বৈঠক হবে৷ সেদিন তিনি এই মালদার দুই সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব ও পদাধিকারীদের নিয়েও বৈঠক করবেন৷ ওই বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন৷ তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচি জেলায় আসেনি৷ সেই সূচি এলে মুখ্যমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারব৷”
জেলা প্রশাসনের কর্তারাও এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছু জানাতে চাননি৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শীর্ষস্থানীয় এক প্রশাসনিক কর্তা শুধু বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের বিষয়ে নবান্ন থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি৷ তবে শোনা যাচ্ছে তিনি 1 জুন মালদা সফরে আসতে পারেন৷ সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি৷”
সূত্রের খবর, সেদিন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানে তিনি দলের সঙ্গে প্রশাসনের যোগসূত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন৷ কীভাবে দলীয় নেতৃত্ব প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলবে, তা নিয়ে বিশেষ নির্দেশও দিতে পারেন তিনি৷ তবে শুধু প্রশাসনিক এবং দলীয় সভাই নয়, সেদিন তিনি কোনও দলীয় কর্মসূচিতেও অংশ নিতে পারেন৷
বিজেপির জেলা নেতৃত্ব চাইছে, সেদিন তিনি মালদা শহরে কিছুটা পদযাত্রা করুন৷ রাজ্য জয়ের পর মালদাবাসী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তৈরি৷ পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি জেলাবাসীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন৷ তবে সবই নির্ভর করছে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচির উপর৷