ETV Bharat / state

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর, তদন্তের নির্দেশ পুলিশকে

নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি এই ঘটনায় বীরভূম জেলা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 অগস্ট: রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে প্রয়াত বর্ষীয়ান নেতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে বীরভূম জেলা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত রাজনীতিকের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, "আশিসজি এক জন ভদ্র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। আমি আগেও বিধানসভায় বলেছিলাম, বিরোধী শিবিরেও বেশ কিছু সজ্জন ব্যক্তি রয়েছেন। উনি এক জন অত্যন্ত শিক্ষিত ও ভালো মানুষ ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কও খুব ভালো ছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ওঁর থেকে দেখা করার বার্তাও পেয়েছিলাম।"

এলাকার রাজনৈতিক সৌজন্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা জয়ের পরেই আশিসবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। শুভেন্দুর কথায়, "পাঁচ বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রীকে হারানোর পর ধ্রুব সাহাজি নিজে ওঁর বাড়ি গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছিলেন।" এর পাশাপাশি পরিবারের বক্তব্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, স্থানীয় পুলিশ কিংবা প্রশাসনের তরফে আশিসবাবুকে কখনও কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

তবে এই মৃত্যুর নেপথ্যে শাসকদলের চাপ বা হুমকির দিকটি উড়িয়ে দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের পর তৃণমূলের সঙ্গে আশিসবাবুর দূরত্ব তৈরির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি কমিটি থেকে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন আশিসবাবু। তৃণমূলের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ওঁকে ভয় দেখাতে পারে যে আপনার নামও জড়িয়ে দেব। তাই আমি বীরভূমের এসপি-কে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি।"

পরিবারকে পুলিশের তদন্তে সহযোগিতা ও প্রয়াত নেতার মোবাইল ফোন জমা দেওয়ার আর্জি জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, "পুলিশ মোবাইল কল রেকর্ড এবং সিডিআর খতিয়ে দেখে যাবতীয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।"

প্রয়াত নেতার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই তিনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন। শুভেন্দুর সংযোজন, "ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। ওঁর 84 বছর বয়সি দাদা, স্ত্রী, দিদি— সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে। সুযোগ পেলেই আমি সশরীরে গিয়ে ওঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করব।"

  1. আশিসের প্রয়াণে ক্ষোভ-আক্ষেপ ঋতব্রতর, ফের সরব 15 বছরের 'দুর্নীতি' নিয়ে
  2. আশিসের মৃত্যুতে বিজেপি-সংবাদমাধ্যমের দিকে আঙুল অভিষেকের, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চান কুণাল
  3. দুর্নীতির দায় চাপিয়ে মেরে ফেলা হল, আশিসের মৃত্যুতে বিস্ফোরক দাবি পরিবারের

TAGGED:

ASHISH BANERJEE MYSTERIOUS DEATH
ASISH BANERJEE
SUVENDU ADHIKARI
BENGAL CM ON ASHISH BANERJEE DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.