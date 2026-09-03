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মহানায়কের জন্মশতবর্ষে 365 দিনই উৎসব, টলিউডের হৃতগৌরব ফেরাতে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

মহানায়কের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী ৷

Mahanayak Uttam Kumar
মহানায়কের জন্মশতবর্ষে বছরভর উৎসবের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 1:15 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র দেশের চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক জগতের জন্য এক অত্যন্ত গর্বের দিন। টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মহানায়কের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম মাল্যদান করার কথা থাকলেও, তিনি প্রবীণ অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিককে দিয়ে সেই কাজ করান।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রথা অনুযায়ী আমারই দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু না... যাঁর হাত দিয়ে সূচনা হওয়া উচিত তাঁকে দিয়েই করালাম।" অনুষ্ঠানে টলিউডের একাধিক তারকারা উপস্থিত ছিলেন। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারীর মতো বিধায়ক-অভিনেতারাও এদিন হাজির ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মহানায়কের পরিবারের সদস্য মহুয়া চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মহানায়ককে নিয়ে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদম সকালবেলা আর্লি মর্নিং প্রত্যুষে তিনি মহানায়ককে নিয়ে তার সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পার্সোনাল একাউন্ট থেকে পোস্ট করেছেন।" গত রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী মহানায়ককে নিয়ে পাঁচ মিনিট বক্তব্য রাখেন বলে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন।

মহানায়কের শতবর্ষ উদযাপনে রাজ্য সরকার বছরভর নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তীর মতোই মহানায়কের শতবর্ষকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, উত্তমকুমারের নামাঙ্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। আগামিকাল সকাল 11টায় মহানায়কের নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের ভূমিপূজন হবে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি, ভারত সরকার শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ কয়েন এবং ডাকটিকিট প্রকাশ করছে। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার যে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেনি, তা স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম এই শিল্পী কলাকুশলী এবং যারা উত্তমকুমারকে নিয়ে ভাবেন চিন্তা করেন তাদের উপরে।"

আগের সরকারের নীতির সঙ্গে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথাও এদিন উঠে আসে। আগে প্রয়াণ দিবসটিকে উৎসব হিসেবে পালন করা হত। সেই প্রথা বদলানোর কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা ঠিক করেছি বিগত সরকার প্রয়াণ দিবসটাকে উৎসব দিবস করত আমরা ঠিক করেছি প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করব শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব আর জন্মদিনটাকে উৎসবের মতো পালন করব যেটা হওয়া উচিত।"

বক্তব্যের শেষে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের উত্থানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, বাংলা একসময় এই শিল্পের পথপ্রদর্শক বা নেতা ছিল। হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি চাই সেই হৃতগৌরবটা ফিরে আসুক। এর জন্য রাজ্য সরকার মাতব্বরি, খবরদারি, রাজনীতি করবে না সহযোগিতা করবে।"

বিকেলে একটি সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা এবং কেক কাটার পাশাপাশি, পায়েস খেয়ে মহানায়কের জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান এগিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। নন্দনে একটি অস্থায়ী কার্যালয় খোলা হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ শতবর্ষ উদযাপন নিয়ে নিজেদের মতামত বা পরামর্শ জানাতে পারবেন।

TAGGED:

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ
প্রসেনজিৎ জিৎ দেব
CM SUVENDU ADHIKARI
UTTAM KUMAR BIRTH ANNIVERSARY
UTTAM KUMAR 100TH BIRTH CENTENARY

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