অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ? কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরালেন না মুখ্যমন্ত্রী
অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, নাকি জেনে বুঝেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে এড়িয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে ৷
Published : January 17, 2026 at 11:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ 12 জন বিচারপতিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করলেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরালেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। হতবাক মঞ্চে বিসে থাকা বিচারপতি থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, নাকি জেনে বুঝেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে এড়িয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে৷
এদিন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্তকে প্রথমে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী, বিচারপতি দিপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল-সহ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, ওড়িষ্যার প্রধান বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, কেরালার প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করলেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে তিনি উত্তরীয় পরালেন না। পরে হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এই দৃশ্যক কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্য ছড়ায়।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভাষনের শেষে জয় বাংলা স্লোগান দিয় তাঁর বক্তব্য শেষ করেন, যাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের অনুষ্ঠানে রাজনীতির ছোঁয়া লেগে গেল বলেও বিরোধীরা কটাক্ষ করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষ নবনির্মিত ভবনের সামনে গ্রুপ ছবিও তোলেন প্রধান বিচারপতি।
এদিন দুপুর 12টা 5 মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনে চলে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্য সচিব। মুখ্যমন্ত্রী প্রায় চার ঘণ্টা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের অনুষ্ঠান স্থলের তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বসেছিলেন। বিকেল 3টে 50 মিনিট নাগাদ জলপাইগুড়িতে আসেন প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্ত। তিনি এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন ৷ এরপর সড়ক পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্ত শিলিগুড়ি চলে যান।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "আজ ঐতিহাসিক দিন। নতুন বিল্ডিং-এর উদ্বোধন হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে আজ প্রধান বিচারপতি-সহ হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতিরা এখানে এসেছেন। আমরা গর্বিত বোধ করছি।"
এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, "নতুন ভবনের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের স্বাগত জানাই। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল। ঐতিহাসিক দিন। আমরা নরেন্দ্র মোদির উদ্যাগে জুডিশিয়াল পরিকাঠামো মজবুত করার উদ্যোগ নিয়েছি। কোর্টের ভবন করার পর আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে কোর্টের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হবে। আমি আইনজীবীদের কছে অনুরোধ করব, যাতে ন্যায় সঠিক ভাবে হয়। এই ভবন উত্তরবঙ্গের মানুষকে অনেক সুবিধা দেবে। তাদের সময় বাঁচবে। আইনজীবীদের কাছে অনুরোধ, সাংবিধানিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ উত্তরবঙ্গের মানুষের বিচার অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।"