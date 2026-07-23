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দূরত্ব মেটানোর উদ্যোগ, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের

মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়াই হল বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল-এর মূল লক্ষ ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন কলকাতার বিশপ ডক্টর পরিতোষ ক্যানিং ৷

Christan
বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল-এর সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 9:10 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: নতুন সরকারের সঙ্গে থেকেই দেশ ও দশের জন্য কাজ করতে চায় ‘বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল ৷ বৃহস্পতিবার এই বার্তা দিলেন বিসিসি'র সভাপতি তথা চার্চ অব নর্থ ইন্ডিয়া বা সিএনআই মডারেটর এবং কলকাতার বিশপ দ্য মোস্ট রেভারেন্ড ডক্টর পরিতোষ ক্যানিং ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি ৷

মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়াই হল বিসিসি'র মূল লক্ষ ৷ তাই রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন পরিতোষ ক্যানিং ৷ এদিন পরিতোষ ক্যানিং জানান, রাজ্যে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, সরকারকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন তারা ৷

দূরত্ব মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের (ইটিভি ভারত)

ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ‘বিকশিত ভারত’ এবং ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকার প্রশংসা করেন ৷ তাই দেশের ও রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে যৌথ পদক্ষেপে কাজ করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল খুব শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানাতে আগ্রহী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷

তিনি বলেন, "অনেক সময় আমাদের মনে হয়েছে, আমরা যেন কিছুটা দূরে আছি ৷ আমাদের যেন দূরে রাখা হয়েছে ৷ কিন্তু আমরা তো এই রাজ্যেই বসবাস করি ৷ তাই একবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বললে এই ভুল ভাবনার অবসান হবে ৷"

সম্প্রতি শুভাসগ্রামে একটি চার্চকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই বিষয় পরিতোষ ক্যানিং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷

পাশাপাশি আজ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পরিতোষ ক্যানিং ৷ তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে বেশ কিছু পোস্ট ও ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যা খ্রিস্টান সমাজের প্রতি মানুষের একটা নেতিবাচক এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে ৷ তিনি বলেন, "তাঁদের ধর্মের কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের পাদ্রী বা বিশপ বলে জাহির করছেন ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলেই চিহ্নিত করা গিয়েছে ৷ তবে এখনই কড়া পদক্ষেপ না করলে আগামী দিনে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন তাঁরা ৷ তাই বিসিসি'র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে চর্চার যে সপ্তাহান্তের সার্ভিস বা প্রার্থনা সভা হয় সেখানে মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে ৷

তবে কি এই ধরনের কিছু অনৈতিক ব্যক্তিরা ধর্মান্তকরণ করার উদ্দেশ্যেই এই কাজ করছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে পরিতোষ ক্যানিং জানান যে শহরের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের জন্য ঘটনা এখনো তাঁদের নজরে আসেনি ঠিক কথা কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে এবং ধর্মের মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ৷ প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ 2025 সালের বড়দিনে দিল্লির ‘ক্যাথেড্রাল চার্চ অব দ্য রিডেম্পশন’-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয় ৷

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