4 মে-র পর বেড়েছে হামলা-হেনস্তা ! মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের
Bengal Christian Council: সোমবার নিয়ে বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয় ৷ সেখানেই এই দাবি করা হয়েছে ৷
Published : November 16, 2026 at 11:11 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: গত কয়েকমাসে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে ৷ তাঁদের উপাসনালয়েও একাধিক জায়গায় একাধিকবার হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ধরনের ঘটনার অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি তুললেন কলকাতার বিশপ ডক্টর পরিতোষ ক্যানিং ৷ তিনি বেঙ্গল ক্রিশ্চান কাউন্সিল অ্যান্ড মডারেটরের সভাপতি তথা চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিশপ অফ ক্যালকাটার মোস্ট রেভারেন্ড । তিনি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপের আবেদনও জানিয়েছেন ৷
সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানান বিশপ পরিতোষ ক্যানিং ৷ পাশাপাশি গত কয়েকমাসে, বিশেষ করে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই ধরনের হামলা-হেনস্তার যে অভিযোগ উঠেছে, তারও নিন্দা করেন৷ প্রশ্ন উঠছে, যেহেতু রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ, তাহলে কি এর নেপথ্যে শাসক দল বিজেপির মদত রয়েছে ? বিশপ পরিতোষ ক্যানিং অবশ্য জানিয়েছেন, হামলাকারীদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
সামনেই বড়দিন ৷ তার আগে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল ৷ পাশাপাশি তারা দাবি করেছে, এরাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তাই কাউন্সিলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে ৷ এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে তাঁদের সমস্যা ও আশঙ্কার কথা জানানো হবে, যাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন ।
বিশপ পরিতোষ ক্যানিং জানান, পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিকভাবেই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভূমি হিসেবে পরিচিত । তবে 4 মে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই ছবিটা পালটে গিয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা আগে কখনও ঘটেনি । আর ঘটে থাকলেও পুলিশ-প্রশাসনের নজরে আনলে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যেত ।
এদিকে তাঁদের বিরুদ্ধে জোর করে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই অভিযোগ তিনি খারিজ করে দিয়েছেন ৷ বিশপ পরিতোষ ক্যানিং বলেন, ‘‘আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে 'কনভার্সন' বা জোরপূর্ব ধর্ম পরিবর্তন করাবার বিরোধিতা করি । গত কয়েক বছরের চার্চে রেজিস্টার দেখলেই বোঝা যাবে যে আমাদের সদস্য সংখ্যা একই রয়েছে ৷ বরং বেশ কিছু জায়গায় সংখ্যা কমেছে ।’’ একই সঙ্গে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘বাংলার মানুষ যদি আমি সবাই একসঙ্গে থাকি, তাহলে আবার বাংলা পরিবর্তন হবে ।’’
একই সঙ্গে তাঁদের কোথায় কোথায় হামলা হয়েছে, তার একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে ৷ সেই তালিকায় অনুযায়ী, দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী ও সুভাষগ্রাম, নদিয়ার কৃষ্ণনগরের জালখালি, পূর্ব বর্ধমানের রায়ান, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গোলামোড়, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুরের রঙ্গিলাবসন এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ও নন্দপুরায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷
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