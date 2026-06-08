ETV Bharat / state

একশো দিনের কাজ-গ্রামীণ আবাস যোজনায় দুর্নীতি রুখতে পদক্ষেপ, কড়া নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের

কাজের রূপায়ণে নজরদারি বৃদ্ধি এবং প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি সুনিশ্চিত করতে এবার জেলাশাসকদের উদ্দেশে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল।

Manoj Kumar Agarwal
রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যে পুনরায় চালু হওয়া মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বা একশো দিনের কাজে কোনওরকম অস্বচ্ছতা বা দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। কাজের রূপায়ণে নজরদারি বৃদ্ধি এবং প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি সুনিশ্চিত করতে এবার জেলাশাসকদের উদ্দেশে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। গ্রামীণ কর্মপ্রার্থীদের কাজের সুযোগ করে দিতে চলতি মাসের শুরু থেকেই এই প্রকল্প পুনরায় শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্বতন সরকারের আমলে হওয়া 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে নবান্ন। ভুয়ো উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

​নবান্ন সূত্রে খবর, জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো ওই নির্দেশিকায় মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রায় 2 কোটি 56 লক্ষ জব কার্ড উপভোক্তার তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেস সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জন করতে হবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ভুয়ো নাম বাদ দিতে প্রতিটি সক্রিয় শ্রমিকের একশো শতাংশ ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভুয়ো মাস্টার রোল বা বেনিয়ম আটকাতে এবার থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কাজের জায়গার জিও-ট্যাগিং করা, খরচের নির্ভুল খসড়া তৈরি, মাস্টার রোল জেনারেশন, ইলেকট্রনিক মেজারমেন্ট বুক (ই-এমবি) এবং ফান্ড ট্রান্সফার অফার (এফটিও)।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আধার-ভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থা (এবিপিএস) ব্যবহার করতে হবে। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, অতীতে অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা, তদারকির অভাব, মাত্রাতিরিক্ত কাজের অনুমোদন এবং ভুয়ো হিসেবের কারণে এই প্রকল্পের মান ব্যাহত হয়েছিল। এবার সেই ফাঁকফোকর রুখতেই এই নিশ্ছিদ্র ডিজিটাল নজরদারির বন্দোবস্ত করা হল।

​নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে জেলা কর্মসূচির কোঅর্ডিনেটর হিসেবে জেলাশাসকদের পাশাপাশি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদেরও (বিডিও) বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজের জায়গার বাস্তব পরিস্থিতি, সম্পদের গুণমান, পরিমাপের রেকর্ড, উপাদান সংগ্রহ এবং মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নির্দেশিকায় মুখ্যসচিব কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, স্বচ্ছতা, আর্থিক নিয়মশৃঙ্খলা, ডিজিটাল তথ্য বা সরকারি তহবিলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি দেখা গেলে তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। অডিট রিপোর্ট, পরিদর্শনের তথ্য এবং ডিজিটাল প্রমাণের ভিত্তিতে বেনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

শুধুমাত্র কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পই নয়, গ্রামীণ আবাস যোজনা নিয়েও বড়সড় পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বাস্তবায়িত 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাই করার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিবের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যসচিব আগরওয়াল। অভিযোগ উঠেছে, এই প্রকল্পে বহু অযোগ্য ব্যক্তিকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সরকারি কোষাগারের বিপুল অংকের ক্ষতি হয়েছে। এই সমস্ত অযোগ্য উপভোক্তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দুই পর্যায়ের বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদেরই সম্পূর্ণ পুনর্যাচাই করতে হবে। বিশেষ করে 2026 সালের 'এসআইআর' (SIR) প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত উপভোক্তাদের নাম অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত অথবা মৃত ও দ্বৈত (ASDD) বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং যাঁরা বেআইনিভাবে এই সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

​অন্যদিকে, স্বচ্ছতার সঙ্গে নতুন করে আবাস যোজনার কাজ শুরু করতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) অধীনে নতুন ও প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষ সমীক্ষক দল গঠন করা হয়েছে, যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের তথ্য সরেজমিনে যাচাই করবেন। আগামী 20 জুলাই, 2026-এর মধ্যে এই ডোর-টু-ডোর সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নবান্নের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

  1. অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে বেআইনি টোল ও ড্রপ গেট, কড়া নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের
  2. কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা মানব না ! প্রথম বৈঠকেই কড়া বার্তা নয়া মুখ্যসচিবের

TAGGED:

BENGAL CHIEF SECRETARY
PM GRAMIN AWAS YOJANA
100 DAY WORK
CORRUPTION
MANOJ KUMAR AGARWAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.