আগামী সপ্তাহেই প্রকাশ্যে রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি, ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী
দুর্গাপুজো শেষ হতেই রাজ্যে আসতে চলেছে নতুন শিল্পনীতি। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহেই নবান্ন সভাঘরে নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা হতে পারে।
Published : October 28, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: রাজ্যে শিল্পের খরা কাটাতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে সরকার। দুর্গাপুজো শেষ হতেই রাজ্যে আসতে চলেছে নতুন শিল্পনীতি। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী 5 নভেম্বর নবান্ন সভাঘরো নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা হতে পারে। আগেই 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স' বা মন্ত্রিগোষ্ঠীর রিপোর্টে এই প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছিল।
আগে একবার ক্যাবিনেটে এই প্রস্তাব এলেও তখন সরকারের তরফ থেকে কিছু সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। আজ বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভা বিজেপি সরকারের নয়া শিল্পনীতিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দিল। নবান্ন সূত্রে খবর, আজ মন্ত্রিসভা ছাড়পত্র দিলেও নয়া শিল্পনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার জন্য হাতে কয়েকটা দিন রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেইমতো জানা গিয়েছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী পাঁচ নভেম্বর চূড়ান্ত শিল্পনীতি নবান্ন সভাঘর থেকে ঘোষণা করা হতে পারে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিল্পনীতি নিয়ে গত ক্যাবিনেটেই আলোচনা হয়েছিল। মন্ত্রিগোষ্ঠী করে দেওয়া হয়েছিল। জিওএম-এ যে মন্ত্রীরা ছিলেন না, তাঁদেরকেও কপি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই কপি দেখে মন্ত্রীদের মধ্যে দু'জন মন্ত্রী কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেগুলিকে যোগ করা হয়েছে। আগামী 5 তারিখে, ধনতেরাস, দীপাবলি ও কালীপুজোর ঠিক আগে শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরকে ডেকে এই সভাগৃহ থেকেই নতুন সরকারের শিল্পনীতি প্রকাশিত হবে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি খুব বেশি যুক্ত হননি। তাঁর যা মতামত দেওয়ার তা দিয়েছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, " আমরা 5 তারিখ বিকেল শিল্পনীতি প্রকাশ করব । আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে দুর্গাপুজোর আগে করা। আমরা দুর্গাপুজোর আগেই করেছিলাম কিন্তু আমরা আরও খানিকটা আলোচনা করেছি । মতামত নিয়েছি । কালীপুজো, দীপাবলি, ধনতেরাসের একটা শুভ সময় 5 তারিখ । সেদিন দুটো সরকারি কর্মসূচি করছি। সকাল 11টায় রাজ্যের সব জায়গা থেকে পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি দেওয়া হবে । ইতিমধ্যে দুটো কিস্তি পেয়েছেন । মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে 6 হাজার টাকা আসার কথা তার মধ্যে চার হাজার পেয়ে গিয়েছেন। আমরাও অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা দেব বলেছিলাম। সেটা ওই দিন দেব। আমি নিজে পুরশুড়া, হুগলি থেকে টাকা ট্রান্সফার করব রাজ্যের 50 লক্ষের বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে। আর বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের নতুন শিল্পনীতি প্রকাশ হবে । কলকাতা কেন্দ্রিক বা রাজ্য কেন্দ্রিক শিল্প গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন ।"
কী থাকছে নয়া এই শিল্পনীতিতে?
জানা গিয়েছে, বড় বিনিয়োগ টানতে একগুচ্ছ নতুন আর্থিক সুবিধার কথা বলা হয়েছে শিল্পনীতির খসড়ায়। 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করলেই শিল্পপতিদের জন্য থাকছে বিশেষ ইনসেনটিভ। তবে সরকারের মূল লক্ষ্য শুধু আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা নয়। জোর দেওয়া হচ্ছে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ বা 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এর ওপর। আগে এ রাজ্যে শিল্প গড়তে এসে পদে পদে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে যেতেন লগ্নিকারীরা। পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র, জমির মিউটেশন, চরিত্র বদল, ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন— প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা দপ্তরে ছুটতে হতো তাঁদের। এই সমস্ত পয়েন্টের উপর দাঁড়িয়েই নতুন শিল্পনীতি আসতে চলেছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।
নতুন শিল্পনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলত জমি, বিদ্যুৎ এবং ইনসেনটিভ বা আর্থিক সুবিধার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পের জন্য একটানা বড় মাপের জমি পাওয়া এ রাজ্যে বরাবরই সমস্যার। সরাসরি কৃষকদের থেকে জমি কিনতে গিয়ে অতীতে লগ্নিকারীদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সেই জটিলতা কাটাতেই জমি নীতিতে বড়সড় বদল আনা হচ্ছে।
সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে হিন্দমোটর, সিঙ্গুর এবং ডোমজুড়ে শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার। একই সঙ্গে ওই এলাকাগুলির সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিশেষ রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে নয়া নীতিতে। যদিও সবটাই এই মুহূর্তে সূত্রের খবর। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া এই শিল্পনীতিতে কী রয়েছে, তা জানতে হলে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে নভেম্বরের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত। কারণ, ওই দিনই শিল্প মহল থেকে শুরু করে বাংলার আমজনতার কাছে প্রকাশ পাচ্ছে নয়া এই শিল্পনীতি।