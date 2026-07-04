তারাতলায় উদ্ধারকারীদের সম্মান মুখ্যমন্ত্রীর, আধুনিক সরঞ্জাম কিনতে বড় বরাদ্দের ঘোষণা
রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল বা পুলিশের ডিএমজি সেলের যে খামতিগুলি রয়েছে, তা দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : July 4, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক তারাতলার দুর্ঘটনায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ধ্বংসস্তূপে। তাঁদের সেই অদম্য সাহস এবং তৎপরতাকেই এবার কুর্নিশ জানাল রাজ্য সরকার। একটি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে তারাতলার উদ্ধারকারী দলগুলিকে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একইসঙ্গে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে 200 কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের ঘোষণাও করলেন তিনি।
গত 24 জানুয়ারি তারাতলার ঘটনায় যে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছিল, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় সেনা, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, দমকল, স্বাস্থ্য দফতর এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টাকে একটি অসাধারণ 'টিম ওয়ার্ক' বলে আখ্যা দেন তিনি। উদ্ধারকাজে যুক্ত প্রতিটি জওয়ান এবং কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আপনারা সকলে মিলে আমাদের 17 জন শ্রমিকের অত্যন্ত মূল্যবান জীবন বাঁচিয়েছেন। সেই কারণে আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"
বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য যাতে আগামী দিনে আরও প্রস্তুত থাকে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, উদ্ধারকাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে 200 কোটি টাকার বিশেষ সংস্থান রাখা হয়েছে। শুধু আধুনিক সরঞ্জামই কেনা হবে না, তৈরি করা হবে একটি বিশেষ দক্ষ দলও। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্তত 200 জন প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং অগ্নিবীরদের নিয়ে এই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষ টিম গঠন করা হবে। তাঁদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে মূলত পাহাড়, সাগরদ্বীপ এবং কলকাতায় মোতায়েন করা হবে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল বা পুলিশের ডিএমজি সেলের যে খামতিগুলি রয়েছে, তা দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগামী এক বছরের মধ্যে এই সরকার তা পূরণ করবে এবং বাংলাকে সব দিক থেকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে।"
শহরের বুকে যাতে আর এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর দিচ্ছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সরকারের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতায় বর্তমানে যে '5+1' অর্থাৎ ছয় তলা ভবনগুলির নির্মাণের কাজ চলছে, সেগুলিতে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং অডিট শুরু হয়েছে। অডিট প্রক্রিয়াটিকে নিখুঁত করতে আইআইটি খড়গপুর এবং রাইটসের বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনের প্রস্তুতির জন্য সেনা ও এনডিআরএফ-এর মতো সংস্থাগুলির কাছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর বিষয়ে পরামর্শও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
উদ্ধারকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি তারাতলার স্থানীয় বাসিন্দাদের অবদানের কথাও এদিন বিশেষভাবে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, দমকল বা পুলিশ পৌঁছানোর আগে যে স্থানীয় যুবকেরা কর্পোরেশনের সঙ্গে হাত লাগিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছিলেন, তাঁরাই আসল রক্ষাকর্তা। মঞ্চ থেকে ওই সাধারণ নাগরিকদের সেলাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী দিনে তিনি নিজে ওই এলাকায় গিয়ে যুবকদের সরাসরি ধন্যবাদ জানাবেন। সব শেষে স্বামী বিবেকানন্দের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "আমরা একসঙ্গে কাজ করব, আগামী দিনে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে, বিশেষ করে সিটি অফ জয় কলকাতাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘটনা, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ— সবকিছুতে একসঙ্গে কাজ করে আমরা জয়ী হব।"