ETV Bharat / state

সমালোচনা উড়িয়ে ইসকনের হাতেই মিড-ডে মিল, রথযাত্রায় দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

ইসকনের হাতে কলকাতার একটা বড় অংশের সরকারি স্কুলের মিড-ডে-মিলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুঝিয়ে দেন, নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরছেন না তিনি।

Bengal Mid Day Meal Issue
সমালোচনা উড়িয়ে ইসকনের হাতেই মিড-ডে মিল, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 জুলাই: মিড-ডে মিল নিয়ে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সমালোচনা কম হয়নি। রাজ্য সরকার ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় বিরোধীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল বাচ্চারা ডিমের পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে। তবে সেই সব সমালোচনা যে তিনি আমল দিচ্ছেন না, তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার কলকাতার ইসকন মন্দিরে 71 তম রথযাত্রা উৎসবে যোগ দেন তিনি। সেখানেই ইসকনের হাতে কলকাতার একটা বড় অংশের সরকারি স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুঝিয়ে দেন, নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরছেন না তিনি। মূলত, গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখেই যে সরকার এই পদক্ষেপ করেছে, সে কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু।

এ দিন ইসকন মন্দিরে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। মিড-ডে মিলের গুণমান বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা নিয়ে কড়া বার্তা দেন তিনি। আগামী 5 অগস্ট থেকেই নতুন এই ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "মিড-ডে মিল নিয়েও আগামী 5 অগস্ট থেকে ইসকনের একটি বড় দায়িত্ব এখানে চালু হতে চলেছে। কলকাতার একটি বড় অংশের মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকন নিতে চলেছে, চুক্তিও হয়ে যাবে। এরা এই কাজে নতুন নয়, ইতিমধ্যেই 22টি বড় শহরে ইসকন এই কাজ করছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা ভালো এবং পুষ্টিকর খাবার পাবে। এটা অত্যন্ত জরুরি, পুষ্টিকর আহার খুবই প্রয়োজন।"

সরকারি স্কুলগুলিতে মূলত সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করে। তাদের সার্বিক পুষ্টির বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যে সরকারের প্রধান লক্ষ্য, তা মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এদিন স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, "আমাদের এই মিড-ডে মিল বিশেষ করে যে সমস্ত পড়ুয়ারা গ্রহণ করে, তারা মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান। কোনো লাখপতি বাড়ির ছেলে এই খাবার খায় না। তাই তাদের অপুষ্টি দূর করার জন্য পুষ্টিরও ভীষণ প্রয়োজন। এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে, একটি দুর্নীতিমুক্ত মিড-ডে মিল ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

অতীতে রাজ্যের মিড-ডে মিল ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলেও কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের সেই ঘটনাকে তিনি ‘পাপ কাজ’ বলেও আখ্যা দেন। দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দুর কথায়, "অতীতে বাংলায় মিড-ডে মিল নিয়ে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, তা একেবারেই ঠিক নয়। এটা একটা পাপ কাজ করা হয়েছিল। আগামী দিনে এই কাজ ইসকন করবে। আমরা আমাদের শিশুদের ভালো ও পুষ্টিকর খাবার দেব। এটাকে আমরা নিজেদের কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছি, এবং আমরা সবই করব।"

TAGGED:

MID DAY MEAL
ISKCON
SUVENDU ADHIKARI
BENGAL MID DAY MEAL ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.