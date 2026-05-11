ETV Bharat / state

ভোট-যুদ্ধে 'প্রাক্তন' করেছেন, মমতার সুরক্ষায় কোনও খামতি চান না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রাক্তন করলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যাতে কোনওরকম খামতি না থাকে, সেই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Security Of Mamata Banerjee
মমতার সুরক্ষায় কোনও খামতি চান না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 11:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মে: সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ময়দানে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার তাঁর সরকারের আমলেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কড়া বার্তা দিল নবান্ন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রাক্তন করলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যাতে প্রশাসনিক স্তরে কোনওরকম খামতি না থাকে, সেই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দীর্ঘ 15 বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা বলয়ে ঘেরা থাকতেন। তাঁর জন্য সর্বদা বরাদ্দ ছিল ভিভিআইপিদের জন্য নির্দিষ্ট 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা। কিন্তু সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সেই প্রশাসনিক সমীকরণ স্বাভাবিকভাবেই বদলেছে। সরকারি প্রোটোকল অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী পদে না থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগের মতো সেই বিপুল সংখ্যক পুলিশি ঘেরাটোপ বা 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা আর পাবেন না। তবে একজন 'প্রাক্তন' মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রোটোকল অনুযায়ী তাঁর যতটা নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, সেই পরিমাণ নিরাপত্তাই তাঁকে প্রদান করা হবে বলে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভারই অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে তাঁরা চরম প্রতিপক্ষে পরিণত হন। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এক অনন্য মাত্রা পেয়েছিল। তবে প্রশাসনিক প্রধানের চেয়ারে বসে সেই রাজনৈতিক বৈরিতার বিন্দুমাত্র প্রভাব যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ওপর পড়তে দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, সরকারি নিয়মাবলি ও প্রোটোকল মেনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে যে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, পুলিশি স্তরে তাতে যেন কোনওভাবেই গাফিলতি না হয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি, রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এদিন কড়া অবস্থান নিয়েছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবার থেকে দলীয় বা বিরোধী— যে কোনও নেতার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'প্রয়োজনীয়তা' বা গোয়েন্দা দপ্তরের ঝুঁকি মূল্যায়নের (থ্রেট পারসেপশন) ওপরই একমাত্র জোর দেওয়া হবে। প্রশাসনের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, কোনও নির্দিষ্ট নেতার ওপর হামলার সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা আশঙ্কা না থাকলে, তাঁকে অহেতুক পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে না।

বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধির পিছনে বিপুল পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা নিয়ে বিরোধী মহলে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। বিরোধী আসনে থাকাকালীন বিজেপি বারবার এই ভিআইপি সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেছিল। এবার ক্ষমতায় এসে সেই সংস্কৃতিতেই রাশ টানতে চাইছে রাজ্যের নতুন প্রশাসন। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, নবান্নের বার্তা অত্যন্ত পরিষ্কার— স্রেফ নিজের ব্যক্তিগত দাপট, রাজনৈতিক প্রভাব বা সামাজিক 'স্টেটাস' দেখানোর জন্য সরকারি কোষাগারের অর্থের অপচয় করার দিন শেষ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে যেমন রাজ্যের প্রাক্তন প্রশাসনিক প্রধানের প্রতি ন্যূনতম রাজনৈতিক সৌজন্য ও প্রোটোকল বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হল, অন্যদিকে তেমনই অপ্রয়োজনীয় পুলিশি পোস্টিং কমিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক অপচয় রোধের পথেও হাঁটল প্রশাসন।

TAGGED:

BENGAL CHIEF MINISTER
SUVENDU ADHIKARI
SECURITY OF MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.