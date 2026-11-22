আকভানের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল, কৃষকদের জন্য 221 কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari announced package: ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে টানা 36 ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে রাজ্যের 1 লক্ষ 60 হাজার হেক্টর জমির ফসল ও উদ্যানপালন ক্ষতির মুখে পড়েছে।
Published : November 22, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: ওড়িশার গোপালপুরে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের ন’টি জেলায় ব্যাপক কৃষিক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবারের ছুটির দিনেও তিনটি দফতরের সচিবদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য মোট 221 কোটি 12 লক্ষ টাকার প্রাথমিক আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দু’দিনের মধ্যেই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে টানা 36 ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে রাজ্যের 1 লক্ষ 60 হাজার হেক্টর জমির ফসল ও উদ্যানপালন ক্ষতির মুখে পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকা আমন ধান।
সরকারি প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, 1 লক্ষ 31 হাজার 384 হেক্টর জমির আমন ধান নষ্ট হয়েছে, যার আনুমানিক আর্থিক মূল্য প্রায় 576 কোটি টাকা। এছাড়া সরিষা, মসুর, আলুর বীজ এবং শাকসবজি মিলিয়ে কৃষি দপ্তরের মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 685 কোটি টাকা। পাশাপাশি, 1 হাজার 60 হেক্টর জমির ফুল, 385 হেক্টর পানের বরজ এবং 789.5 হেক্টর সবজি খেত মিলিয়ে উদ্যানপালন দফতরের ক্ষতি হয়েছে 131 কোটি 43 লক্ষ টাকা। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া জেলা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ঘূর্ণিঝড় সরাসরি আমাদের রাজ্যে আছড়ে না পড়লেও প্রতিবেশী ওড়িশার গোপালপুরে ল্যান্ডফলের জেরে টানা 36 ঘণ্টা প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। পাকা আমন ধান কাটার ঠিক মুখেই এই অতিবৃষ্টিতে চাষিরা বিপাকে পড়েছেন। আমাদের সরকার সবসময় কৃষকদের পাশে রয়েছে। তাই ছুটির দিনেও সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা, কৃষি এবং উদ্যানপালন দপ্তরের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করে প্রাথমিক ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।"
রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে আপাতত 5 লক্ষ 73 হাজার কৃষকের জন্য 205 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেচসেবিত এলাকায় হেক্টর প্রতি 17 হাজার টাকা (ন্যূনতম 2 হাজার টাকা), বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় হেক্টর প্রতি 8 হাজার 500 টাকা (ন্যূনতম 1 হাজার টাকা) এবং বহুবর্ষজীবী ফসলের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি 22 হাজার 500 টাকা (ন্যূনতম 2 হাজার 500 টাকা) করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং হাওড়া গ্রামীণের 9 হাজার 240 জন পান চাষিকে এককালীন 2 হাজার 500 টাকা করে দেওয়ার জন্য 3 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
আগামী মরসুমে নতুন করে চাষ শুরু করার জন্য 48 হাজার কৃষককে 5 কোটি টাকা ব্যয়ে ধান, তিল, চিনাবাদাম, মুগ এবং সবজির বীজ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এছাড়া, গত 11 নভেম্বর শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে মালদহের গাজোল, হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত 19 হাজার কৃষক পরিবারের জন্যও 8 কোটি 12 লক্ষ টাকা এদিন মঞ্জুর করা হয়েছে। জমিতে জমে থাকা জল দ্রুত বের করে পাকা আমন ধান বাঁচাতে আগামী 48 ঘণ্টা বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "জল জমে থাকলে তিনদিনের মধ্যে পাকা ধান পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী 48 ঘণ্টা ভিবি রামজির শ্রমিক ও পাম্পসেট লাগিয়ে জমি থেকে জল নামানোর কাজ করতে হবে। এর জন্য কৃষকদের কোনো খরচ দিতে হবে না, পুরোটাই প্রশাসন বহন করবে।"
সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা এই কাজে বিডিওদের সহযোগিতা করবেন। প্রাথমিক এই সাহায্যের পর চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে তিন দফতরের সচিবকে বিস্তারিত সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার অধীনে বিশেষ শিবির আয়োজনের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।