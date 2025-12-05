ইচ্ছাকৃত ভুল ধরা পড়লেই আইনি ব্যবস্থা, BLO-দের হুঁশিয়ারি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

ইচ্ছাকৃত ভুল ধরা পড়লেই আইনি ব্যবস্থা, BLO-দের হুঁশিয়ারি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের
ভোটারদের তথ্য আপলোডে গলদ ধরা পড়লে বিএলও-দের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার পথেই হাঁটবে কমিশন ৷ ফর্ম যাচাই করার দিনক্ষণও বেঁধে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷
Published : December 5, 2025 at 11:16 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: SIR আবহে রাজ্যের BLO-দের কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কাজে নিয়োজিত বুথ-স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) স্পষ্ট সতর্ক করে জানিয়েছেন, কোনও ইচ্ছকৃত ভুল নজরে আসলেই সংশ্লিষ্ট BLO-দের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে কমিশন ৷
সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল প্রায় দুই হাজার বুথেই ফেরৎ এসেছিল 100 শতাংশ গণনা ফর্ম ৷ যার অর্থ দাঁড়ায়, এই বুথগুলিতে গত এক বছরের মধ্যে কারও মৃত্যু যেমন হয়নি, তেমনই কোনও ভোটার স্থানান্তরিতও হননি ৷ কমিশনের হস্তক্ষেপের পর সংখ্যাটা 2208 থেকে প্রথম ধাপে 480, দ্বিতীয় ধাপে 29 আর তৃতীয় ধাপে তা নেমে এসেছে মাত্র সাতটিতে ৷ অন্যদিকে, এসআইআর-এর প্রথম ধাপের কাজ 11 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷
এরপরই SIR নিয়ে বিএলও-দের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি-সহ বিরোধীরা ৷ পাল্টা কমিশনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা ৷ এই আবহে এবার বিএলও-দের কার্যত চাপের মুখে রাখল কমিশন ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নির্দেশ দিয়েছেন, বিএলও-দের গণনার ফর্মগুলি পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, সব মৃত, অনুপস্থিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের নাম 11 ডিসেম্বর প্রথম ধাপের আগে মুছে ফেলা হয়েছে । আর সেখানে যদি কোনও গলদ ধরা পড়ে সে ক্ষেত্রে বিএলও-দের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার পথেই হাঁটবে কমিশন, তাও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
এসআইআরের প্রথম ধাপের শেষ তারিখ 4 ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে 11 ডিসেম্বর করা হয়েছে । বিএলওদের উদ্দেশে সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভোটারদের তথ্য আপলোড করার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন প্রতিটি যোগ্য ভোটারের নাম রাখার এবং প্রতিটি অযোগ্য ভোটারকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে প্রতি মৃত, অনুপস্থিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা নিশ্চিত করুন । অসাবধানতাবশত বা কোনও ভুল এক্ষেত্রে বরদাস্ত হবে না ৷" তিনি সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, যদি কোনও ইচ্ছাকৃত ভুল ধরা পড়ে, তাহলে কমিশন আইনি ব্যবস্থা নেবে ।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত বছর মাত্র সাতটি পোলিং বুথে কোনও মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যা প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছিল 2,208 জন এবং দুই দিন আগে 480 হয় । তারপর সংখ্যাটা 29 হয় ৷ এখন তা কমে সাতটিতে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ সিইও অফিস জেলাগুলিকে সংখ্যা জমা দেওয়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়ার পরে এই সংশোধিত সংখ্যাটি এসেছে বলেও জানান ওই আধিকারিক ৷
তাঁর নোটে, সিইও বিএলওদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা এসআইআর অনুশীলনের জন্য কমিশনের ডেপুটেশনে আছেন ৷ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই করার কাজের জন্য তাঁদেরকেই এক্ষেত্রে দায়ী করা হবে । প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এমন বিএলওদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "তাদের প্রশংসা করার জন্য কোনও শব্দ যথেষ্ট নয় ৷" তবে সিইও-র বার্তায় বিএলও ঐক্য মঞ্চের দাবির কোনও উল্লেখ করা হয়নি ৷ গত মাসে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন চাপ এবং সময়সীমার চাপের কারণে চারজন বিএলও মারা গিয়েছেন, বা তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করা হয়নি ।