15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেরে ফেলতে হবে পুলিশি রদবদল, নবান্নকে চিঠি কমিশনের

15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেরে ফেলতে হবে পুলিশি রদবদল, নবান্নকে চিঠি কমিশনের
গত শুক্রবার এই চিঠি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পাঠানো হয়েছিল নবান্নকে৷
Published : February 9, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: গত জানুয়ারির শেষে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করেছে নবান্ন৷ দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন ডিজিপি৷ কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদেও বদল করা হয়েছে৷ পাশাপাশি একাধিক কমিশনারেটের কমিশনার পদে রদবদল করেছে৷ এবার এই ধরনের রদবদল নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখল নির্বাচন কমিশন৷
গত 6 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সই করা একটি চিঠি পাঠানো হয় রাজ্য সরকারকে৷ সেখানে জানানো হয়েছে যে নির্বাচনী কাজে যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা যুক্ত থাকবেন, তাঁদের রদবদলের বিষয়টি দ্রুত সেরে ফেলতে হবে৷
কত তারিখের মধ্য়ে এই রদবদল সেরে ফেলতে হবে, তাও নির্বাচন কমিশনের তরফে পাঠানো ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে৷ নবান্নকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যে এই কাজ শেষ করে ফেলতে হবে৷ তার পর সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট নবান্নের তরফে পাঠাতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে৷
এদিকে সুপ্রিম কোর্টে চলছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে শুনানি৷ এর আগের শুনানিতে রাজ্য সরকারকে এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত আধিকারিক নির্বাচন কমিশনকে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট৷ সোমবার এই মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে৷
সেখানে আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান জানান, নির্বাচন কমিশনকে এসআইআর-এর কাজে রাজ্যের 8505 গ্রুপ বি আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে৷ 7 ফেব্রুয়ারি ইমেল করে সেই তথ্য কমিশনকে জানানো হয়েছে৷ যদিও নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে দাবি, তাঁদের কাছে আধিকারিকদের নাম পাঠায়নি রাজ্য৷