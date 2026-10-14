45 হাজার সরকারি চাকরির ঘোষণা শুভেন্দুর, বোনাস পাবেন বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরাও
Bengal Cabinet: সরকারের প্রধান হিসেবে 25 বছর অতিবাহিত করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁকে ধন্য়বাদ জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করল রাজ্য় মন্ত্রিসভা । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 14, 2026 at 10:41 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক জীবনের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভা। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক অবদানের প্রশংসা করার পাশাপাশি রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান এবং চা-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বোনাস ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।
শুভেন্দু জানান, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ 25 বছরের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবটি অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেওয়ার কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।" স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, ইসকন থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।
একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সব স্কুল ও মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং তা চালুও হয়ে গিয়েছে। 2047 সালের 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বড় ভূমিকা নেবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এদিন বড়সড় ঘোষণা করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মোট 45 হাজার 185টি নতুন শূন্যপদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
কোথায় কত নিয়োগ ?
এর মধ্যে স্কুল শিক্ষা দফতরেই নিয়োগ হবেন 33 হাজার 199 জন। প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, সহকারী শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে 7 হাজার 119 জন, পুলিশে 996 জন এবং কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরে 1 হাজার 886 জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। অর্থ দফতর এই পদগুলিতে ছাড়পত্র দিয়েছে এবং নিয়ম মেনে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বোনাসের ঘোষণা
উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলির শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য। 2023 সালের 1 জানুয়ারি থেকে বন্ধ থাকা 21টি চা-বাগানের 19 হাজার 524 জন শ্রমিককে 5 হাজার টাকা করে পুজো বোনাস দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দীর্ঘদিন হল শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। বেতন বা বোনাস পাওয়ার প্রশ্নই নেই। আর তাই বন্ধ চা শ্রমিকদের জন্য মানবিক সরকারের ছোট্ট প্রয়াস।" যাঁদের বয়স 60 বছরের নীচে, মূলত তাঁরাই শ্রম দফতরের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাবেন।
পাশাপাশি, উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুজো থেকে ছটপুজো পর্যন্ত সাধারণ রেশনের 35 কেজি চালের সঙ্গে এই পরিবারগুলিকে অতিরিক্ত 50 কেজি করে চাল দেওয়া হবে। চা-শ্রমিকদের পরিকাঠামো উন্নয়নে 312 কোটি টাকার একটি প্রকল্পেও ছাড়পত্র মিলেছে বলে নবান্ন জানিয়েছে।
পুজো থেকে ফুটবল
রাজ্যের দুর্গাপুজো নিয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত বছর রাজ্যে 45 হাজার পুজো হলেও এ বছর তা বেড়ে 58 হাজার হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আরও 800টি ক্লাবকে পুজোর অনুমতি ও অনুদান দেওয়া হয়েছে। উৎসবের আবহে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বেলুড় মঠ, বালির একটি 300 বছরের পুরনো পুজো এবং শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাবেন বলে নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজ্যে ব্রাজিল, ভারত ও উরুগুয়ের মধ্যে সম্ভাব্য ফুটবল ম্যাচ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ক্রীড়ামন্ত্রী এ বিষয়ে ঘোষণা করবেন, তারপর সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাঁর কথায়, "আমাদের মন্ত্রীরা কেউ ল্যাম্পপোস্ট নন, তাঁরা সক্ষম।"
হিন্দু সমাজকে 'অপমান' করার অভিযোগে কড়া আইনি ব্যবস্থার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি ওসব ভয়টয় করার লোক নই। সিপিএমের সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন আমি লক্ষণ শেঠকে হারিয়েছি। আমি দু'বার মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছি ওর বাড়িতে এসে।" এর পাশাপাশি পুজোয় অগ্নিবিধি মেনে চলতে এবং মণ্ডপগুলিকে বিপদমুক্ত রাখতে দমকলের একটি সচেতনতামূলক প্রচার ভিডিও-ও এদিন প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।