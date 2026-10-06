বিরোধী নেতার গ্রেফতারি থেকে বুথ দখল- পরিবর্তনের বাংলার প্রথম ভোটে বিক্ষিপ্ত অশান্তিু
Bypolls in Nandigram and Rejinagar: উপ-নির্বাচনেও বিক্ষিপ্ত গোলমাল। তবে বড় কোনও ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি । তাপস ঘোষ ও আজহার মুনিরের প্রতিবেদন ।
Published : October 6, 2026 at 11:05 PM IST
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, 6 অক্টোবর: পরিবর্তনের বাংলার প্রথম ভোটেও পিছু ছাড়ল না বিক্ষিপ্ত অশান্তি । বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও বিরোধী দলের প্রার্থীর বাবাকে গ্রেফতার থেকে শুরু করে বুথ দখল এবং পোলিং এজেন্ট বসতে না দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে । প্রতিটিকে অভিযোগের তির বিজেপির দিকে । রেজিনগরে ভোটদানের হার 80.07 শতাংশ এবং নন্দীগ্রামে এই হার 80.87 শতাংশ।
নন্দীগ্রাম আর রেজিনগর -দুটি কেন্দ্রেই আবারও ভোটগ্রহণের দাবিতে সরব কংগ্রেস । শাসক বিজেপি অবশ্য় বিরোধীদের দাবি মানতে নারাজ । দুই কেন্দ্রের প্রার্থীর পাশাপাশি খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শাসক শিবিরের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মনে করছেন, কড়া নিরাপত্তায় ভোট হয়েছে । দুটি আসনেই বড় ব্যবধানে জিতবে বিজেপি । বিরোধীদের মধ্যে এদিন সিপিএম, মমতা তৃণমূল এবং গণতান্ত্রিক তৃণমূল প্রার্থীদের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় দেখিয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদের।
মুর্শিদাবাদে নির্বাচন মানেই বচসা-হাতাহাতি এমনকী রক্তক্ষয় ! ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে গুলি, বোমার আওয়াজ শুনতে অভ্যস্ত জেলার বাসিন্দারা । রেজিনগরের উপ-নির্বাচনে অবশ্য তেমন কিছু হয়নি । সকাল থেকে বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা ছাড়া অবাধ শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল নির্বাচন।
আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে নির্বাচন বিধি ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার, কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল্লাহিল কাফির সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধস্তির পর কংগ্রেসের দু'জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ, বিজেপি প্রার্থীকে দুটি বুথে কেন্দ্র বাহিনীর বাধা দেওয়ার মতো কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ।
কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের দাবি, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। বুথ দখলের সঙ্গে অবাধে ভোট লুঠ হয়েছে। নিশব্দ সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। পদ্ম শিবিরের প্রার্থী শাখারভ সরকারের অবশ্য দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পর দীর্ঘদিন পর মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারলেন। কারও বাড়িতে সাদা থান পাঠিয়ে ভয় দেখানো হয়নি ।
দিনভর উৎসবের মেজাজে রেজিনগরে ঘুরলেন বিজেপি প্রার্থী । কখনও চালকের আসনে বসে টোটো চালালেন। কখন জনতার ভিড় থেকে শিশুকে কোলা তুলে আদর করলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদও নিলেন।
ভোটের সকালে শক্তিপুরে সপরিবারে ভোট দিয়ে ভাগীরথী পেরিয়ে রেজিনগরে দলীয় কার্যালয়ে আসেন হুমায়ুন। আর সেখানেই দিনের প্রথম অশান্তি শুরু। দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনকে বুথ অভিমুকে যেতে দেখেই তাঁকে আটকায় পুলিশ। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি। এরপর রেজিনগরের ওসি হুমায়ুনকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। পরে বেলডাঙার এসডিপিও আনন্দজিৎ হোড় বলেন, "নির্বাচন বিধি ভঙ্গের জন্য হুমায়ুন কবীরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
এরপরের ঘটনা কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে। নির্বাচনে প্রহসন হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে কংগ্রেস প্রার্থী রেজিনগর থানার সামনে ধর্নায় বসেন। একই অভিযোগে অধীর চৌধুরী দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে ধর্নায় বসেন। অধীর বলেন, "নির্বাচনের নামে নিশব্দ সন্ত্রাস চালালো বিজেপি। গণতান্ত্রিক তৃণমূলের কর্মীদের গেরুয়া পোশাক পরিয়ে বুথ দখল করে ভোট লুঠ করল।"
অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির আবহে শেষ হল নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন। দু'দশক আগে নন্দীগ্রামের ভূমি আন্দোলনের গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন গড়চক্রবেড়িয়ার কায়েম কাজী। তাঁর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
এছাড়া 212 নম্বর বুথে বাম এজেন্টকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে। নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়া অঞ্চলের ভীমকাটা 28 নম্বর বুথে কাউকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে বামেরা । বেলা গোড়তেই নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ আটক করে কংগ্রেস নেতা আশরাফুল তুল্লাকে। তিনি নন্দীগ্রাম-1 নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি । ভোটের দিন এলাকায় অশান্তি করছিলেন বলে অভিযোগ।
এদিন সকাল থেকেই ভোটারের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো। 17টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 323টি বুথেই ভোট শুরু হয় শান্তিপূর্ণভাবেই । বেলা গড়াতেই ধীরে ধীরে অভিযোগ আসতে শুরু করে। নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর অঞ্চলের গড় চক্রবেড়িয়ার 7 নম্বর জলপাই এর 241/242 নম্বর বুথে মহিলাদের কে মারধরের অভিযোগ উঠল বহিরাগত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কেন্দ্যামারী মির্জাচক 232 নম্বর বুথে বিজেপি ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ করে বামেরা।
তবে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ভোট শেষের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে । গড়চক্রবেড়িয়া 9 নম্বর কালীচরণ এলাকার তৃণমূল প্রধান সয়েম কাজির কাপড়ের দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। নন্দীগ্রাম ভূমি আন্দোলনের সময় সয়েম কাজির ভাই কোয়েম কাজি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিলেন। সেই পরিবারের উপর হামলা ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।