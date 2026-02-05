ETV Bharat / state

5 মিনিটেই শেষ রাজ্যপালের বক্তৃতা, ‘হ্যাটস অফ’ শুভেন্দুর, মমতা দিলেন ধন্যবাদ

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের জন্য বরাদ্দ ছিল 45 মিনিট৷ কিন্তু রাজ্যপাল ভাষণ দেন মাত্র পাঁচ মিনিট৷

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাঁচ মিনিটেই শেষ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বক্তৃতা (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

February 5, 2026

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই নজিরবিহীন ঘটনা। রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া ভাষণ পুরোটা পড়লেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রীতি মেনে ভাষণ শুরু করলেও, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা শেষ করে দেন তিনি। স্পিকারের কাছে ভাষণটি ‘লে’ (Lay) (পেশ করে) করে দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, আর পড়বেন না।

আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সরগরম হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সরকারের লিখে দেওয়া ‘মিথ্যা ভাষণ’ পড়তে চাননি রাজ্যপাল। তামিলনাড়ুর পর বাংলাতেও এমন ঘটনা দেখা গেল বলে মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য, বিধানসভায় লে করা মানেই ভাষণটি রাজ্যপাল গ্রহণ করেছেন৷

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল প্রায় 45 মিনিট। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি চার থেকে পাঁচ মিনিট বক্তব্য রাখলেন। তারপরই তিনি থেমে যান। বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্যপাল খুব সচেতনভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছিল, যার স্বপক্ষে রাজ্যের কাছে কোনও নথিপত্র ছিল না। আর সেই কারণেই রাজ্যপাল সেই অংশটি পাঠ করতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আপত্তি ছিল রাজ্যপালের? এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, রাজ্যপাল ভাষণে রাজ্যের বকেয়া বা ঋণের বিষয়ে আপত্তি জানাননি। কিন্তু যখনই ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’-এর প্রসঙ্গ আসে, তখনই তিনি বেঁকে বসেন। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ‘‘ভাষণে লেখা ছিল, ‘দ্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হেল্ড আপ বাই দ্য সেন্টার ফর এ লং টাইম’ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্প আটকে রেখেছে। উনি ঠিক এই জায়গাতেই থামেন এবং বলেন, ‘আই উইল নট রিড মোর’ (এর বেশি আমি পড়ব না)। এরপরই তিনি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেন।’’

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এগিয়ে গিয়ে রাজ্যপালকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি ভাষণ পড়বেন না। বিরোধী দলনেতার বয়ান অনুযায়ী, রাজ্যপাল তখন ওই নির্দিষ্ট লাইনটি দেখিয়ে দেন এবং বুঝিয়ে দেন যে তিনি এই অসত্য ভাষণ পাঠ করবেন না। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন, অন্তত জাতীয় সঙ্গীত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। স্পিকারের অনুরোধে প্রোটোকল মেনে জাতীয় সঙ্গীতের সময় উঠে দাঁড়ান রাজ্যপাল এবং তারপর বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করেন।

রাজ্যপাল যখন ভাষণ না-পড়েই থামিয়ে দেন, তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে হাততালি দিতে দেখা যায় বিজেপি বিধায়কদের।হাততালি দিয়ে কি রাজ্যপালকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছিল? উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘ইয়েস। ওয়েল ডান।’’ তিনি জানান, রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের কাছে চিঠি দেওয়া বা বকেয়া চাওয়ার নথিপত্র রাজ্য সরকারের কাছে থাকতেই পারে। কিন্তু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।

এই প্রসঙ্গে কারিগরি দিকটিও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার তো আগেই 50:50 অংশীদারিত্বে এই সেচ প্রকল্পটি করতে বলেছিল। শর্ত ছিল, জমি অধিগ্রহণের পর স্কিম পাঠাতে হবে। রাজ্য সরকার তো জমি অধিগ্রহণই করেনি। রাজ্যপাল কেন এমন একটি বিষয় পড়বেন, যার স্বপক্ষে কোনও ডকুমেন্ট রাজ্যের কাছে নেই? সরকার যা লিখে দেবে, তিনি কি তাই পড়তে বাধ্য?’’

পুরো ঘটনাটিকে রাজ্য সরকারের তৈরি ভাষণের প্রতি ‘বয়কট’ বা ‘বর্জন’ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর মতে, রাজ্যপালের জন্য 45 মিনিট বরাদ্দ থাকলেও তিনি পারফর্ম করেছেন মাত্র সাড়ে চার মিনিট। এটা রাজ্যপালের সাহসিকতার পরিচয় বলে মনে করেন শুভেন্দু৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজ্যপাল নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে, সংবিধান এবং ভারত সরকারকে মর্যাদা দিয়ে যেটা করেছেন, তার জন্য হ্যাটস অফ টু গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে কুর্ণিশ জানাই।’’

বিধানসভার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল হলেও একেবারে নতুন নয় বলে মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘‘আমার সংসদীয় রাজনীতিতে এমন ঘটনা আমি তামিলনাড়ুতে দেখেছিলাম। আজ দ্বিতীয়বার বাংলায় দেখলাম।’’ রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ যে আগামিদিনে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেল, তা বলাই বাহুল্য।

যদিও তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের এই বক্তব্য মানতে নারাজ। শাসক দলের তরফে নির্মল ঘোষ বলেন, ‘‘রাজ্যপাল তার বক্তব্য শুরু করে বিধানসভায় লে করার অর্থই তিনি এর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। বিরোধীরা এই নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যা বলার বলে গিয়েছেন তিনি। বাংলা কোথায় কোথায় নম্বর ওয়ান বলে গিয়েছেন উনি। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এটা নিয়ম লে করা যায়।’’

সম্পাদকের পছন্দ

