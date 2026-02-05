ETV Bharat / state

রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের পাশে সরকার, বাজেটে ঘোষণা ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পের

বেকার সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার ‘বাংলার যুবসাথী’ নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। এর জন্যবাজেটে 5 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Banglar Yuva Sathi
বাজেটে ঘোষণা ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পের (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

February 5, 2026

​কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার 2026-27 অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্যও ‘যুবসাথী’ নামে নতুন প্রকল্পের সূচনা করলেন অর্থমন্ত্রী।

বেকার সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার ‘বাংলার যুবসাথী’ নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্যের 21 বছর থেকে 40 বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা, যাঁরা কোনও কাজ বা সরকারি স্কলারশিপ পাচ্ছেন না, তাঁদের মাসে 1500 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। কোনও রকম কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ 5 বছর এই আর্থিক সহায়তা পাবেন রাজ্যের শিক্ষিত, বেকার যুবক-যুবতীরা। এই প্রকল্প চালুর জন্য দেশের স্বাধীনতা দিবসকে বেছে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আগামী 15 অগস্ট, 2026 থেকে এই প্রকল্প চালু হবে৷ তার পরেই এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন যুবক-যুবতীরা। এর জন্য এ বছরের বাজেটে 5 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাজেট নথি অনুযায়ী, এই ভাতার জন্য আবেদনকারী যদি রাজ্য সরকারের কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পান, তা হলে তিনি এই সরকারি আর্থিক সুবিধা পাবেন না। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পকে অবশ্য় এর বাইরে রাখা হয়েছে। স্কলারশিপ পেলেও ‘বাংলার যুবসাথী’ ভাতা পেতে অসুবিধা হবে না।

এই নতুন প্রকল্প সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের শিক্ষিত, বেকার যুবক-যুবতীরা যখন কাজ খুঁজবেন, তখন ‘বাংলার যুবসাথী’ তাদের পাশে থাকবে ৷ এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় 30 লক্ষ যুবক-যুবতী অনুপ্রেরণা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও, অনলাইন ডেলিভারি বা গিগ ইকোনমি (Gig Economy)-র সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাঁদের ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। কৃষিক্ষেত্রে, যে সমস্ত ক্ষেতমজুরদের নিজস্ব জমি নেই, তাঁদের বছরে দুই কিস্তিতে মোট 4000 টাকা অনুদান দেওয়া হবে। এছাড়া, ক্ষুদ্র চাষিদের সেচ বাবদ জল কর সম্পূর্ণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়াতে 6টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর এবং 5টি নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, রাজ্যের সরকারি জমিতে গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার, স্পোর্টস সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে৷

