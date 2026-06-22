উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন: বাজেটে একগুচ্ছ প্রকল্প, চা-বগানে বিশেষ নজর

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন: বাজেটে একগুচ্ছ প্রকল্প, চা-বগানে বিশেষ নজর
উত্তরবঙ্গে পরিকাঠামোগত দিক থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, পর্যটন— প্রায় সব ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের বাজেটে।
Published : June 22, 2026 at 5:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 জুন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের 2026-27 অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা এই বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে উত্তরবঙ্গ ৷ পাহাড় থেকে সমতল, প্রতিটি প্রান্তের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মান্যতা দিয়ে এই বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং চা-শিল্পের উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে একাধিক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ৷
চা-শিল্পে 'প্রাণ' ফেরাতে এবং শ্রমিকদের সুরক্ষায় বড়সড় রদবদল এনেছে বর্তমান সরকার। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে চা-বাগানের 30 শতাংশ জমি টি-ট্যুরিজমের জন্য ব্যবহারের যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল ৷ চা-বাগান নষ্ট হওয়ার এবং জমি বেহাত হওয়ার যে আশঙ্কার কথা দীর্ঘকাল শোনা যাচ্ছিল, সেই সমস্যার সমাধানে বর্তমান সরকার টি-ট্যুরিজমের জন্য জমি ব্যবহারের সীমা 30 শতাংশ থেকে কমিয়ে 15 শতাংশ করার ঘোষণা করেছে ৷ অর্থমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে চা-শিল্প বাঁচানোর পথে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল। একইসঙ্গে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ‘প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক প্রস্থান যোজনা’র মতো বিশেষ প্রকল্পের ঘোষণায় খুশি বাগান শ্রমিকরা।
উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপান্তরের লক্ষ্যে শিলিগুড়িতে আইটি হাব স্থাপনের জন্য 5 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণাও এই বাজেটের অন্যতম আকর্ষণ। এই প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন,"বর্তমান সরকার উত্তরবঙ্গের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর ৷ এবারের বাজেট আমাদের যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করবে, চা-বাগানগুলিকে নতুন প্রাণশক্তি জোগাবে এবং পাহাড়ের শক্তিকে সুসংহত করে প্রতিটি পরিবারের জন্য উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করবে ৷"
পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল রাজ্য সরকার ৷ শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত মেট্রো রেল পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য অতি দ্রুত সমীক্ষার কাজ শুরু হবে। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর দু'টি মেট্রোর মাধ্যমে সংযুক্ত হলে, তা উত্তরের সামগ্রিক যোগাযোগ মানচিত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মেট্রো পরিষেবা চালুর এই খবরের পাশাপাশি আরও একটি বড় ঘোষণা বাজেটে করেছেন অর্থমন্ত্রী।
যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে এনেছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দাবির প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকাকে পৃথক পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সামলাতে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা আরও ত্বরান্বিত করতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই ঘোষণায় শিবমন্দির ও সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা সুরেশ প্রসাদ বলেন, “শিবমন্দির এলাকাটি যেভাবে বাড়ছে, তাতে নিজস্ব পুরসভা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এবার পরিষেবা পাওয়া অনেক সহজ হবে।” স্থানীয় ব্যবসায়ী সমীর বিশ্বাসের মতে, “শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি মেট্রো দিয়ে যুক্ত হলে আমাদের যাতায়াত ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। সরকার যে এই এলাকাগুলোর কথা ভাবছে, তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।”
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই বাজেটকে 'ঐতিহাসিক'আখ্যা দিয়ে জানান, দীর্ঘ প্রায় 50 বছর ধরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের ধারা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তিনি দাবি করেন যে, এই বাজেটের মাধ্যমে সরকার সেই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ঘাটতি পূরণের কাজ শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, এই বাজেট 'বিকশিত ভারত' ও 'বিকশিত বাংলা'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে ৷ তবে, তিনি এই বাজেট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেতার অখুশ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, সুগত দাসের মতো নেতারা সম্ভবত তাদের দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশ, যার প্রতিফলনই তাদের এই অখুশিতে দেখা যাচ্ছে। সুকান্তর মতে, উত্তরবঙ্গে এয়ারপোর্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিভার্সিটি এবং টেক্সটাইল হাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাগুলি সুগতবাবুর নজর এড়িয়েছে, তাই এই বাজেটকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তাদের আরও সময় নেওয়া প্রয়োজন।
উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের যে ব্লু-প্রিন্ট বা নীল নকশা দেখা যাচ্ছে, তা কার্যত এবারের বাজেটের মূল প্রতিপাদ্য। সেখানে শুধু শিলিগুড়ি আইটি পার্কই নয়, বরং উত্তরবঙ্গে আইআইটি (IIT) ও আইআইএম (IIM) প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টস স্টেডিয়াম, 11 হাজার কোটি টাকার তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প এবং এইমস (AIIMS)-এর মতো অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার ঘোষণা এক নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ এছাড়া ট্রমা সেন্টার নির্মাণ এবং উড়ান প্রকল্পের অধীনে বালুরঘাট, মালদা ও পুরুলিয়া বিমানবন্দরের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সাংসদ রাজু বিস্তা আরও জানিয়েছেন, পাহাড়কে শক্তিশালী করা এবং মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণের যে সংকল্প এই বাজেটে ফুটে উঠেছে, তা উত্তরবঙ্গকে উন্নয়নের এক নতুন যুগে প্রবেশ করাবে ৷ যেখানে পাহাড় ও সমতলের মানুষের প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব পাবে এবং একটি সামগ্রিক বিকাশের ছবি ফুটে উঠবে। পর্যটন থেকে শুরু করে কৃষি—প্রতিটি ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সাজানো এই বাজেট উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে এক নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে ৷
এই বিষয়ে নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, "এই বাজেট উত্তরবঙ্গের জন্য লাভদায়ক। কর আদায় ও শিল্প বিনিয়োগের দিক দিয়ে যে সরলতা রাজ্য সরকার এনেছে তা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি চা বাগান ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাকে স্বাগত জানাই।"
টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র উত্তরবঙ্গের সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, "টি-ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে যে জমি কমানো হয়েছে তা সত্যি ভালো দিক। পাশাপাশি জমি ডিজিটালাইজেশন হলে চা-বাগানে জমি সংক্রান্ত জটিলতা দূর হবে। এছাড়াও টি-বোর্ডের বরাদ্দ বৃদ্ধি, চা-বাগানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগু করার মতো প্রতিফলন বাজেটে থাকায় আমরা খুশি।"