সীমান্ত সুরক্ষায় পদক্ষেপ, নবান্নে বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সীমান্ত সুরক্ষায় পদক্ষেপ, নবান্নে বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর করলেন মুখ্যমন্ত্রী
বঙ্গের সীমান্ত সুরক্ষায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ! দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে নবান্নে বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 20, 2026 at 7:46 PM IST
কলকাতা, 20 মে: সীমান্ত সুরক্ষাকে নিশ্ছিদ্র করতে এবং দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ও আইনি জট কাটিয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ। বুধবার নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত যৌথ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী (BSF)-র হাতে প্রয়োজনীয় জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করল রাজ্য সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই যৌথ উদ্যোগকে দেশের সার্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বড় ‘মাইলফলক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
গত 9 মে 2026 তারিখে রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই বর্ডার আউটপোস্ট (BOP) নির্মাণ এবং কাঁটাতারের বেড়া (Fencing) দেওয়ার জন্য নির্ধারিত 27 কিলোমিটার জমি সম্পূর্ণভাবে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হল। বৈঠক শেষে একযোগে কাজ করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আজকের দিনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিন পর বিএসএফ, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার এক হয়ে হাত মিলিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বর্ডার নিয়ে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার কাজ করছে। একটি দেশাত্মবোধক সরকার অবশেষে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারল।"
নবান্নে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মূলত দুই ধরণের জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজ্যের 9টি জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মোট 32 একর সরকারি খাস জমি, যা সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে, সীমান্ত সুরক্ষার পরিধি বাড়াতে এবং ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ করতে 5টি জেলাজুড়ে মোট 43 একর ব্যক্তিগত জমি সরাসরি কেনা হয়েছে। এই সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি মিলিয়ে মোট 27 কিলোমিটার (18+9 কিলোমিটার) দীর্ঘ সীমান্তের সুরক্ষামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যয়ভার বহন করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন যে, রাজ্যের অত্যন্ত দক্ষ আধিকারিক এবং দেশপ্রেমিক জনগণের সহযোগিতায় আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে যেখানে যেখানে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব, সেখানে অতি দ্রুততার সঙ্গে বাকি জমিও বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ইতিবাচক পদক্ষেপকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি পূর্বতন রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও অসহযোগিতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ভারতের প্রায় 4000 কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে 2200 কিলোমিটার এলাকা। অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যগুলি অনেক আগেই বিএসএফ-এর চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জমি হস্তান্তর করে কাজ শেষ করে ফেললেও এ রাজ্যে দীর্ঘ বছর ধরে রাজনৈতিক অনীহার কারণে কাজ থমকে ছিল। শুভেন্দুর কথায়, "আমাদের রাজ্যে 1600 কিলোমিটার সীমান্তে ফেন্সিং রয়েছে। বাকি 600 কিলোমিটার ফেন্সিংয়ের কাজ আটকে ছিল। এর মধ্যে প্রায় 555 কিলোমিটার এলাকা পূর্বতন রাজ্য সরকার চাইলেই বিএসএফ-কে দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংকীর্ণ কারণে সেই সরকার এই জমি দেয়নি।"
তিনি আরও তথ্য তুলে ধরে জানান, 2016 সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং স্বয়ং তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত ডিও চিঠি লিখেছিলেন এবং পরবর্তীতে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নবান্নের পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয় বৈঠকে নিজে উপস্থিত থেকে জমি হস্তান্তরের জন্য ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন গত দেড় বছরে এ রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব ও আধিকারিকদের সঙ্গে অন্তত 5-6 বার বৈঠক করে চিঠি লিখলেও তার ফলাফল শূন্য ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই সেই দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত জট কাটালো।
রাজ্যের এই দ্রুত ও সদর্থক সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছে বিএসএফ নেতৃত্ব। বৈঠকে উপস্থিত বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল (DG BSF) জানান, জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জমি পাওয়ার ফলে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বহুগুণ বাড়ানো যাবে এবং অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখে সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে।
উল্লেখ্য, বর্তমান বিএসএফ প্রধান 2008-09 সালে বাউন্ডারি ও আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে কাজ করায় এ রাজ্যকে অত্যন্ত ভালো চেনেন ও ভালোবাসেন। সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট বা সীমান্ত জেলাগুলিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের পৌরোহিত্যে যে কোঅর্ডিনেশন মিটিং বন্ধ হয়ে ছিল, তা নতুন সরকার আসার পর গত 14 মে থেকে 19 মে 2026-এর মধ্যে পুনরায় চালু করা হয়েছে।
দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, মালদা, ওপার মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার মতো সমস্ত সীমান্ত জেলা ও পুলিশ জেলাগুলিতে এই সমন্বয় বৈঠক অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন থেকে বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ ও কাস্টমসের সমন্বয়ে এই বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। নবান্নের এই যুগান্তকারী যৌথ পদক্ষেপের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক নতুন যুগে পদার্পণ করল।