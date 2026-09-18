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রেজিনগর-নন্দীগ্রামে বিজেপির 40 তারকা প্রচারক, তালিকায় শুভেন্দু-শমীক-মিঠুন

Bengal BJP Star Campaigner List: তালিকায় রাজ্য বিজেপির শীর্ষস্তরের নেতা, সাংসদ, বিধায়ক এবং অভিনেতা-তারকাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Star campaigners of bjp
রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে বিজেপির 40 তারকা প্রচারক, (প্রতীকী চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 7:44 AM IST

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কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য -সহ মোট 40 জনের নাম রয়েছে।

দুর্গাপুজোর আগে আগামী 6 অক্টোবর এই দুটি আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। মাত্র কয়েক মাস আগে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে বাংলার মসনদে এই প্রথমবার বসেছে বিজেপি। সাফল্যের সেই ধারাকে উপনির্বাচনেও বজায় রাখতে চাইছে তারা ।

বিজেপি সূত্রে খবর, শুধু বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্য ধরে রাখাই নয়, উপনির্বাচন তাদের কাছে পুজোর পর হতে চলা কলকাতা ও হাওড়া-সহ আরও একাধিক পুরনিগম ও পুরসভা নির্বাচনের 'সেমিফাইনাল'। রাজ্যে ক্ষমতায় এলেও এখনও পর্যন্ত নির্বাচনে জিতে কোনও পুরসভা বিজেপি দখল করতে পারেনি। এবার ধীরে ধীরে প্রথমে পুরসভা পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে বঙ্গ রাজনীতিতে নিজেদের শিকর আরও মজবুত করতে চান শুভেন্দু-শমীকরা । কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনেই তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল বঙ্গ বিজেপি।

Star campaigners of bjp
বিজেপির তারকা প্রচারের তালিকা (ছবি- রাজ্য় বিজেপি সূত্রে প্রাপ্ত)

কারা রয়েছেন এই তালিকায় ?

শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, মিঠুন চক্রবর্তী, সুনীল বনসল, রাহুল সিনহা, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর, মধুপর্ণা কর, মনোজ টিগ্গা, সুভাষ সরকার, মফুজা খাতুন, প্রবাল রাহা, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খাঁ, অমিতাভ চক্রবর্তী, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ, অরূপ কুমার দাস, গৌরী শঙ্কর ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, ইন্দ্রনীল খাঁ, হরেকৃষ্ণ বেরা, অশোক দিন্দা, গার্গী দাস ঘোষ, শান্তনু প্রামাণিক, ভারতী ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়. রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী পাত্র, সুজিত বিশ্বাস, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, সুখেন কুমার বাগদী, সুব্রত মৈত্র এবং সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম থেকে জয় লাভ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভবানীপুর আসনটি রেখে তিনি নন্দীগ্রাম আসন থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বলে সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। নেতা শুভেন্দু অধিকারীর রাজনীতিক উত্থান নন্দীগ্রাম থেকেই । নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই তিনি প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর দুটি আলাদা প্রতীকে এই আসন থেকে তিনি তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন ।

শুভেন্দু আগেই বলেছেন, আসন ছাড়লেও নন্দীগ্রামের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ রয়েছে। নন্দীগ্রামের মানুষের সবরকম প্রয়োজনে সবসময় তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন। তিনি নন্দীগ্রামের মানুষকে কখনও বুঝতেই দেবেন না যে তিনি আর তাঁদের বিধায়ক নন। এই আসনে এবার বিজেপির টিকিটে লড়বেন শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আত্মসহায়ক প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ। রথ পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক সম্পর্ক। সবমিলিয়ে এবারের নন্দীগ্রাম নির্বাচন প্রার্থী না হয়েও শুভেন্দুর কাছে চ্য়ালেঞ্জের । এমতাবস্থায় দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামতে চলেছেন তিনি।

TAGGED:

BENGAL BJP STAR CAMPAIGNER LIST
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উপনির্বাচনে 40 তারকা প্রচারক
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