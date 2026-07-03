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বাংলার জনবিন্যাস বদলাতে কষা হয়েছিল 'মারাত্মক ছক', পদক্ষেপ শুভেন্দু সরকারের

গতবছর শুধু উত্তর দিনাজপুর থেকে 58 হাজার 509টি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছে। পিছিয়ে নেই অন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলিও।

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ভুয়ো শংসাপত্রকে হাতিয়ার করে এ রাজ্যে অনায়াসে শিকড় গেড়েছে অনুপ্রবেশকারীরা (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 9:53 AM IST

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কলকাতা, 3 জুলাই : টাকার বিনিময়ে দেদার বিকিয়েছে জন্মের জাল শংসাপত্র। সেই ভুয়ো শংসাপত্রকে হাতিয়ার করে এ রাজ্যে অনায়াসে শিকড় গেড়েছে অনুপ্রবেশকারীরা। দিনের পর দিন এভাবেই অত্যন্ত নিঃশব্দে বদলে যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস !

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় তৈরি হচ্ছিল গভীর সঙ্কট। এই বিপজ্জনক চক্রের রমরমা রুখতে এবার প্রথম বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে একগুচ্ছ কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামিদিনেও এমনই কড়া মনোভাব নেবে প্রশাসন ৷

এদিন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের নিয়মে বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে রাজ্য। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, 2026'-এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মূলত প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি রুখতে এবং গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এবার থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি শংসাপত্র প্রদান এবং আপিল পদ্ধতিতেও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরেই ভুয়ো শংসাপত্রের সাহায্যে রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তনের 'মারাত্মক ছক' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল বিজেপি। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়, পরিস্থিতি ঠিক কতটা ভয়াবহ। গত এক বছরে শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুরে 58 হাজার 509টি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছে। পিছিয়ে নেই অন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলিও। উত্তর 24 পরগনায় 19 হাজার 709টি, মালদায় 16 হাজার 712টি এবং মুর্শিদাবাদে 8 হাজার 138টি জাল জন্ম শংসাপত্রের হদিশ মিলেছে।

অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে টাকার বিনিময়ে এই হাজার হাজার ভুয়ো শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে। দুর্নীতির জাল এতটাই গভীরে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে মৃত ব্যক্তিকেও খাতায় কলমে জীবিত দেখানো হয়েছে। মূলত অনুপ্রবেশকারীরা এই শংসাপত্রগুলি ব্যবহার করেই এ দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছে।

জাল শংসাপত্র চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করছে রাজ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ করবে ৷ প্রশাসন যাতে কোনওভাবেই দুর্নীতি আড়াল না করে, সে বিষয়েও পুলিশ আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, কোনও অভিযোগ এলে লুকনোর দরকার নেই। নথিভুক্ত করুন, এফআইআর করুন, অভিযোগটিকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করুন।"

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বাংলার জনবিন্যাস বদলের ছক
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