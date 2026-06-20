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সোমবার বাজেট, 12 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণার সম্ভাবনা ! জোর পরিকাঠামো উন্নয়নে

বাজেটে অর্থমন্ত্রী হয়তো 10 থেকে 12 শতাংশ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করতে পারেন বলে মনে করছে প্রশাসনের একটা বড় অংশ ৷

first full state budget
বাজেট নিয়ে আশায় সরকারি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 10:52 AM IST

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কলকাতা, 20 জুন: ​নবনির্বাচিত সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট সোমবার ৷ আর তা ঘিরে ইতিমধ্যেই জল্পনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বহু প্রতীক্ষিত এই বাজেট পেশ করবেন। সরকারি দফতর থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আড্ডায় এখন একটাই প্রশ্ন, এই বাজেটে কি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান হতে চলেছে ? নবান্ন হোক বা দূরবর্তী জেলার প্রশাসনিক কার্যালয়- সর্বত্র কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়ে ফিসফাস।

রাজ্যের যা সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি এবং কোষাগারের যা বেহাল দশা, তা বিবেচনা করে এটা স্পষ্ট যে, বকেয়া 42 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা একলপ্তে মেটানো বর্তমান সরকারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বাজেটে অর্থমন্ত্রী হয়তো 10 থেকে 12 শতাংশ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে পারেন। অবশিষ্ট 30 থেকে 32 শতাংশ বকেয়া ডিএ চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে কয়েকটি কিস্তিতে ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার একটি রূপরেখাও বাজেটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

​রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহলে এই প্রবল কৌতূহল এবং জল্পনা তীব্র হওয়ার অন্যতম বড় কারণ আগামিদিনে সপ্তম বেতন কমিশন চালুর সম্ভাবনা। অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 2027 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন চালু হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করতে হলে, সবার আগে মহার্ঘ ভাতার এই বিপুল বকেয়া সম্পূর্ণভাবে মেটানো অত্যন্ত জরুরি। তাই এখন থেকেই এই বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু না করলে পরে চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়তে হবে।"

first full state budget
বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট সোমবার (ইটিভি ভারত)

​দীর্ঘদিন ধরে চলা মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত আইনি জটিলতা এবং সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের কারণে রাজ্য সরকারের উপর পাহাড়প্রমাণ আর্থিক চাপ রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, 2008 সাল থেকে 2019 সাল পর্যন্ত ডিএ বাবদ রাজ্যের মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল 41 হাজার 777 কোটি টাকা। এর মধ্যে নানা সময়ে একাধিক কিস্তিতে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার মাত্র 6 হাজার 400 কোটি টাকা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। ফলত, বাকি প্রায় 35 হাজার 377 কোটি টাকা পরিশোধ করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে ডিএ-র যে ক্রমবর্ধমান ফারাক তৈরি হয়েছে, তা মেটানোর একটা বড়সড় চাপ এখন সরকারের কাঁধে চেপে বসেছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, এই প্রবল সমস্যা মোকাবিলায় এবং কর্মীদের প্রাপ্য দ্রুত মিটিয়ে দিতে 40 হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করার বিষয়েও নবান্নের অন্দরে জোর গুঞ্জন চলছে।

​তবে এই বিপুল খরচ সামাল দিতে হলে রাজ্য সরকারের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। বর্তমানে রাজ্য জিএসটি বাবদ বছরে প্রায় 50 হাজার কোটি টাকা আয় করে, যা রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আবগারি শুল্ক থেকে আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকারের কিছু নীতিগত প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ ।

সরকার এখন মূলত জোর দিচ্ছে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে হওয়া আর্থিক ‘লিকেজ’ কড়া হাতে আটকানোর উপর। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা না বাড়িয়ে বিদ্যুৎ, খনিজ এবং জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে দীর্ঘদিনের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলোকে এবং রাজ্যের অধীনস্ত স্বশাসিত সংস্থাগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

​রাজ্যকে আর্থিক দিক থেকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার তাদের এই প্রথম বাজেটে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর উপরই সর্বাধিক ভরসা রাখতে চলেছে। বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যেতে পারে, বিগত সরকারের আমলের রাজ্যের একাধিক নিজস্ব প্রকল্পের পরিবর্তে এখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ‘বাংলার বাড়ি’, ‘কৃষকবন্ধু’, ‘যুবসাথী’ বা ‘স্বাস্থ্যসাথী’-র মতো প্রকল্পগুলির বদলে সমতুল্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো রাজ্যে চালু করা হয়েছে।

এর ফলে রাজ্যের নিজস্ব কোষাগারের উপর থেকে বিপুল আর্থিক চাপ অনেকটাই কমেছে। পাশাপাশি, সরকারি প্রকল্পগুলোর সুবিধাভোগীদের তালিকা খতিয়ে দেখে প্রচুর অযোগ্য ও ভুয়ো ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার কাজ চলছে। এর ফলে মনে করা হচ্ছে , ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র মতো কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্প ছাড়া সামাজিক খাতে খুব বেশি অতিরিক্ত খরচের বোঝা আর রাজ্যের ঘাড়ে চাপবে না।

​আগের সরকারের পেশ করা 2026-27 অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেটের পরিমাণ ছিল 4 লক্ষ 6 হাজার 84 কোটি টাকা। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নয়া সরকারের এবারের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সেই অঙ্কের পরিমাণ 4 লক্ষ 50 হাজার কোটি টাকার গণ্ডি সহজেই ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে রাজ্যের ঘাড়ে চেপে থাকা প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকার বিশাল ঋণের বোঝা সামাল দিতে এবং নিজস্ব আয় বাড়াতে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে চলেছে সরকার। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের পরিকাঠামো কীভাবে ঢেলে সাজানো যায়, তার একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও সোমবারের বাজেটে প্রতিফলিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

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BENGAL BUDGET EXPECTATIONS
MAJOR RELIEF IN DA
BJP GOVT BUDGET EXPECTATIONS
মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বড় ঘোষণা
BENGAL BUDGET 2026 27

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