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ইডেনে প্রধানমন্ত্রীর তুলিতে চক্ষুদান, দিঘায় বিচ ফেস্টিভ্যাল ! শুভেন্দু সরকারের প্রথম পুজো ঘিরে মেগা প্রস্তুতি

DURGA PUJA 2026: পঞ্চমীর সন্ধ্যায় দিঘার সৈকতে আয়োজিত হবে বিচ ফেস্টিভ্যাল। দিঘাতেই অনুষ্ঠিত হবে ‘অন্নপূর্ণা রান্নাঘর’ এবং ‘মহাভোগ’ কর্মসূচি।

DURGA PUJA 2026
শুভেন্দু সরকারের প্রথম পুজো ঘিরে মেগা প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 2:12 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে পালাবদলের পর এটাই প্রথম দুর্গাপুজো। আর সেই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে কার্যত নজিরবিহীন আয়োজনের পথে হাঁটছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার । মহালয়ার দিন ইডেনে মাতৃপ্রতিমার চক্ষুদানের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এই মেগা আয়োজনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হল। জানা গিয়েছে, মহালয়ার বিকেলে কলকাতার রাজপথে হবে এক বর্ণাঢ্য রোড শো। রেড রোড ধরে সেই পদযাত্রা শেষ হবে ইডেন উদ্যানে। সেখানেই আয়োজিত হবে মূল মেগা অনুষ্ঠান। সেদিন থেকেই উৎসবের আমেজে মেতে উঠবে গোটা বাংলা।

এবারের পুজো শুধুমাত্র কলকাতায় আটকে থাকছে না। নবান্নের বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, জেলার পুজোকেও এবার সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং বহরমপুরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় চমক থাকছে সমুদ্রশহর দিঘায়।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় দিঘার সৈকতে আয়োজিত হবে বিচ ফেস্টিভ্যাল। রাজ্যের ইতিহাসে এমন উৎসব এই প্রথম। পাশাপাশি, এখানেই অনুষ্ঠিত হবে ‘অন্নপূর্ণা রান্নাঘর’ এবং ‘মহাভোগ’ কর্মসূচি। গোটা রাজ্য থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার কয়েক হাজার সুবিধা প্রাপক এই মেগা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

তাঁদের হাতেই তৈরি হবে দেবী দুর্গার মহাভোগ। পরে সেই মহাভোগ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে। নারীশক্তির বন্দনায় এদিন দীঘার সৈকতে এক অভিনব মানবশৃঙ্খল তৈরি করবেন মহিলারা। তাঁদের সেই শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক মানচিত্র।

এই বিপুল কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিচালিত হবে, তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতেই এদিন নবান্ন সভাঘরে বসেছিল উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গোটা উৎসবের দায়িত্বে থাকা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার প্রতিনিধিরাও এদিন নবান্নে হাজির ছিলেন।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে গোটা পরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরেন। মেগা ইভেন্টগুলিতে কত মানুষের সমাগম হতে পারে, ভিড় সামলানোর কৌশল কী হবে এবং গোটা রাজ্যের নিরিখে উৎসবের রূপরেখাই বা কেমন হবে— তার খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

নতুন সরকারের প্রথম পুজো নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেও উন্মাদনা তুঙ্গে। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তা এদিন বলেন, “ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রথম দুর্গাপুজো। তাই এই পুজোকে বিশ্বের মানচিত্রে একেবারে অন্য মাত্রায় তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর শুভেন্দুর সরকার। সেই মতোই করা হয়েছে আয়োজন।” বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে ও জেলাভিত্তিক অংশগ্রহণের পরিধি বাড়াতে রাজ্য সরকার যে এবার বদ্ধপরিকর, নবান্নের এই প্রস্তুতি বৈঠক তারই প্রমাণ।

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DURGA PUJA 2026
PM MODI CHOKKHU DAAN
মোদির তুলিতে চক্ষুদান
শুভেন্দু সরকার দুর্গা পুজো 2026
BENGAL BJP GOVT PUJA PREPARATION

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