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ভোটাভুটিতে বিধানসভায় পাশ গুন্ডাদমন বিল, দুষ্কৃতী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

বিলের পক্ষে ভোট দেন 176 জন বিধায়ক ৷ বিপক্ষে ভোট পড়েছে 41টি। 20 জন বিধায়ক ভোটাভুটি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখেন।

Bengal assembly
ভোটাভুটিতে বিধানসভায় পাশ গুন্ডাদমন বিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 7:58 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: দুর্নীতি, বেআইনি কার্যকলাপ এবং বেনামি সম্পত্তির রমরমা রুখতে কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটল রাজ্য প্রশাসন। সোমবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ হওয়ার পর ভোটাভুটির মাধ্যমে পাশ হয়ে গেল বহু চর্চিত ‘পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, 2026’ এবং দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2026। পক্ষে ভোট দিয়েছেন 176 জন বিধায়ক ৷ বিপক্ষে ভোট পড়েছে 41টি। 20 জন বিধায়ক ভোটাভুটি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখেন।

দুটি বিল একত্রে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই ‘গুন্ডাদমন বিল’ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। বিধানসভার অধিবেশনে এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটিগুলি নিয়ে একত্রে আলোচনা হয়। বিল দুটি পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ় করা, সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা এবং দুষ্কৃতী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যেই এই বিলটি আনা হয়েছে।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতি এবং বেআইনিভাবে সম্পত্তি বৃদ্ধির অভিযোগ নিয়ে লাগাতার সরব হয়েছে বর্তমান শাসকদল। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রাক্তন শাসকদলের ছোট-বড় বহু নেতা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ এখন প্রকাশ্যে। তদন্তকারী সংস্থা এবং পুলিশের বিভিন্ন তল্লাশি অভিযানে সেই দুর্নীতির একাধিক চাঞ্চল্যকর প্রমাণ দিনের আলো দেখেছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল পুলিশকেও। এমনই আবহে নয়া বিল এনে পাশ করাল সরকার ৷

নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ভালো লোকের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ হবে না ৷ কিন্তু যারা আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায় তাদের কাউকে ছাড়া হবে না ৷" তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর দুটো জায়গায় ভাত টিপে দেখেছেন ৷ আসানসোলে ফাঁড়ি ভাঙা হয়েছিল ৷ ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি ৷ আগামিগদিনেও ক্ষতিপূরণ আদায় করব ৷ প্রয়োজনে ভিটে মাটি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ যা ক্ষতি হবে তার তিনগুণ আদায় করব ৷" পার্ক সার্কাসে পুলিশের উপর হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন আর সেই দিন নেই যে পুলিশকে ভয় পেতে হবে ৷ এখন বাংলায় অন্য সরকার ৷ এমন পুলিশ মন্ত্রী আপানারা আগে দেখেননি ৷ পুলিশ কর্মীদে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ৷

অপরাধীদের বিরুদ্ধে শুধু কারাদণ্ডেই সীমাবদ্ধ না থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি অ্যাটাচ করব খুব দ্রুত ৷ অ্যাকশন করব, ক্ষতিুপূরণ আদায় করব।" এদিকে, বিধানসভার অধিবেশনে এই বিলের সমর্থনে জোরালো সওয়াল করেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা বর্তমান রাজ্য মন্ত্রিসভার পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বিগত 15 বছর ধরে রাজ্যে চলা লুটপাট, সন্ত্রাস এবং রাহাজানির কড়া সমালোচনা করেন তিনি। যাঁরা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করাকে কোনও অপরাধ বলেই মনে করেন না, তাঁদের সেই ভুল ধারণা এবার ভাঙানোর সময় এসে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন শঙ্কর।

তাঁর অভিযোগ, সিএএ এবং ওয়াকফের নাম করে বাংলায় দিনের পর দিন নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল জমানায় শাহজাহানদের মতো একাধিক বিপজ্জনক দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। গরিব মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে যাঁরা বিপুল সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এবার প্রশাসন চরম কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে বলেও তিনি স্পষ্ট করেন।

এই বিলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিধানসভার কক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, “সরকারি সম্পত্তির দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস আর কেউ পাবে না। আমরা এমনই ব্যবস্থা করছি।" মন্ত্রী অগ্নি মিত্রা পাল বলেন, "এই সরকারের মূল লক্ষ্য আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, তাঁর সরকার দুষ্কৃতী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নিয়ে চলবে। আজ যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তাঁরা দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করতে চাইছেন। এই আইনে অপরাধ প্রবণতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে, আদালতে পেশ না করে এক বছর পর্যন্ত আটকে রাখার সংস্থান রাখা হয়েছে।

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY
WAQF AMENDMENT ACT
DETENTION OF ANTI SOCIALS
কড়া বার্তা শুভেন্দুর
বিধানসভায় পাশ গুন্ডাদমন বিল

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