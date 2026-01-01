ETV Bharat / state

বিধানসভা ভোটে শতাধিক আবাসনে বুথ তৈরির প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইআরও এবং এইআরও-দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে৷

BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: চলতি বছরেই অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তাই ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)-এর কাজের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিও চালাচ্ছে। সেই প্রস্তুতি পর্বে নির্বাচন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন৷ তাদের সিদ্ধান্ত, এবার শতাধিক আবাসন বা হাইরাইজে বুথ করা হবে৷ সংশ্লিষ্ট আবাসনের বাসিন্দারা সেখানেই ভোট দেবেন৷

এই প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে শহরের হাইরাইজ বিল্ডিংগুলিতে বুথ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, আর পাঁচটা বুথের মতোই হবে এই বুথগুলি। আকারেও হবে একইরকম। এই মর্মে গত 30 ডিসেম্বর রাজ্যের আট জন ডিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের আধিকারিকেরা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালও।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত যে তালিকা পাওয়া গিয়েছে, তাতে প্রায় শতাধিক আবাসনে বিধানসভা নির্বাচনে বুথ তৈরি করা হতে পারে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যে ঠিক কত সংখ্যক আবাসনে বুথ হতে পারে, তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে৷ এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি থাকতেই পারে৷ কিন্তু যেখানে যেখানে বুথ তৈরি করার পরিস্থিতি থাকবে, সেখানে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে৷

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকটি নির্বাচনের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে কলকাতার বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় ভোটের হার অন্যান্য জায়গার থেকে তুলনামূলকভাবে কম। শহর কলকাতার মানুষের ভোট শতাংশের হার 55-এর কাছাকাছি থাকে। প্রতিবারই প্রশ্ন ওঠে যে এই সমস্ত এলাকার ভোটারদের ভোটদানে এতো অনীহা কেন?

তবে শহুরে ভোটারদের বুথমুখী করতেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর বিভিন্ন সময় একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ভাবে প্রচার চালানো সত্ত্বেও ফল মেলে না। তাই 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও একটি নয়া পদক্ষেপ হিসেবে শহরের বহুতলগুলির মধ্যেই ভোটিং বুথ তৈরি করার কথা জানায় কমিশন।

অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে৷ তার মধ্যে, কমিশনের তরফে নির্দিষ্ট করে দেওয়া তালিকার বাইরের নথি নিয়েও শুনানিতে ভোটারকে বৈধ করার প্রক্রিয়া চলছে৷ তাই কমিশনের নতুন করে জানানো হয়েছে যে তাদের নির্দিষ্ট করা নথির বাইরে কোনও নথি প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য হবে না৷ ডিইও-দের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে এমনটাই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন জ্ঞানেশ ভারতী।

এদিকে এদিন সন্ধ্যা 7টায় সমস্ত ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। কমিশন সূত্রে খবর, একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং হতে চলেছে তাঁদের। অর্থাৎ হিয়ারিংয়ে পাওয়া তথ্যগুলি কীভাবে সার্ভারে আপলোড করতে হবে এবং সেখান থেকে কীভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঝাড়াই-বাছাই হবে, সেই বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের৷

