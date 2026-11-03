অনুমতি দিল কেন্দ্র, মঙ্গলে বাংলা-অসমের যৌথ উদ্যোগে বাঘিনিকে বক্সায় ফেরানোর অভিযান

অনুমতি দিল কেন্দ্র, মঙ্গলে বাংলা-অসমের যৌথ উদ্যোগে বাঘিনিকে বক্সায় ফেরানোর অভিযান
Bengal and Assam joint initiative to return tigress to Buxa: বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প ও রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের বনকর্তা ও কর্মীরা বাঘিনির ওপর নজরদারি চালাচ্ছে ।
Published : November 3, 2026 at 11:32 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 3 নভেম্বর: বক্সার বাঘিনি BTR TF-1-কে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দিল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA)। তারপরই অসমের রাইমোনা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় তাকে ধরার তোড়জোড় শুরু করল দুই রাজ্যের বনদফতর ।
শনিবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বনদফতর যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, বক্সা ছেড়ে রাইমোনা টাইগার রিজার্ভে চলে যাওয়া বাঘিনিকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করে ফিরিয়ে আনা হবে । সেই মতো NTCA-র কাছে অনুমতি চাওয়া হয় । তবে শনি ও রবিবার দফতর বন্ধ থাকায় অনুমতি মেলেনি । সোমবার অনুমতি মিলতেই অসমের রাইমোনা বন বিভাগে পৌঁছে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ ।
তিনি জানান, বক্সার বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞদের একটি দল গত সাত দিন ধরে রাইমোনায় রয়েছে । বাঘিনি যে এলাকায় রয়েছে, সেই জায়গা ইতিমধ্যেই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে । সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সোমবার আর তাকে ধরার চেষ্টা করা হবে না । মঙ্গলবার ট্র্যাঙ্কুলাইজ করে বাঘিনিকে বক্সায় ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হবে ।
গত 29 সেপ্টেম্বর বিহারের বাল্মিকী ফরেস্ট থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনার জন্য ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে খাঁচাবন্দি করা হয়েছিল এই তিন বছরের বাঘিনীকে । এরপর ভারতীয় বায়ুসেনার আই এম-17 হেলিকপ্টারে এয়ার লিফট করে 30 সেপ্টেম্বর ভোর 4টে 45 মিনিট নাগাদ হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নিয়ে আসার পর সেখানে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় বাঘিনীর সব ধরনের শারীরিক প্যারামিটার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন দু'জন বন্যপ্রাণ চিকিৎসক ও বাঘ বিশেষজ্ঞরা । এরপর নিমতি হয়ে সড়ক পথে সকাল 6টা 45 নাগাদ রাজাভাতখাওয়া গেট অতিক্রম করে বক্সার জঙ্গলে প্রবেশ করে বাঘিনী । বক্সার 25 মাইলে বনদফতরের বিশেষ জায়গায় বাঘ এনক্লোজারে রাখা হয় তাকে ।
গত 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হয় বাঘিনিকে । কিন্তু এক মাসের মধ্যেই বাঘিনি বক্সার জঙ্গল ছেড়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে । গত 23 অক্টোবর এই রাজ্যের সীমানা পার করে অসমে প্রবেশ করে বাঘিনি । সেখানে রাইমোনা ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার দূরে রাজেন্দ্রপুর বনগ্রামের কাছে প্রায় 100 বিঘা এলাকাজুড়ে থাকা একটি বড় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয় বাঘিনী ।
বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প ও রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের বনকর্তা ও বনকর্মীদের নিয়ে যে মনিটরিং টিম তৈরি করা হয়েছিল তারা এতদিন বাঘিনির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল । আজ সেই নজরদারির মধ্যে দিয়েই বাঘিনিকে বক্সায় ফেরানো হচ্ছে ৷