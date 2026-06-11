‘কৃষক বন্ধু’-‘শস্য বিমা’ প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কৃষিমন্ত্রী

‘কৃষক বন্ধু’-‘শস্য বিমা’ প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কৃষিমন্ত্রী
কৃষিক্ষেত্রে বড় রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন নতুন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল।
Published : June 11, 2026 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজ্যের কৃষি দফতরে বড়সড় প্রশাসনিক ও নীতিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন নতুন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। নবান্নে এসে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই দফতরর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন তিনি। বর্তমান রাজ্য সরকারের কৃষি নীতির অভিমুখ কোন দিকে হতে চলেছে, তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করাই ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানিয়ে দেন, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং কৃষি ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা আনাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে বিগত সরকারের আমলের একাধিক কৃষি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।
দায়িত্ব নিয়েই রাজ্যের পূর্বতন ‘কৃষক বন্ধু’ এবং ‘শস্য বিমা’ প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নতুন কৃষিমন্ত্রী। তিনি জানান, এই প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের গলদ রয়েছে। দুধকুমার মণ্ডলের কথায়, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো কৃষক বন্ধু প্রকল্পেও অনেক দুর্নীতি হয়ে আছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর জল মেশানো রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের লোকেরাও এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন, যা নীতিগতভাবে ভুল। তাই পুরো প্রক্রিয়াটিতে একটি বড় ধরনের ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে।"
তিনি জানান, আপাপত এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের ‘প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি’ এবং বাংলার শস্য যোজনার উপভোক্তাদের ‘প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা’র সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তবে যোগ্য উপভোক্তারা যাতে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখা হবে। ভূমিহীন কৃষকদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, যাঁরা প্রকৃত অর্থে চাষের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারি সাহায্যের দাবিদার, তাঁদের প্রাপ্য টাকা বা সুবিধা বন্ধ করা হবে না। শুধুমাত্র ভুয়ো উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া হবে।
সামনেই বর্ষার মরশুম, যা রাজ্যের কৃষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই খারিফ মরশুমে চাষিদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে আধিকারিকদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি জানান, অতীতে চাষিরা প্রায়শই সঠিক সময়ে এবং উন্নতমানের সার ও বীজ পেতেন না। এবার সেই ধারায় বদল আনা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে প্রত্যায়িত বা সার্টিফায়েড বীজ সরাসরি চাষিদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
সার নিয়ে কালোবাজারি রুখতে কড়াবার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়লেও, আমাদের রাজ্যে যাতে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ব্যবসায়ীরা কালোবাজারি করতে না পারেন, তার জন্য ব্লকস্তর পর্যন্ত কড়া নজরদারি চালানো হবে।" ব্লকস্তরের কৃষি আধিকারিকদের (এডিএ) মাধ্যমে সার ও বীজ বণ্টন প্রক্রিয়া সরাসরি তদারকি করা হবে বলেও তিনি জানান। নতুন মন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "যাঁরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেন, সেই কৃষকরা যেন কোনোভাবেই বঞ্চিত না হন। উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম যাতে তাঁরা পান, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগোব।"
রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসন সচল রাখাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্যদের পদত্যাগের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, অনেকে রাজনীতিক ভয়ে পদত্যাগ করছেন, যা গ্রামীণ উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে।
এই বিষয়ে দুধকুমার বিদায়ী বা ভীতিগ্রস্ত সদস্যদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, "আমরা চাই না গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন থমকে যাক বা টাকা খরচ না হয়ে পড়ে থাক। তাই আমরা নির্দেশ দিয়েছি, আড়াই বছর মেয়াদের বাকি সময়টুকু যে যেখানে মেম্বার বা কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে আছেন, সেখানেই থাকুন। উন্নয়ন বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না।" যে সব এলাকায় কাজের পরিবেশ প্রতিকূল বা অস্থিরতা রয়েছে, সেখানে উচ্চ নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক স্তরে কথা বলে দ্রুত সমাধান সূত্র খোঁজা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।
বিগত সরকারের আমলে কৃষকদের আয় তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার যে দাবি করা হতো, এদিন তা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন নতুন কৃষি মন্ত্রী। অতীতের খতিয়ান নিয়ে কাটাছেঁড়া না করে তিনি মূলত নিজেদের আগামিদিনের কাজের ওপরেই আলোকপাত করতে চেয়েছেন।
পূর্বতন সরকারের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিগত সরকার কী দাবি করেছিল, তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। জনগণই তার বিচার করছে। মানুষ আমাদের আগামী পাঁচ বছরের জন্য কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের সরকারের কাজের মূল্যায়ন আগামী দিনে সাধারণ মানুষই করবেন।" কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর বলেও এদিন দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন নতুন কৃষি মন্ত্রী।