5 সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ, প্রত্যাহারের অনুরোধ করে চিঠি রাজ্যের

একাধিক অনিয়মের অভিযোগ থাকায় পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কমিশনের তরফে ৷ সেই সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকর করেনি নবান্ন ৷

সরকারি আধিকারিকদের পাশে দাঁড়াল নবান্ন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 8:30 AM IST

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: এসআইআরের কাজে একাধিক অনিয়মের অভিযোগে পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এই পাঁচজনের পাশে দাঁড়িয়ে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ করল রাজ্য প্রশাসন ৷

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের খসড়া তালিকায় অবৈধভাবে নাম তোলা সহ আরও একাধিক অনিয়মের অভিযোগ থাকায় পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না এবং দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পূর্বের ইআরও এবং এইআরও-র পাশাপাশি আরও এক কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তবে রাজ্য প্রশাসন মনে করে এই আধিকারিকদের দোষের তুলনায় কড়া শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ৷ আর তাই এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'সপ্তাহ আগে এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর করা হয়নি। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের কাছে দু'বার চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশের কথা মনে করিয়েও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। তারপরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ এবার সরাসরি আধিকারিকদের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশিকে চিঠি পাঠাল রাজ্য সরকার ৷

স্বরাষ্ট্র দফতরের স্পেশাল কমিশনার সিইও দফতরে চিঠি দিয়ে এই পাঁচ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ইতিমধ্যেই সেই চিঠি নির্বাচন সদনে পাঠিয়ে দিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ৷

জানা গিয়েছে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শেই যে এই চিঠি লেখা হচ্ছে সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে ৷ চিঠির একটি অংশে রাজ্য় সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই পাঁচজন যে অপরাধ করেছেন বলে কমিশন মনে করছে তার চেয়ে অনেক বেশি শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ৷

এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একাধিকবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপিকে সুবিধে পাইয়ে দিতে কাজ করছে কমিশন ৷ আর তা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোরও তোয়াক্কা করা হচ্ছে না ৷

দলীয় স্তরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ আক্রমণের সুর চড়াচ্ছেন ৷ দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যনিশ কুমার' নাম দিয়েছেন অভিষেক ৷ তাঁর দাবি, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে কমিশন ৷ আর তাই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করতে তাঁর নতুন নাম দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷

এসআইআর প্রক্রিয়ার একটি অংশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের নিয়োগ করেছে কমিশন ৷ তা নিয়েও আপত্তি তুলেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে অগস্ট মাসে নির্বাচন কমিশন চারজন WBCS আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে বলেছিল। সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিল ৷ প্রকাশ্যেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চারজনকে সাসপেন্ড করা হয়নি ৷ ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৷ এ ব্যাপারে কমিশনের তরফে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে তলব করা হয়েছিল ৷ সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য় প্রশাসনেপর বক্তব্য পেশ করেছিলেন তিনি ৷ আর এবার পাঁচ আধিকারিকের পাশে দাঁড়াল রাজ্য় ৷

