90 শতাংশ অ্যাকাউন্টে ঢুকল টাকা ! মহার্ঘ ভাতা দিতে রাত জেগে কাজ নবান্নে

সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি পেনশনভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বকেয়া ডিএ-র টাকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 8:59 PM IST

কলকাতা, 31 মার্চ: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্যে। আর্থিক বছরের শেষ দিনের পাশাপাশি মহাবীর জয়ন্তীর ছুটির দিনেও কাজ হল নবান্নের অর্থ দফতরে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় 90 শতাংশ সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বকেয়া ডিএ-র টাকা পৌঁছে গিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বাকিদের অ্যাকাউন্টেও দ্রুত টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।

রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের নির্দেশ পেয়ে গত কয়েকদিন ধরে বকেয়া ডিএ মেটানোর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর বন্ধ থাকলেও, নবান্নের 12 তলায় অবস্থিত অর্থ দফতরে ছবিটা ছিল অন্যরকম। অর্থ দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা ডিএ বন্টনের কাজে চূড়ান্ত ব্যস্ত ছিলেন। দিনের শেষে এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, রাজ্যের আধ ডজনেরও বেশি ট্রেজারি এবং ডিডিও অফিসের কর্মীরা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে ডিএ বন্টন প্রক্রিয়া শেষ করতেই এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 2016 সালের জানুয়ারি থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বকেয়া ডিএ এবং ডিআর (মহার্ঘ ত্রাণ)-এর সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (AICPI)-এর হিসাব অনুযায়ী 100 শতাংশ হারেই এই বকেয়া মেটানো হচ্ছে ।

এই বকেয়া ডিএ এবং ডিআরের সুবিধা কেবল কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই পাচ্ছেন না, পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, পেনশনভোগী এবং মৃত কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদেরও এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ডিএ জট কাটাতে এবং শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই নবান্নের এই অভূতপূর্ব সক্রিয়তা।

ডিএ আন্দোলন

উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি এবং রাজপথে লড়াই চলছিল। রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (স্যাট) থেকে শুরু করে কলকাতা হাইকোর্ট এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্টে গড়ায় এই মামলা। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তুলনায় তাঁরা মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই বঞ্চিত হচ্ছেন। লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভও চলে কলকাতায়। অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশিকার পর বকেয়া মেটানোর কাজে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার, যা নিঃসন্দেহে কর্মীদের জন্য একটি বড় স্বস্তির খবর।

এরই পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ এবং ডিআর পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। বুধবার বিকেল 4টের সময় নবান্নের অর্থ দফতরের কনফারেন্স রুমে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে ৷

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র এই বিশেষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি শীর্ষ আধিকারিকদের আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বুধবারের এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

