নিয়োগ পরীক্ষার ফলও যদি ভোটের মতো সঠিক সময়ে বেরোত! গণনা নিয়ে চর্চায় যুব সমাজ

কে আসবে বাংলার মসনদে? আগামী পাঁচ বছরের জন্য কাদের দখলে যাবে বাংলা? ভোটগণনার আগের দিন এই নিয়েই চর্চা চলছে পাড়ার মোড় থেকে অলি-গলি, চায়ের দোকানে৷

গণনা নিয়ে চর্চায় যুব সমাজ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 5:33 PM IST

মালদা, 3 মে: রবিবারের দুপুর ৷ ফাঁকা রাস্তাঘাট ৷ আগামিকাল ভোট গণনা ৷ বাংলার পাঁচ বছরের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের দিন ৷ শহরের কানাগলিতেও এখন এই নিয়েই চর্চা ৷ শুনসান শহরের প্রাণকেন্দ্র বৃন্দাবনি ময়দান ৷ পাশে শম্ভুর চায়ের দোকানে বেশ কয়েকজন যুবকের জটলা ৷ শেষ মুহূর্তের এক্সিট পোল নিয়ে নরক গুলজার ৷ দোকানে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ঢুকতেই কয়েক জোড়া চোখ দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক স্ক্যান ৷ ওই এলাকাতেই জেলা প্রশাসনিক ভবন, আদালত ৷ ফলে চায়ের দোকানদারও পরিচিত ৷ তিনি নাম ধরে ডেকে উঠতেই থমকে গেল যাবতীয় আলোচনা ৷

সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা, নৈব নৈব চ ৷ এই ছবিটাই এবারের নির্বাচনের প্রথম দফা থেকে এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে ৷ শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যেই ৷ কেউই নিজেদের কথা সংবাদমাধ্যমকে বলতে রাজি নয় ৷ অনেকটা সময় অপেক্ষা করার পর আবারও যুবকদের আলোচনা ফের শুরু হল ৷ তার আগে অবশ্য কথা দিতে হল, আলোচনার বিষয়বস্তু লেখা যাবে, কিন্তু কারও নাম প্রকাশ করা যাবে না ৷

ভোটগণনার আগের দিন এই নিয়েই চর্চা চলছে পাড়ায় পাড়ায় (নিজস্ব চিত্র)

গণনা যত এগিয়ে আসছে, দুই ফুলের হুংকার তত বাড়ছে ৷ দুই দলই জিভের ডগায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে ৷ এক যুবক বলে উঠলেন, "আসলে দুই শিবিরই কর্মীদের বুস্ট করে রাখছে ৷ আগামিকাল পর্যন্ত কর্মীদের ধরে রাখতে হবে তো ৷ বাজারে এখনও চিকেনের দাম কমেনি ৷ মাটনের স্বাদ এখন স্বপ্নে চেখে নিতে হয় ৷ বুঝলেন না, ফি দিন পিকনিক ৷ তাও আবার গাঁটের পয়সা খরচ না-করে ৷ এবার এত এক্সিট পোল ! এক সংস্থা পদ্মকে জেতাচ্ছে তো আরেক সংস্থার সমীক্ষায় জিতছে জোড়াফুল ৷ আসনের ফারাকটাও মাথা খারাপ করার মতো ৷ কাকে বিশ্বাস করব ? তাই কোনও এক্সিট পোল নয়, আমরা এগজ্যাক্ট পোলেই ভরসা রাখছি ৷ আগামিকাল সব পরিষ্কার ৷"

আরেক যুবক বলে উঠলেন, "উত্তরের 54 আসনে নিশ্চিতভাবেই অনেক এগিয়ে বিজেপি ৷ এখানে ওরা 40টা সিট পেলেও অবাক হব না ৷ দক্ষিণের জঙ্গলমহল আর শিল্পাঞ্চলেও ওরা কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারে ৷ কিন্তু বাকি জেলাগুলিতে তৃণমূল যে গতিতে এগিয়ে যাবে, সেই রেসে গেরুয়া শিবির কতটা টিকে থাকতে পারবে, আমার সন্দেহ রয়েছে ৷ আমার মনে হয়, এবার শাসক ও মূল বিরোধী দলের মার্জিন খুব বেশি থাকবে না ৷ অবশ্য গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা মঙ্গল ৷"

ততক্ষণে আলোচনায় অংশ নিয়ে ফেলেছেন চায়ের দোকানদারও ৷ শম্ভুর কথায়, "আমার দোকানে মালদার প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই লোকজন আসে ৷ তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে, এবার বাম-কংগ্রেসের ফল ভালো হবে ৷ কে কটা সিট পাবে জানি না, তবে ওদের ভোট শতাংশ বাড়বে ৷ আর সিপিআইএম এবার সব অল্পবয়সিদের প্রার্থী করেছে ৷ এতদিনে ওরা বুঝেছে, বাংলার রাজনীতিতে শুধুই পাকা চুল-দাড়ি দিয়ে চলবে না ৷ আজ ওরা যেটা শুরু করল, তার ফল একদিন না একদিন পাবেই ৷ তবে তার আগে ওদের ফেসবুক ছেড়ে ময়দানে নামতে হবে ৷ তার জন্য ওরা কান্তি গাঙ্গুলির কাছে ক্লাস করতে যেতে পারে ৷ আর কংগ্রেস এবার সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে 294টা আসনে প্রার্থী দিয়ে ৷ এতে ওদের কর্মীদের মনোবল আরও বেড়েছে ৷ আমি চাই, আগামীতে প্রধান সব দলই বাংলার ভোট রাজনীতির ময়দানে থাকুক ৷"

আলোচনা যেভাবে জমে উঠেছে, তাতে আরও কয়েক ঘণ্টা যে উবে যাবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না ৷ তাই বিদায় নিয়ে বেরোনোর তোড়জোড় ৷ তখনই এক যুবক বলে উঠলেন, "বুঝলেন দাদা, এই রাজ্যে একমাত্র নির্বাচনের ফলই সঠিক দিনে বেরোয় ৷ এসএসসি, টেট, পিএসসি কিংবা অন্য কোনও নিয়োগ পরীক্ষার ফল দেখুন, কোনওদিনই ঠিক সময়ে বেরোয় না ৷ এবার যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তাদের কাছে আমাদের আবেদন, এই নিয়োগ পরীক্ষাগুলোর ফলটাও যেন সঠিক সময়ে বেরোয় ৷"

এই শেষের অংশটাই যেন এবারের নির্বাচনে যুব সমাজের চাহিদা ৷ তাদের এই আবেদনে নতুন সরকার কতটা সাড়া দেয়, এখন সেটাই দেখার ৷

