কাটমানির টাকা চাইতে গিয়ে হুমকির মুখে উপভোক্তারা, উত্তপ্ত গোপালনগর

কাটমানির টাকা চাইতে গিয়ে হুমকির মুখে উপভোক্তারা, উত্তপ্ত গোপালনগর
অভিযুক্ত উপপ্রধান৷ বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁর শাকরেদকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ৷
Published : June 1, 2026 at 6:33 PM IST
গোপালনগর (উত্তর 24 পরগনা), 1 জুন: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর তৈরির টাকা থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ছিল। রাজ্যে সরকার বদল হতেই কাটমানির সেই টাকা ফেরত চাইতে উপপ্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। উপপ্রধানের এক শাকরেদ সেখানে হাজির হয়ে বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার পালটা হুমকি দেন বলে অভিযোগ৷ তার জের ছড়ায় উত্তেজনা। উপপ্রধানের শাগরেদকে বেধড়ক মারধর করেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গোপালনগরে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালনগরের বিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নাম দীপেন্দু বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি স্থানীয় সনেকপুর গ্রামে। 2023 সাল থেকে তিনি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদে রয়েছেন। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য উপভোক্তাদের প্রাপ্ত টাকা থেকে তিনি কাটমানি নিয়েছিলেন। সোমবার ওই পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে 193 জন বাসিন্দা তাঁর বিরুদ্ধে আবাস যোজনার টাকা থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।
এদিন ওই 193 জন মহিলা উপপ্রধানের বাড়িতে কাটমানির টাকা ফেরত চাইতে গিয়েছিলেন। উপপ্রধান তখন বাড়িতে ছিলেন না। আন্দোলনকারী মহিলারা তখন তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আচমকা সেখানে হাজির হন উপপ্রধানের এক শাগরেদ।
অভিযোগ, তিনি আন্দোলনকারী মহিলাদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। না হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে বলে তিনি হুমকি দেন। মুহূর্তে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারী মহিলারা উপপ্রধানের ওই শাগরেদকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷ তবে পুলিশের তরফে এই নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷
সনেকপুর গ্রামের বাসিন্দা মমতা রায় বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর তৈরির জন্য আমরা এক লাখ 20 হাজার টাকা পাই। আমি এখনও পর্যন্ত 60 হাজার টাকা পেয়েছি। তার মধ্যে উপপ্রধান 10 টাকা নিয়েছেন। পুরো টাকা পেলে তাঁকে আরও 10 হাজার টাকা তাঁকে দিতে হবে। আমার দেওয়া সেই 10 হাজার টাকা আমি আজ ফেরত চাইতে এসেছি।’’
স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম বিশ্বাস বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর তৈরির জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকার একটা অংশ কাটমানি নিয়েছেন উপপ্রধান। সেই টাকা ফেরতের দাবিতে গ্রামের মহিলারা উপপ্রধানের বাড়িতে এসেছিলেন। উপপ্রধানের এক শাগরেদ আন্দোলনকারী মহিলাদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। মহিলারা তখন তাঁকে মারধর করেছেন।’’
বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ মণ্ডলের সম্পাদক নীহার বিশ্বাস বলেন, ‘‘গৃহহীন মানুষের ঘর দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গ্রামের মহিলাদের নামে সরকার এক লাখ 20 হাজার টাকা করে বরাদ্দ করেছে। উপপ্রধান দীপেন্দু বিশ্বাস সেই টাকা থেকে 10 হাজার, 20 হাজার বা 30 হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘গ্রামের সহজ সরল মহিলারা ভয়ে সেই টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। সরকার বদল হতেই তাঁরা সত্যিটা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরা এখন টাকা ফেরত চাইতে উপপ্রধানের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।’’
অভিযুক্ত উপপ্রধান দীপেন্দু বিশ্বাসকে এদিন এলাকায় পাওয়া যায়নি। তাঁর মোবাইল ফোনেরও সুইচ বন্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের বিক্ষোভ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। দীপেন্দুর পরিবারের লোকেরা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন।