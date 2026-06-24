বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে শ্বেতপত্রের দাবি কুণালের, তুললেন একাধিক প্রশ্ন
রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নিয়ে বর্তমান বাজেটের বেশ কিছু ফাঁকফোকর ও অস্পষ্টতা নিয়ে এদিন সওয়াল করেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
Published : June 24, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নিয়ে একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। পূর্বতন সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি, বর্তমান বাজেটের বেশ কিছু ফাঁকফোকর ও অস্পষ্টতা নিয়ে এদিন সওয়াল করেন তিনি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে একাধিক গঠনমূলক প্রস্তাব রেখেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক। পাশাপাশি, 2021 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশের জোরালো দাবি জানিয়েছেন তিনি।
এদিন বাজেট আলোচনায় বক্তব্য রাখার জন্য কুড়ি মিনিট সময় ছিল তার। সেই সুযোগে কথা বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, বিরোধিতার খাতিরে নিছক বিরোধিতা নয়, বরং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁর এই আলোচনা।
শুরুতেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, সরকারের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের রূপরেখা পূর্বতন সরকারই তৈরি করেছিল। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকার যে বেতন বৃদ্ধির পদক্ষেপ করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আগের সরকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্প গুলি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোথায় কি ধরনের বরাদ্দ করা হয়েছে তা তিনি জানতে চেয়েছেন। তবে কোন জনমুখী প্রকল্পের উপভোক্তার সংখ্যা হ্রাস যাতে না হয় তার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
অন্নপূর্ণা যোজনা এবং আয়ুষ্মান প্রকল্পের শর্তাবলি নিয়েও এদিন বিধানসভায় ধোঁয়াশা কাটানোর দাবি তোলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, "উপযুক্ত মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন বলা হচ্ছে। কিন্তু এই 'উপযুক্ত' শব্দের ব্যাখ্যাটা ঠিক কী?" এই অবস্থায় বিজেপি বিধায়কেরা কেউ কেউ বলে ওঠেনি বহু ক্ষেত্রেরা মহিলা সেজে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। তিনি পাল্টা হিসাবে মহারাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে আনেন, এই ধরনের প্রকল্পে প্রায় 14 হাজার পুরুষ সুবিধা পেয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। তাই রাজ্যে এই প্রকল্পগুলি যাতে সঠিক উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়, তার জন্য শর্তগুলি আরও স্পষ্ট করার পক্ষে সওয়াল করেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বৃদ্ধিকে সাধুবাদ জানলেও, নোডাল এজেন্সিগুলিকে আরও মসৃণভাবে কাজ করার পরামর্শও দেন তিনি।
বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কথা উঠে আসে কুণালের কণ্ঠে। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েও তিনি বলেন, শুধুমাত্র অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকরাই নন, যে সমস্ত কর্মীরা ডেস্কের দায়িত্ব সামলান এবং গোটা সংবাদপত্র বা চ্যানেলটিকে নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করেন, তাঁদেরও এই সুবিধার আওতায় আনা উচিত।
অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে ইসকনের সহযোগিতায় পুষ্টিকর খাবার বিতরণের উদ্যোগ নিয়ে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন বিধায়ক। তিনি জানান, বহু শিশুই ডিমের আকর্ষণে খাবার খেতে আসে। ইসকনের খাবারে যেহেতু সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ থাকে, তাই শিশুদের পুষ্টি ও আকর্ষণের কথা মাথায় রেখে ডিমের বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা যেন করা হয়। পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সে মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি শিরোমণির নামে দুটি মহিলা ব্যাটালিয়ন তৈরির ঘোষণাকে তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন। রানি শিরোমণির অবদানকে স্মরণ করে মেদিনীপুরে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানে একটি উপযুক্ত স্মারক নির্মাণের প্রস্তাবও দেন তিনি। বাজেটে সংখ্যালঘুদের প্রতি আরও কিছুটা গুরুত্ব ও সহানুভূতি দেখানোর আবেদনও রাখেন বিধায়ক।
শহরের পরিকাঠামো ও পরিবেশ রক্ষা নিয়েও এদিন বিধানসভায় সরব হতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে। সুভাষ সরোবরের সৌন্দর্যায়ন ও পুনর্গঠন, টাকি বয়েজ স্কুল এবং রামমোহন লাইব্রেরির মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের দাবি জানান তিনি। চিকিৎসাক্ষেত্রে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে বিশ্বের বৃহত্তম হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতির প্রস্তাবও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। তবে এদিন তাঁর অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দাবি ছিল বাইপাস সংলগ্ন এলাকার জমি নিয়ে। বাইপাসের ধারের কৃষি জমি ও জলাজমি নিয়ে একটি শীর্ষ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানান তিনি।
রাজ্যের ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বকেয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করেছিল। এরই সূত্র ধরে তিনি দাবি জানান, 2021 থেকে 2026 সালের মধ্যে কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের প্রাপ্য কত ছিল, কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ঠিক কতটা বকেয়া রয়েছে, তা স্পষ্ট করে অবিলম্বে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক।