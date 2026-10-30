বেলেঘাটা-সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা, বড়দিনের আগেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের সম্ভাবনা
Beleghata Sector V metro service: কলকাতা মেট্রোর বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার পথে যাত্রী পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে কাজ চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।
Published : October 30, 2026 at 11:31 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: দীর্ঘ দিনের জট কাটিয়ে তাহলে কি এবার কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হবে ? প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের 17 তারিখ কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর হাত ধরে সাড়ে চার কিলোমিটার মেট্রো পথে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে ।
রাজ্য বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বরে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা উদ্বোধন হতে পারে তাঁর হাত দিয়েই। তবে প্রধামন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও ডিসেম্বরে এই সফরের সূচি চূড়ান্তভাবে জানানো হয়নি।
মেট্রোর নতুন অংশটি চালু হলে কবি সুভাষ থেকে সরাসরি মেট্রো চড়ে মাত্র কয়েক মিনিটেই পৌঁছনো যাবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে। জানা গিয়েছে, আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে প্রধানমন্ত্রী যাতে এই অংশের উদ্বোধন করেন সেই ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমনিতেই ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে রাজ্যে দুটি বড় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । একটি হল আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং অপরটি হল বইমেলা।
পাশাপাশি রয়েছে বড়দিন এবং ইংরেজি নতুন বছর। অন্যদিকে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এবার কলকাতায় হবে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন এবং ওয়ার্ল্ড এনার্জি উইক। পর পর এই মেগা আন্তর্জাতিক ইভেন্ট জন্য শহরের দেশবিদেশের পর্যটক এবং আমন্ত্রিতদের সমাগম হবে। তাই শহরবাসীকে এই অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবার উপহার দিতে চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।
এই গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি মাথায় রেখে আগামী 17 ডিসেম্বর মেট্রো পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর তোড়জোড় চলছে । প্রধানমন্ত্রীর দফতেরর কাছে সময়ও চাওয়া হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৃষ্ণ চন্দ্র দাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।
অরেঞ্জ লাইন বা লাইন 6এ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে বেলেঘাটা স্টেশন পর্যন্ত অংশে পরিষেবা চালু থাকলেও বেলেঘাটার পর থেকে চিংড়িঘাটা সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণকাজের জটিলতার জন্য থমকে ছিল মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ। তবে রাজ্যে পালা বদল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই অংশের বকেয়া কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেন। কাজ শেষ হওয়ার পর এবছর মহালয়ার দিন অর্থাৎ 10 অক্টোবর থেকে বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভের আইটি সেন্টার স্টেশন পর্যন্ত ট্রায়াল রান শুরু হয়।
বর্তমানে ট্র্যাক চেকিং ও কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা CBTC সিগন্যালিং ব্যবস্থার পরীক্ষা চলছে। মনে করা হচ্ছে যে ডিসেম্বারকে উদ্বোধনের লক্ষ্যমাত্রা রেখে এগোলে দ্রুত কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি বা CRS র কাছে পরিদর্শনের জন্য আবেদন পাঠানো হবে। সিআরএস প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করে চূড়ান্ত সবুজ সংকেত দিলেই বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভের অংশ উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।