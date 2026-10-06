বেহালার সোনার দুর্গা বাড়িতে নেই সন্ধিপুজো ! নিষ্ঠাভরে আজও পালিত হয় 250 বছরের রীতি

বেহালার সোনার দুর্গা বাড়িতে নেই সন্ধিপুজো ! নিষ্ঠাভরে আজও পালিত হয় 250 বছরের রীতি
Sonar Durga Bari: নবমীতে বলি আর হোম হয়, দশমীতে পান্তাভাত খাওয়ানো হয় দেবীকে ৷ বেহালার ব্যতিক্রমী বনেদি বাড়ির পুজো নিয়ে প্রতিবেদনে নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : October 6, 2026 at 6:57 PM IST
বেহালা, 6 অক্টোবর: এই এলাকার ট্রামডিপো থেকে কিছুটা এগোলেই ব্রাহ্মসমাজ রোড । সেখানেই মুখোপাধ্যায় বাড়ি, সবার কাছে যা 'সোনার দুর্গা বাড়ি' নামেই জনপ্রিয় । এই বাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক নারীর অভিমান এবং জেদের গল্প।
কয়েক শতকের পুরনো এই বনেদি বাড়ির ঠাকুরদালানে সারা বছরই অধিষ্ঠান করেন দেবী । প্রাচীন অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আজও শ্রদ্ধায় মাথায় হাত ঠেকান পথচলতি মানুষ । প্রায় 2 ফুট উচ্চতার এই সাবেকি মূর্তিই এই পরিবারের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ।
বাড়ির বর্ষীয়ান সদস্যা ইলা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সোনার দুর্গা বাড়ির পুজোর ইতিহাস জানা গেল । পরিবারের আদিপুরুষ জগৎরাম মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে জগত্তারিণী দেবী একবার তাঁর মামাবাড়িতে দুর্গাপুজোয় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । সেখানে যথাযথ আদর-আপ্যায়ন না পেয়ে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে বাবার কাছে বায়না ধরেন, তাঁদের বাড়িতেও দুর্গাপুজো শুরু করতে হবে ।
ঘটনাটি ঘটেছিল মহাষ্টমীর দিন । পরের দিন নবমী । ফলে এক রাতের মধ্যে প্রতিমা তৈরি-সহ পুজোর সমস্ত আয়োজন করা সম্ভব ছিল না । তাই সেবার ঘটে-পটে পুজো হয় । বাড়িতে ছিল, বিউলি ডাল আর চা ৷ সেটাই ভোগ দিয়ে মেয়েকে প্রসাদ দেন জগৎরাম ৷
সালটা 1779 । পরের বছর থেকেই মুখোপাধ্যায় বাড়িতে শুরু হয় মৃন্ময়ী প্রতিমার পুজো । এই পরিবারের আদি নিবাস ছিল যশোর জেলার ঝিঁকরগাছার সাহারসা গ্রামে । যশোর থেকে এসে মুখোপাধ্যায় পরিবার চাণকে, অর্থাৎ বর্তমান ব্যারাকপুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ।
কথিত আছে, চাণকে থাকাকালীন একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জগৎরাম মুখোপাধ্যায় । আরোগ্য না হওয়ায় তাঁকে মৃত মনে করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় । ভাসতে ভাসতে তিনি আদি গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছন এবং সেখানকার মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচান । এরপর থেকেই বেহালা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন জগৎরাম । পরে হালদার পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি ।
পরিবারের বংশপরম্পরার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস । বল্লাল সেনের সমসাময়িক শ্রীহর্ষ দেবের বংশধর ছিলেন জগৎরাম মুখোপাধ্যায় । তাঁর প্রপৌত্র যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী ।
1869 সালে তিনি ঢাকার ঢাকেশ্বরী দেবীর মূর্তির আদলে একটি অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন । নাম দেন ‘জগত্তারিণী সোনার দুর্গা’ (জগৎরাম মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে জগত্তারিণীর নামে)। এরপর থেকেই এই পরিবারের দুর্গামূর্তি ‘সোনার দুর্গা’ নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে ।
দেবীর নিত্যপুজো এবং ভোগ সারা বছরই চলে । মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকেই শুরু হয় কল্প বসানো । পরিবারের অভিভাবকদের নামে সংকল্প করে দুর্গানাম জপ ও চণ্ডীপাঠ হয় । সেই দিন থেকেই শুরু হয় চণ্ডীভোগ ।
আর এই চণ্ডীভোগের বিশেষত্ব হল, তাতে মাছ থাকে । ষষ্ঠীর তিথিতে বেলতলায় হয় বোধন । পরিবারের সধবারা শ্রী নিয়ে আসেন, আর ছেলেরা বাজনা বাজিয়ে তাঁদের সঙ্গে যান । সেই থেকেই কার্যত শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজো।
সপ্তমীতে তিথি মেনে নবপত্রিকার স্নান হয় । মুখ কাপড়ে ঢেকে মেয়েরা বরণ করে কলাবউকে মায়ের ডানদিকে প্রতিষ্ঠা করেন । এরপর দেবীর সামনে দেওয়া হয় নৈবেদ্য । হয় একাধিক ভোগ । খিচুড়ির সঙ্গে থাকে শাক, ভাজা, তরকারি, চাটনি, পায়েস এবং শোল মাছ পোড়া ।
কুলদেবতার জন্যও আলাদা ভোগের ব্যবস্থা থাকে । বারকোশে সাজানো হয় নুন, লেবু, নাড়ু, কৎবেল মাখা, ঘি এবং পান । এই বাড়ির পুজোয় বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে ‘দণ্ডভোগ’-এরও । রুপোর থালা, বাটি ও গ্লাসে ফল, মিষ্টি, মিছরির জল, ডাবের জল এবং পান দিয়ে সাজানো হয় দণ্ডভোগ ।
আরতি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ির জামাইকে দেওয়া হয় সেই প্রসাদ । অষ্টমীর ভোগেও থাকে সপ্তমীর দিনের মতোই আয়োজন । প্রতিদিনের খিচুড়ি তৈরি হয় গোবিন্দভোগ চাল ও বিউলির ডাল দিয়ে—মুগ ডাল দিয়ে নয় । দণ্ডভোগও দেওয়া হয় নিয়ম মেনে ।
নবমীর রীতিতেও রয়েছে বিশেষত্ব। সকালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খিচুড়ি ভোগ শেষ হওয়ার পর হয় পাঁঠা বলি, চালকুমড়ো ও আখ বলি । এরপর আরতি । তারপর কুমারী পুজো । সবকিছু নির্দিষ্ট সময় মেনে সম্পন্ন হওয়ার পরে সধবাদের আলতা পরানো হয়, তাঁদের আলতা-সিঁদুর দেওয়া হয়, মিষ্টিমুখ করানো হয় ।
এরপর হয় হোম । আর এখানেই এই বাড়ির পুজো অন্য অনেক বনেদি বাড়ির পুজো থেকে আলাদা । পারিবারিক রীতি মেনে এই বাড়িতে সন্ধিপুজো হয় না । মহাষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে যেখানে বহু পুজোয় সন্ধিপুজোর আয়োজন হয়, সেখানে সোনার দুর্গা বাড়িতে সেই রীতি নেই ।
দশমীতে আবার বিদায়ের সুর । পান্তাভাত দিয়ে দেবীকে খাওয়ানো হয় । সঙ্গে থাকে কচুর শাক, অড়হড়ের ডাল ও চালতা । থাকে দধিকর্মার আয়োজনও । পান সেজে থেতো করে তার মধ্যে নারকেল নাড়ু দিয়ে দেবীকে খাওয়ানো হয় । তারপর কৈলাসের উদ্দেশে মাকে বিদায় জানানো হয় । প্রায় আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা পারিবারিক রীতি, আচার ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আজও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে বেহালার এই ‘সোনার দুর্গা বাড়ি’।
সময় বদলেছে, শহর বদলেছে, বদলেছে পুজোর আয়োজনও । কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই নিষ্ঠায় পালিত হয়ে আসছে এই বাড়ির দুর্গাপুজোর নিজস্ব রীতিনীতি ।