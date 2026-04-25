কারও দিদিতে ভরসা তো কারও পরিবর্তনে, বেহালা পশ্চিমে ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরানোর ডাক

কারও দিদিতে ভরসা তো কারও পরিবর্তনে, বেহালা পশ্চিমে ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরানোর ডাক
এবারের ভোটে বেহালা পশ্চিমের নাগরিকদের মুড বুঝতে পৌঁছে গেলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : April 25, 2026 at 8:18 PM IST
বেহালা পশ্চিম, 25 এপ্রিল: এক কালের বাম ঘাঁটি বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র গত আড়াই দশক ধরে তৃণমূল কংগ্রেসেরই অভেদ্য দুর্গ ৷ বেহালা পশ্চিমের বিদায়ী বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর নামে শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ তার জন্য জেলও খেটেছেন দীর্ঘদিন ৷ এখন যদিওবা তিনি জামিনে বাইরে, তবে তাও এবার আর এই কেন্দ্র থেকে তিনি টিকিট পাননি । তাঁর জায়গায় বেহালা পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় এবার বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী ।
2001 সাল থেকে বেহালা পশ্চিমে জিতে এসেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । এই কেন্দ্রে পাঁচবারের বিধায়ক তিনি ৷ 2021 সালে জেতার পর 2022 সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন । তারপর তিন বছর তিন মাস জেলে থাকার দরুণ এলাকার মানুষ তাঁকে বিধায়ক হিসেবে পাননি । আর সেটার উপরেই মানুষের আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ও সিপিএম ।
তবে, বিধায়ক না থাকলেও এখানে কখনও কোনও পরিষেবা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি বলে দাবি করেছেন বর্তমান প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় । যে জায়গাগুলির সংস্কার প্রয়োজন, সেগুলি জিতে এলে মেরামত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । প্রতিজ্ঞা স্তম্ভও স্থাপন করা হয়েছে এখানকার পাঠকপাড়া মোড়ে । কিন্তু এই বিধানসভা কেন্দ্রের দশটি ওয়ার্ডের মানুষ কী চাইছেন এবার, পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? বেহালা পশ্চিমের পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে গেল ইটিভি ভারতের বঙ্গ ভোটের গাড়ি ৷ এলাকায় ঘুরে সরেজমিনে জেনে নিল ভোটারদের মনের কথা ৷
পার্কে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণরত জনাকয়েক বর্ষীয়ানের কথায়, "পরিবর্তন হলেই ভালো হয় এবার । এতদিন একজন ছিলেন, এবার অন্য কেউ এলে ভালো হয় । জিনিসপত্রের দাম যদি কমে একটু । তা হলে একটু সুবিধা হবে । একইসঙ্গে শিক্ষা চাই, চাকরি চাই । ছেলেমেয়েরা চাকরি পাক, এটুকুই প্রত্যাশা । ছেলেমেয়েরা এখানে কাজ না পেয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে । কেন তারা কাজের অভাবে চলে যাবে পরিবার, শহর ছেড়ে? ভাতা দিয়ে ক'দিন চলবে । চাকরি চাই আমাদের ছেলেমেয়েদের ।"
আরেক স্থানীয় চাকুরিজীবী বলেন, "ভাতা দিয়ে তো আর পেট ভরে না ৷ একটা গরিব মানুষ যদি ডাল ভাতও খায় তাহলে প্রতিদিন খুব কম করে হলেও তার 200 টাকা লাগবে ৷ 1500 টাকা ভাতায় কী হয় ? মানুষ না খেয়ে কাটাচ্ছে ৷ তার কোনও বিকল্প নেই ৷ কর্মসংস্থানটাই প্রধান ৷"
একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে জনৈক বর্ষীয়ান ব্যক্তি বলেন, "পরিবর্তন হলেই ভালো । কেন না একইরকম তো দেখে আসছি । আরজি করে যা ঘটল তাতে চাই না এই সরকার আর ফিরে আসুক । সেমিনার রুমের মধ্যে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে দিল, আর তার সাজা মিলল না । যে সরকারের উপিস্থিতিতে এই কাণ্ড ঘটল সেই সরকারকে আর চাই না । দরকার নেই ওরকম সরকারের । মোদিও তো দু'কোটি ছেলের চাকরি দেবে বলেছে । ক'জনের চাকরি হয়েছে । মোদি তো আরেক ধাপ্পাবাজ । কোনও সরকারই ঠিক নেই ।"
বেহালা পশ্চিমের আরেক অংশ আবার আস্থা রাখছে মমতা সরকারেই । চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাঁরা বললেন, "যেমন আছি ভালো আছি, ঠিক আছি । পরে যে আসবে সে কী করবে কেউ জানে না । তাই যা আছে তাই থাক । আমরা রাজ্য সরকারের প্রকল্পেই খুশি । ভালোই তো ভাতা পাই ৷"
বেহালা পশ্চিমের আরও একজন স্থানীয়ের মতে, "এবারের ইলেকশন কোনও তত্ত্বের ইলেকশন না । কে ডান, কে বাম তার নয় । এই ইলেকশনটা বাঙালির সম্মানের । বাঙালির কৃষ্টি, চিন্তন, মননের ইলেকশন । বাংলা বাংলার মেয়েরই থাকবে ।"
বেহালা পশ্চিমে কিছু মানুষ যখন পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছেন, তখন কিছুজন প্রত্যাবর্তনেই বিশ্বাসী ৷ 29 এপ্রিল ভোটবাক্সে নিজেদের মতামত জানাবেন তাঁরা ৷ সবমিলিয়ে শেষমেষ জনতার রায় কোন দিকে যায় তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে তারপরও কয়েকদিন ৷ আগামী 4 মে বঙ্গ ভোটের ফলপ্রকাশ ৷ সেদিনই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷