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খোলা আকাশের নীচে বেহালা নূতন দলের পুজো, মণ্ডপে বাংলার লোক উৎসব

Behala Nutan Dal Theme: বেহালা নূতন দলের এবারের থিম 'পার্বণ' । প্রাকৃতিক উপকরণে সেজে উঠেছে মুক্ত মণ্ডপ । ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের নবনীতা দত্তগুপ্ত ।

Behala Nutan Dal Theme
বেহালা নূতন দলের এবারের পুজো মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2026 at 5:17 PM IST

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কলকাতা, 8 অক্টোবর: বেহালা নূতন দলের পুজোয় এবার নেই চেনা ছাদঘেরা মণ্ডপ । খোলা আকাশের নীচেই তৈরি হচ্ছে তাদের 61তম বর্ষের পুজোর আয়োজন । প্রাকৃতিক উপকরণে সেজে উঠেছে মুক্ত মণ্ডপ । শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সেখানে ফুটে উঠছে বাংলার প্রান্তিক মানুষের উৎসব, লোকাচার ও জীবনযাপনের নানা রীতি-রেওয়াজ । চারপাশের রঙিন পরিবেশও যেন হয়ে উঠছে এক টুকরো উৎসবের ছবি ।

আকাশের নীচে, প্রকৃতির আলো-ছায়ায় মানুষ কীভাবে জীবনের গ্লানি ও বেদনা ভুলে উৎসবে মেতে ওঠে, সেই ভাবনাকেই এবার থিমে তুলে ধরছে বেহালা নূতন দল । তাই বেহালা নূতন দলের এ বারের থিম 'পার্বণ' ৷ প্রকৃতি ও লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিকে সাজছে এই মুক্ত মণ্ডপ । পুজোর থিম ভাবনায় শিল্পী সোমনাথ তামলী, প্রতিমা রূপায়ণে অরিঘ্ন সাহা এবং আবহে অর্পণ ঠাকুর চক্রবর্তী ।

খোলা আকাশের নীচে বেহালা নূতন দলের পুজো, মণ্ডপে ফুটে উঠছে বাংলার লোকজ উৎসব (ইটিভি ভারত)

পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, বাংলার ঋতুচক্র শুধুমাত্র প্রকৃতির পরিবর্তনের গল্প নয়, বরং প্রকৃতির নিজের হাতে লেখা এক উৎসবের আখ্যান । রোদে পোড়া মাটির গন্ধ, বৃষ্টিভেজা ধানের মাঠ, মেলার ভিড়ে শিশুর বিস্ময় কিংবা শরতের নীল আকাশের নীচে কাশফুলের সাদা সমুদ্র-ঋতুর সঙ্গে বদলে যায় বাংলার মানুষের কাজ, কৃষিজীবন, খাদ্য, গান, বিশ্বাস, লোকাচার, মেলা ও উৎসব । সেই থেকেই বাঙালির চেনা উচ্চারণ-'বারো মাসে তেরো পার্বণ' ।

এই উৎসবের গভীরে রয়েছে বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজের জীবনছন্দ । শস্য, বৃষ্টি, উর্বরতা, ঋতু ও সমষ্টিগত জীবনের স্মৃতি মিশে রয়েছে লোকউৎসবের সঙ্গে । তাই মেলা শুধু আনন্দের জায়গা নয়, মেলা মানে মিলন-এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের, কারিগরের সঙ্গে ক্রেতার, লোকশিল্পীর সঙ্গে দর্শকের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ।

Behala Nutan Dal Theme
বেহালা নূতন দলের পুজো মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

চৈত্রের শেষ দুপুর দিয়ে শুরু হচ্ছে এই যাত্রা । মাথার উপর তীব্র রোদ, দগ্ধ মাঠ, শুকিয়ে যাওয়া পুকুর, ফেটে যাওয়া মাটি আর ধুলোয় ক্লান্ত গাছের পাতা-প্রকৃতি যেন অপেক্ষমান । সেই অপেক্ষার মধ্যেই আসে চৈত্রসংক্রান্তি, গাজন ও চড়ক । ঢাকের শব্দে জেগে ওঠে পথ । চড়কের মেলায় মাটির খেলনা, হাঁড়ি-কলসি, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা ও তেলেভাজার গন্ধে ফিরে আসে উৎসবের প্রাণ ।

Behala Nutan Dal Theme
বাংলার লোকাচার ও জীবনযাপনের নানা রীতি-রেওয়াজ মণ্ডপে (ইটিভি ভারত)

এর পর আসে বর্ষা । আকাশে মেঘ জমে, ভেজা মাটির গন্ধে বদলে যায় চারপাশ । বৃষ্টির জলে তৃষ্ণার্ত মাটি জেগে ওঠে । কৃষকের মনে জন্ম নেয় ফসল, অন্ন ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন । কদম ফুলের হলুদ আভা, রথের চাকার ঘরঘর শব্দ, মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির ছন্দে তৈরি হয় বর্ষার নিজস্ব উৎসবের ছবি । ঋতু বদলের সঙ্গে বদলায় কৃষিজীবনও । কাদাজলে নেমে কৃষক রোপণ করেন ধানের চারা ।

Behala Nutan Dal Theme
পাটকাঠি, বাঁশ, কাঠ দিতে তৈরি মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে কুমোরপাড়ায় খড় ও বাঁশের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ পড়ে । যে মাটি গ্রীষ্মের তাপে ফেটে গিয়েছিল, বর্ষার জলে সেই মাটিই নরম হয়ে শিল্পীর আঙুলে ধারণ করে দেবীর রূপ । মাটি থেকে প্রতিমা, শস্য থেকে অন্ন, বাঁশ থেকে মণ্ডপ, ফুল থেকে অর্ঘ্য-প্রকৃতিই হয়ে ওঠে উৎসবের প্রধান উপাদান । বর্ষা পেরিয়ে আসে শরৎ । পুকুর ভরে ওঠে, মাঠে দোলে কচি ধান । পদ্মে ভরে যায় পুকুরের জল । নদীর চর ও আলপথের ধারে ফুটে ওঠে কাশফুল ।

Behala Nutan Dal Theme
প্রাকৃতিক উপকরণে সেজে উঠেছে মুক্ত মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

নীল আকাশের নীচে সাদা কাশ যেন বাংলার মাটির মায়ের আগমনের অপেক্ষায় বিছিয়ে দেওয়া উত্তরীয় । ভোরের শিশিরে ঝরে পড়ে শিউলি । তার গন্ধে মিশে থাকে মায়ের আগমনের বার্তা । পাশে ছাতিম ফুলও ছড়িয়ে দেয় শরতের মাদক সুবাস । দূরে শুরু হয় ঢাকের অনুশীলন, কুমোরপাড়ায় দেবীর মুখ প্রায় সম্পূর্ণ । শুধু অপেক্ষা চোখ আঁকার । দৈনন্দিন জীবনও ধীরে ধীরে বদলে যায় উৎসবের ছন্দে । শরৎ তখন আর শুধুই একটি ঋতু নয়, হয়ে ওঠে আগমনী ।

Behala Nutan Dal Theme
বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' (ইটিভি ভারত)

চড়কের মাঠ থেকে রথের পথ, রথের পথ থেকে ধানের জমি, সেখান থেকে কুমোরের মাটি-কদম, পদ্ম, কাশ, শিউলি ও ছাতিমকে এক সুতোয় বেঁধে দেয় প্রকৃতি ও মানুষের জীবন । সেই অদৃশ্য সূত্রের নামই জীবন । আর সেই জীবন, লোকবিশ্বাস, কৃষিজীবন, শিল্প, মেলা, পার্বণ ও প্রকৃতির মিলিত সুরে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয় একটাই বার্তা-'মা আসছেন ।'

Behala Nutan Dal Theme
61তম বর্ষে বেহালা নূতন দলের পুজো (ইটিভি ভারত)

বেহালা নূতন দল ক্লাবের সহকারী সম্পাদক দ্বৈপায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এবারে পাটকাঠি, বাঁশ, কাঠ, লোহার স্ট্রাকচার, পুরনো শাড়ির অংশ দিয়ে গড়ে উঠছে আমাদের এই পুজো মণ্ডপ ৷ এবারও দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে আমাদের মণ্ডপ ও থিম ৷" এবার পুজো কিছুটা দেরিতে । ফলে বৃষ্টিও মণ্ডপে খুব একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলেই আশাবাদী ক্লাব সদস্যরা ।

Behala Nutan Dal Theme
বেহালা নূতন দলের এবারের থিম 'পার্বণ' (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

BEHALA NUTAN DAL THEME 2026
DURGA PUJA 2026
বেহালা নূতন দলের পুজোর থিম
বেহালা নূতন দলের পুজো মণ্ডপ
BEHALA NUTAN DAL

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