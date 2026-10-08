খোলা আকাশের নীচে বেহালা নূতন দলের পুজো, মণ্ডপে বাংলার লোক উৎসব
Behala Nutan Dal Theme: বেহালা নূতন দলের এবারের থিম 'পার্বণ' । প্রাকৃতিক উপকরণে সেজে উঠেছে মুক্ত মণ্ডপ । ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের নবনীতা দত্তগুপ্ত ।
Published : October 8, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: বেহালা নূতন দলের পুজোয় এবার নেই চেনা ছাদঘেরা মণ্ডপ । খোলা আকাশের নীচেই তৈরি হচ্ছে তাদের 61তম বর্ষের পুজোর আয়োজন । প্রাকৃতিক উপকরণে সেজে উঠেছে মুক্ত মণ্ডপ । শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সেখানে ফুটে উঠছে বাংলার প্রান্তিক মানুষের উৎসব, লোকাচার ও জীবনযাপনের নানা রীতি-রেওয়াজ । চারপাশের রঙিন পরিবেশও যেন হয়ে উঠছে এক টুকরো উৎসবের ছবি ।
আকাশের নীচে, প্রকৃতির আলো-ছায়ায় মানুষ কীভাবে জীবনের গ্লানি ও বেদনা ভুলে উৎসবে মেতে ওঠে, সেই ভাবনাকেই এবার থিমে তুলে ধরছে বেহালা নূতন দল । তাই বেহালা নূতন দলের এ বারের থিম 'পার্বণ' ৷ প্রকৃতি ও লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিকে সাজছে এই মুক্ত মণ্ডপ । পুজোর থিম ভাবনায় শিল্পী সোমনাথ তামলী, প্রতিমা রূপায়ণে অরিঘ্ন সাহা এবং আবহে অর্পণ ঠাকুর চক্রবর্তী ।
পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, বাংলার ঋতুচক্র শুধুমাত্র প্রকৃতির পরিবর্তনের গল্প নয়, বরং প্রকৃতির নিজের হাতে লেখা এক উৎসবের আখ্যান । রোদে পোড়া মাটির গন্ধ, বৃষ্টিভেজা ধানের মাঠ, মেলার ভিড়ে শিশুর বিস্ময় কিংবা শরতের নীল আকাশের নীচে কাশফুলের সাদা সমুদ্র-ঋতুর সঙ্গে বদলে যায় বাংলার মানুষের কাজ, কৃষিজীবন, খাদ্য, গান, বিশ্বাস, লোকাচার, মেলা ও উৎসব । সেই থেকেই বাঙালির চেনা উচ্চারণ-'বারো মাসে তেরো পার্বণ' ।
এই উৎসবের গভীরে রয়েছে বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজের জীবনছন্দ । শস্য, বৃষ্টি, উর্বরতা, ঋতু ও সমষ্টিগত জীবনের স্মৃতি মিশে রয়েছে লোকউৎসবের সঙ্গে । তাই মেলা শুধু আনন্দের জায়গা নয়, মেলা মানে মিলন-এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের, কারিগরের সঙ্গে ক্রেতার, লোকশিল্পীর সঙ্গে দর্শকের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ।
চৈত্রের শেষ দুপুর দিয়ে শুরু হচ্ছে এই যাত্রা । মাথার উপর তীব্র রোদ, দগ্ধ মাঠ, শুকিয়ে যাওয়া পুকুর, ফেটে যাওয়া মাটি আর ধুলোয় ক্লান্ত গাছের পাতা-প্রকৃতি যেন অপেক্ষমান । সেই অপেক্ষার মধ্যেই আসে চৈত্রসংক্রান্তি, গাজন ও চড়ক । ঢাকের শব্দে জেগে ওঠে পথ । চড়কের মেলায় মাটির খেলনা, হাঁড়ি-কলসি, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা ও তেলেভাজার গন্ধে ফিরে আসে উৎসবের প্রাণ ।
এর পর আসে বর্ষা । আকাশে মেঘ জমে, ভেজা মাটির গন্ধে বদলে যায় চারপাশ । বৃষ্টির জলে তৃষ্ণার্ত মাটি জেগে ওঠে । কৃষকের মনে জন্ম নেয় ফসল, অন্ন ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন । কদম ফুলের হলুদ আভা, রথের চাকার ঘরঘর শব্দ, মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির ছন্দে তৈরি হয় বর্ষার নিজস্ব উৎসবের ছবি । ঋতু বদলের সঙ্গে বদলায় কৃষিজীবনও । কাদাজলে নেমে কৃষক রোপণ করেন ধানের চারা ।
অন্যদিকে কুমোরপাড়ায় খড় ও বাঁশের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ পড়ে । যে মাটি গ্রীষ্মের তাপে ফেটে গিয়েছিল, বর্ষার জলে সেই মাটিই নরম হয়ে শিল্পীর আঙুলে ধারণ করে দেবীর রূপ । মাটি থেকে প্রতিমা, শস্য থেকে অন্ন, বাঁশ থেকে মণ্ডপ, ফুল থেকে অর্ঘ্য-প্রকৃতিই হয়ে ওঠে উৎসবের প্রধান উপাদান । বর্ষা পেরিয়ে আসে শরৎ । পুকুর ভরে ওঠে, মাঠে দোলে কচি ধান । পদ্মে ভরে যায় পুকুরের জল । নদীর চর ও আলপথের ধারে ফুটে ওঠে কাশফুল ।
নীল আকাশের নীচে সাদা কাশ যেন বাংলার মাটির মায়ের আগমনের অপেক্ষায় বিছিয়ে দেওয়া উত্তরীয় । ভোরের শিশিরে ঝরে পড়ে শিউলি । তার গন্ধে মিশে থাকে মায়ের আগমনের বার্তা । পাশে ছাতিম ফুলও ছড়িয়ে দেয় শরতের মাদক সুবাস । দূরে শুরু হয় ঢাকের অনুশীলন, কুমোরপাড়ায় দেবীর মুখ প্রায় সম্পূর্ণ । শুধু অপেক্ষা চোখ আঁকার । দৈনন্দিন জীবনও ধীরে ধীরে বদলে যায় উৎসবের ছন্দে । শরৎ তখন আর শুধুই একটি ঋতু নয়, হয়ে ওঠে আগমনী ।
চড়কের মাঠ থেকে রথের পথ, রথের পথ থেকে ধানের জমি, সেখান থেকে কুমোরের মাটি-কদম, পদ্ম, কাশ, শিউলি ও ছাতিমকে এক সুতোয় বেঁধে দেয় প্রকৃতি ও মানুষের জীবন । সেই অদৃশ্য সূত্রের নামই জীবন । আর সেই জীবন, লোকবিশ্বাস, কৃষিজীবন, শিল্প, মেলা, পার্বণ ও প্রকৃতির মিলিত সুরে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয় একটাই বার্তা-'মা আসছেন ।'
বেহালা নূতন দল ক্লাবের সহকারী সম্পাদক দ্বৈপায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এবারে পাটকাঠি, বাঁশ, কাঠ, লোহার স্ট্রাকচার, পুরনো শাড়ির অংশ দিয়ে গড়ে উঠছে আমাদের এই পুজো মণ্ডপ ৷ এবারও দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে আমাদের মণ্ডপ ও থিম ৷" এবার পুজো কিছুটা দেরিতে । ফলে বৃষ্টিও মণ্ডপে খুব একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলেই আশাবাদী ক্লাব সদস্যরা ।