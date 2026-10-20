বিশ্বাস থেকে অর্থনীতি, তেলের বহুমাত্রিক তাৎপর্য এবার বেহালা ক্লাবের পুজোয়

বিশ্বাস থেকে অর্থনীতি, তেলের বহুমাত্রিক তাৎপর্য এবার বেহালা ক্লাবের পুজোয়
Behala Club: আগের রাতের জনজোয়ার সামলে সকালে প্যান্ডেল যখন বিশ্রামরত, তখনই এই অভিনব থিম খুঁটিয়ে অনুধাবন করল ইটিভি ভারত । নবনীতা দত্তগুপ্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 12:29 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত একটি উপাদানকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, শ্রম, সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থনীতির নানা দিক তুলে ধরেছে বেহালা ক্লাব । শিল্পী প্রদীপ দাসের ভাবনায় এবার তেলের বহুমাত্রিক তাৎপর্য । প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে শিল্পী পিন্টু সিকদার ।
প্রতি বছরই মণ্ডপসজ্জা ও থিমের বৈচিত্র্যে দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে কলকাতার একাধিক পুজো । সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম বেহালা ক্লাব । বনমালী নস্কর রোডের এই পুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই দর্শকদের মধ্যে থাকে বাড়তি আগ্রহ । কখনও প্রকৃতি, কখনও সমাজের নানা দিক, আবার কখনও দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যমে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা-থিম ভাবনায় বরাবরই নিজস্বতা বজায় রাখার চেষ্টা করে এই পুজো কমিটি ।
2026 সালের দুর্গাপুজোয় সেই অভিনবত্বের ধারাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে হাজির বেহালা ক্লাব । এবার তাদের ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে এমন একটি উপাদান, যার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তা হল তেল । এ বছরের থিমের নাম 'তেল: দ্য মার্কেট অফ ফেথ' ৷ নাম শুনে প্রথমেই হয়তো মনে হতে পারে, রান্নার তেল কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনও পণ্যের ব্যবহারকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে এই মণ্ডপ । কিন্তু থিমের ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ।
তেলের সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন, ধর্মীয় বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে গভীর যোগ রয়েছে, তা-ই শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পী প্রদীপ দাস । দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত পরিচিত এই উপাদানকে কেন্দ্র করে কীভাবে এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে ওঠে, সেই ভাবনাই এবারের মণ্ডপসজ্জার মূল আকর্ষণ ।
2024 সালের পর ফের প্রদীপ দাসের ভাবনায় বেহালা ক্লাব
বেহালা ক্লাবের পুজোয় শিল্পী প্রদীপ দাসের কাজ আগেও দর্শকদের নজর কেড়েছে । 2024 সালে এই পুজোর মণ্ডপে একখণ্ড সুন্দরবনের আবহ তুলে ধরেছিলেন তিনি । প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত সেই ভাবনার পর এবার তাঁর শিল্পচিন্তার কেন্দ্রে সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয় । তেলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এবারের পরিকল্পনা । বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্বের পাশাপাশি পরিচিত একটি উপাদানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন সামাজিক তাৎপর্যকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই শিল্পীর লক্ষ্য ।
মন্দির থেকে বাজার, বাজার থেকে ঘর - তেলের বিস্তৃত যাত্রাপথ
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তেলের ব্যবহার বহুমুখী । রান্নাঘরে খাবার তৈরি থেকে শুরু করে প্রদীপ জ্বালানো, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থায়-নানা ক্ষেত্রেই তেলের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ । এই পরিচিত উপাদানটির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের অভ্যাস, বিশ্বাস ও জীবনযাপনের এক বিস্তৃত পরিসর । বেহালা ক্লাবের এবারের থিমে সেই বহুমাত্রিক সম্পর্ককেই তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে । ধর্মীয় পরিসরে তেল কখনও পুজোর উপকরণ, কখনও প্রদীপের আলো জ্বালানোর মাধ্যম ।
অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের ঘরে রান্নার কাজে তেলের প্রয়োজন প্রতিদিনের । আবার বাজারে তেলের দাম, জোগান এবং প্রাপ্যতা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে মানুষের সংসারের হিসাবনিকাশে । ফলে তেল কেবল একটি পণ্য নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাস, প্রয়োজন, শ্রম এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা । মন্দির থেকে বাজার, বাজার থেকে ঘরের অন্দরমহল-এই বিস্তৃত যাত্রাপথে তেল কীভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ তৈরি করে, সেই দিকটিই এ বারের থিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা । একটি সাধারণ উপাদানকে কেন্দ্র করে মানুষের বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তা দর্শকদের সামনে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বেহালা ক্লাব ।
বিশ্বাসের সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র
'তেল: দ্য মার্কেট অফ ফেথ' নামটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে থিমের মূল ভাবনার ইঙ্গিত । এখানে 'ফেথ' বা বিশ্বাসের সঙ্গে 'মার্কেট' বা বাজারের যোগসূত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । মানুষের বিশ্বাস, সামাজিক আচরণ এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন কীভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়, সেই সম্পর্ককে শিল্পের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রয়েছে এই পরিকল্পনায় । তেলের বাজারদর থেকে শুরু করে তার জোগান, উৎপাদন এবং ব্যবহার-প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা ।
আবার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিসরে তেলের ব্যবহার কেবল প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ৷ তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় মানুষের আবেগ, বিশ্বাস এবং দীর্ঘদিনের রীতিনীতি । এই দুই ভিন্ন পরিসরকে একই সুতোয় গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বেহালা ক্লাবের থিম । তেলের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ক্রেতা ও পণ্যের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে যোগসূত্র তৈরি হয়, তা-ও এই ভাবনার অংশ । ফলে মণ্ডপসজ্জার মধ্যে দিয়ে একটি পরিচিত পণ্যকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ তৈরি হতে পারে দর্শকদের সামনে ।
দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত উপাদানেই শিল্পের নতুন ভাষা
থিম পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সাধারণের চোখে পরিচিত কোনও বিষয়কে শিল্পের মাধ্যমে এমন ভাবে উপস্থাপন করা, যাতে তার অচেনা দিকগুলিও সামনে আসে । বেহালা ক্লাবের এবারের ভাবনায় সেই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে । তেলকে শুধুমাত্র রান্নার উপকরণ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে না দেখে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে একসঙ্গে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।
প্রতিদিনের জীবনে যে উপাদানটি ব্যবহার করতে করতে অনেক সময় তার বৃহত্তর তাৎপর্য নিয়ে আলাদা করে ভাবা হয় না, সেই তেলই এবার মণ্ডপের শিল্পভাবনার কেন্দ্রে । এই উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে দর্শককে দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত অভিজ্ঞতার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকানোর সুযোগ করে দিতে চায় বেহালা ক্লাব ।
এবারের পুজোয় প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী পিন্টু সিকদার । মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার সামগ্রিক উপস্থাপনায় কীভাবে থিমের মূল বক্তব্য ফুটে ওঠে, দর্শকদের আগ্রহ থাকবে সেদিকেও । শিল্পের নান্দনিকতার সঙ্গে বিষয়ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শকদের কাছে একটি অর্থবহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরাই এই আয়োজনের লক্ষ্য । দুর্গাপুজোর মণ্ডপে দেবী দুর্গার আরাধনার পাশাপাশি সমকালীন সমাজ ও মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক তুলে ধরার প্রবণতা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । সেই ধারাতেই এবার তেলকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, শ্রম ও অর্থনীতির আন্তঃসম্পর্ক খুঁজেছে বেহালা ক্লাব ।