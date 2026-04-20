1100 কোটির বেআইনি লেনদেন ! ইডির হাতে ধৃত কামদারের সঙ্গে সোনা পাপ্পুর ঘনিষ্ঠ যোগ
ধৃত কামদার 'সান এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর । কুখ্যাত অপরাধী সোনা পাপ্পুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি ইডির ।
Published : April 20, 2026 at 1:11 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: জমি সংক্রান্ত ব্যবসার আড়ালে বিপুল অঙ্কের বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ইডির জালে ধরা পড়েছেন বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদার । রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ধৃত কামদার 'সান এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় 1100 কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়েছে ব্যবসায়ী মহলে ।
সোমবার আদালতে পেশ করা হলে এই মামলায় একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরে ইডি । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জয় এস কামদারের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস খতিয়ে দেখে দেখা গিয়েছে, ভুয়ো সংস্থার সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে । এই সব লেনদেনের নথি এবং তথ্যপ্রমাণ ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
ইডির আরও দাবি, জয় এস কামদারের সঙ্গে কুখ্যাত অপরাধী সোনা পাপ্পুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে । আদালতে ইডির আইনজীবী বলেন, "অভিযুক্তের সঙ্গে একাধিক সন্দেহভাজনের যোগ রয়েছে । আমরা হেফাজত চাইছি, কারণ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে ।" কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, এই যোগসূত্র শুধুমাত্র পরিচিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমেও তা প্রমাণিত হচ্ছে ।
তদন্তে উঠে এসেছে 'সুপ্রিম ক্রেডিট কর্পোরেশন লিমিটেড' নামে একটি সংস্থার নাম, যেখানে জয় এস কামদার ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত । অন্যদিকে, 'এসপি কনস্ট্রাকশন' নামে আরও একটি সংস্থার সন্ধান পেয়েছে ইডি, যার মালিকানা রয়েছে সোনা পাপ্পুর নামে । তদন্তকারীদের দাবি, এই দুই সংস্থার মধ্যে প্রায় দেড় কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যা নিয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে ।
এতেই শেষ নয়, 'হেভেন ভ্যালি' নামে আরেকটি সংস্থার সঙ্গেও আর্থিক লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ইডির । উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সংস্থাটি সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে রেজিস্টার্ড বলে জানা গিয়েছে । যদিও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিষয়ে কিছু জানেন না বলেই দাবি করেছেন তিনি । তবে ইডি এই লেনদেনগুলির উৎস ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে ।
তদন্তকারী সংস্থার মতে, এই গোটা চক্রের পিছনে একটি বড়সড় আর্থিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে । কারা এই লেনদেনের মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন, কারাই বা এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত - সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি । পাশাপাশি, জয় এস কামদারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
ইডির দাবি, অভিযুক্ত এই মামলার 'মোডাস অপারেন্ডি' এবং অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন । সেই কারণেই আদালতের কাছে তাঁর হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, অভিযুক্তের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি ।
সবমিলিয়ে, কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ এবং অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগের অভিযোগে এই মামলায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য । এখন দেখার, এই মামলায় আর কারা জড়িত বলে উঠে আসে এবং শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায় তদন্ত ।