দুই নার্সের সংক্রমণের আগে একই হাসপাতালে নিপা উপসর্গে মৃত্যু মহিলার !
তবে নমুনা পরীক্ষার আগেই মৃত্যু হয় মহিলার ৷ উপসর্গ একই থাকায় নিপা উৎসের খোঁজে কেন্দ্র-রাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল কথা বলেছেন ওই মহিলার পরিবারের সঙ্গে ৷
Published : January 16, 2026 at 9:21 AM IST
বারাসত, 16 জানুয়ারি: নিপা-কাণ্ডে এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ! দুই নার্সের সংক্রমিত হওয়ার আগে জ্বর, সর্দি, কাশি ও বমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল বারাসতের ওই বেসরকারি হাসপাতালে । সেটা ছিল ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় । ওই হাসপাতালে কর্মরত দুই নার্সের নিপায় আক্রান্ত হওয়ার দিন পনেরো আগেই ঘটে এই ঘটনা । স্বভাবতই ওই মহিলার মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য ! মৃত্যুর নেপথ্যে কী লুকিয়ে ছিল নিপার মতো 'মারণ' ভাইরাস ? সেই উত্তর অবশ্য মেলেনি । কারণ, তাঁর লালারস কিংবা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানোর আগেই মারা যান বছর 55-র ওই মহিলা ।
তবে, নিপা ভাইরাসে দুই নার্সের আক্রান্ত হওয়া এবং একই উপসর্গ নিয়ে ওই মহিলার মৃত্যু । দুটি ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা । ঘটনাটি সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দল । এমনকি, মৃত মহিলার বারাসতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথাও বলে এসেছেন তাঁরা । মহিলার শরীরে কী কী উপসর্গ ছিল সেই তথ্য জানার পাশাপাশি তিনি পরিবারের অজান্তে কোনওভাবে খেজুরের রস খেয়ে ছিলেন কিনা, তা-ও জানার চেষ্টা করেছেন পরিদর্শনে আসা বিশেষজ্ঞ দল । ওই মহিলার চিকিৎসা চলাকালীন দুই নার্স কোনওভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা, সেখান থেকে নিপা ভাইরাসে সংক্রমণ কিনা তা নিয়েও কেন্দ্র এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষজ্ঞ দল বিশদে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত মহিলা বারাসতের উত্তর কাজীপাড়া ঝাউতলার বাসিন্দা । গত 19 ডিসেম্বর হঠাৎই জ্বরে আক্রান্ত হন । তার সঙ্গে ছিল সর্দি, কাশি এবং বমি ভাবও । এরপর একদিন অচৈতন্য হয়ে পড়লে তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় বারাসতে যশোর রোডের পাশে ওই বেসরকারি হাসপাতালে । ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চলে । কিন্তু, অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে । শেষে 22 ডিসেম্বর মৃত্যু হয় ওই মহিলার ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাসতের ওই বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত দুই নার্সের নাইট ডিউটি ছিল গত 20 ও 21 ডিসেম্বর । শিডিউল মেনে পরপর দু'দিন এক সঙ্গে ডিউটিও করেন তাঁরা । এর ঠিক পরেই জ্বরে আক্রান্ত হন দু'জন ৷ স্বভাবতই কর্মস্থলে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গিয়ে দুই নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে মনে করছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা । যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি উত্তর 24 পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা চিকিৎসক সমুদ্র সেনগুপ্ত ।
তবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন,"কীভাবে ওই মহিলা মারা গেলেন, সেই সম্পর্কে খোঁজ খবর করতেই নিহতের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা । তাঁদের সেখানে যাওয়ার আরও একটা কারণ হল নিপার 'উৎসের সন্ধান' করা । খোঁজ করতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা ।"
অন্যদিকে, নিপায় আক্রান্ত চিকিৎসাধীন দুই নার্সের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে ।চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ায় এক নার্সকে ইতিমধ্যে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থেকে বের করে আনা হয়েছে বলে খবর । চিকিৎকদের মতে, নিপা ভাইরাসে যেখানে মৃত্যুর হার 45 থেকে 75 শতাংশ, সেখানে আক্রান্ত দুই নার্সের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়া নিঃসন্দেহে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
অপরদিকে, আক্রান্ত দুই নার্সের সংস্পর্শে আসা এরকম 25 (এঁরা সকলেই বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত)-জনকে গত মঙ্গলবার ইন্সটিটিউটশনাল কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল । বুধবার নতুন করে ওই হাসপাতালের আরও 16 জন স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে । এদের প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল কল্যাণী এইমসে । বৃহস্পতিবার তাঁদের সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে । শুধু তাই নয়, নিপা 'সন্দেহে' ওই হাসপাতালের RMO-কে ভর্তি করা হলে তাঁরও রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ৷ পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে ।