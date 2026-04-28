ভোটের আগে সুন্দরবনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় ! জোরদার নাকা চেকিং হিঙ্গলগঞ্জে

জোরদার নাকা চেকিং (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 10:13 PM IST

হিঙ্গলগঞ্জ, 28 এপ্রিল: রাত পোহালেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট । তার আগে উত্তর 24 পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে প্রশাসন । অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করতে হেমনগর কোস্টাল থানা এলাকা কার্যত 'হাই অ্যালার্ট'-এ রাখা হয়েছে ।

এলাকাটি আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী, ওপারে বাংলাদেশ । বিস্তীর্ণ নদীপথ, জঙ্গল এবং কোথাও কোথাও কাঁটাতারের বেড়ার অনুপস্থিতি মিলিয়ে এলাকা বরাবরই স্পর্শকাতর । ভোটের আগে সেই উদ্বেগ আরও বেড়েছে প্রশাসনের । অনুপ্রবেশ বা নাশকতার সম্ভাবনা মাথায় রেখে তাই কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন ।

দুলদুলি থেকে সামশেরনগর পর্যন্ত দীর্ঘ পথজুড়ে তৈরি হয়েছে কড়া নিরাপত্তা বলয় । গুরুত্বপূর্ণ নবদুর্গা মোড়ে চলছে লাগাতার নাকা চেকিং । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ বাহিনী প্রতিটি যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে । অটো, মোটরবাইক, ব্যক্তিগত গাড়ি- কিছুই বাদ যাচ্ছে না । যাত্রীদের ব্যাগ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে কোনও বহিরাগত বা সমাজবিরোধী এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে ।

শুধু সড়কপথ নয়, নদীবেষ্টিত এই অঞ্চলে জলপথেও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি । বিভিন্ন নদী ও খাঁড়িতে টহল দিচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর নৌকা । সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতেও চলছে বিশেষ নজরদারি । প্রশাসনের বক্তব্য, ভোটের দিন কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই তা রুখে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য ।

নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকা মেনেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, “ভোট যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হয় এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেই দিকেই আমাদের নজর ।"

এদিকে কমিশনের এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্বস্তি ফিরে এসেছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, "এত কড়া নজরদারি আগে কখনও দেখিনি । এতে ভয় অনেকটাই কেটে গিয়েছে ।" ব্যবসায়ী ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া, প্রশাসনের এই উদ্যোগে ভোট নিয়ে আস্থা বাড়ছে ।

সব মিলিয়ে সীমান্তবর্তী এই স্পর্শকাতর অঞ্চলে ভোটের আগে প্রশাসনের সক্রিয়তায় স্পষ্ট বার্তা, যে কোনও মূল্যে শান্তিপূর্ণ ভোটই লক্ষ্য । এখন অপেক্ষা, সেই প্রস্তুতি কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় ভোটের দিন । একই সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তা থেকে আমজনতা, সকলের মধ্যে এই কৌতূহলও রয়েছে যে প্রথম দফার গড় ভোটদানের হার (93 শতাংশ) কে দ্বিতীয় দফার ভোট ছাপিয়ে যেতে পারে কিনা ৷

আরও পড়ুন:

