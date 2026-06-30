পানশালার আড়ালে আস্ত বিয়ার কারখানা ! শিলিগুড়িতে পুর অভিযানে কাঠগড়ায় আবগারি দফতর

পানশালার আড়ালে আস্ত বিয়ার কারখানা ! শিলিগুড়িতে পুর অভিযানে কাঠগড়ায় আবগারি দফতর
পুরনিগমের শীর্ষস্তরে রদবদল এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগের পর থেকেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে জোরদার শুদ্ধিকরণ অভিযান । তাতেই এই দৃশ্য সামনে এসেছে ৷
Published : June 30, 2026 at 7:31 AM IST
শিলিগুড়ি, 30 জুন: দীর্ঘদিন ধরে হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড এবং সেবক রোডের একাধিক বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের বিরুদ্ধে পুরনিগমে জমা পড়ছিল ভুরি ভুরি অভিযোগ । সেই সমস্ত অভিযোগের জট খুলতে খোদ পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের নেতৃত্বে নকশা হাতে সোমবার ময়দানে নামতেই চক্ষু চড়কগাছ পুর আধিকারিকদের ।
তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে সেবক রোডের একটি বাণিজ্যিক বহুতলে মিলল বিয়ার কারখানার হদিশ ৷ মাদকের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত ওই বহুতলের একটি পানশালার (বার) ভেতরে সমস্ত নিয়ম-নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে আস্ত একটি বিয়ার তৈরির কারখানা বা মাইক্রোব্রুয়ারি ।
পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নির্দিষ্ট পানশালাটিতে মূলত অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত নির্মাণ এবং ফায়ার লাইসেন্স পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন আধিকারিকরা । তল্লাশি চলাকালীন হঠাৎই এই অবৈধ বিয়ার উৎপাদন ইউনিটের হদিশ মেলে । যে ভবনের অগ্নিসুরক্ষা লাইসেন্সের (Fire License) মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেখানে কীভাবে এই ধরনের একটি দাহ্য উৎপাদন কারখানা সচল থাকতে পারে, তা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
যদিও মদ ও বিয়ার উৎপাদনের বিষয়টি সরাসরি আবগারি দফতরের এক্তিয়ারভুক্ত, তবে ভবনের পরিকাঠামোগত ও নির্মাণ সংক্রান্ত মারাত্মক অসঙ্গতি মেলায় সংশ্লিষ্ট বার কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পুরনিগমে তলব করেছেন পুর কমিশনার ।
শহরের বুকে পানশালার আড়ালে এই বিয়ার ফ্যাক্টরি আবিষ্কারের ঘটনাটি এখন 'টক অফ দ্য টাউন'। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের এলাকা হলেও ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলটি জলপাইগুড়ি জেলা আবগারি দফতরের অধীনে পড়ে । এই বিপুল অনিয়ম প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির আবগারি আধিকারিক সাঙে ভুটিয়া দায়সারাভাবে জানান যে, সেবক রোডের ওই পাবটির ক্ষেত্রে মাইক্রোব্রুয়ারির বিশেষ লাইসেন্স রয়েছে । তবে লাইসেন্স থাকলেও এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ পরিকাঠামোয় কীভাবে এই উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হল, কিংবা অগ্নিসুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন করার পরেও কীভাবে দিনের পর দিন উৎপাদন চলল, সেই সংক্রান্ত কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি আবগারি বিভাগ । তাদের এই নীরবতা ধোঁয়াশাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।
পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সরাসরি দুর্নীতি ও গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন । তিনি জানান যে, এই বহুতলটি দীর্ঘদিন ধরেই শহরের বুকে একটা অভিশাপের মতো দাঁড়িয়ে আছে । 'ব্রিউ লাইসেন্স'-এর মতো নানা কারিগরি শব্দের আড়ালে বিগত দিনে বিপুল দুর্নীতি হয়েছে । প্রশাসনের কিছু আধিকারিক এখনো পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি বলেই আবগারি দফতরের চরম গাফিলতিতে এই কাণ্ড ঘটছে । তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমস্ত বেআইনি কাজ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং এগুলি পুরোপুরি বন্ধ করা হবে বলে তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দেন ।
শুধু অবৈধ নির্মাণ বা পানশালাই নয়, শিলিগুড়ি শহরকে হোর্ডিং-মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করতে সমান্তরালভাবে অভিযানে নেমেছেন কমিশনার বীর বিক্রম রাই । শহর ছেয়ে থাকা সমস্ত অবৈধ হোর্ডিং ও ব্যানার খোলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । এই উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন বেআইনি হোর্ডিং মালিকদের একাংশের সঙ্গে পুর কমিশনারের তীব্র বাকবিতণ্ডাও বেঁধে যায় । তবে পুর কমিশনার সাফ জানিয়ে দেন, অতীতে কে কোথায় কী ধরনের 'সেটিং' বা তলে তলে সমঝোতা করে কাজ হাসিল করেছেন, তা তাঁর দেখার বিষয় নয়; বর্তমান প্রশাসনের আমলে শহরে কোনও রকম বেআইনি কার্যকলাপ বা নিয়ম লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না ।