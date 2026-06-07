তৃণমূলের পার্টি অফিসে সুসজ্জিত বিছানা, উদ্ধার ব্যাগভর্তি বোমা-কন্ডোমের প্যাকেট
রাতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা কার্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করলে সেখানে দেখা যায় একটি সুসজ্জিত বিছানা ৷ এছাড়াও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল একাধিক কন্ডোমের প্যাকেট ৷
Published : June 7, 2026 at 2:17 PM IST
মাথাভাঙা, 7 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধ কার্যালয়ের ভেতর থেকে উদ্ধার হল তাজা বোমা ৷ শুধু তাই নয়, সেখানে মিলেছে একটি সুসজ্জিত বিছানা ও একাধিক কন্ডোমের প্যাকেট ৷ এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা এক নম্বর ব্লকের পঞ্চানন মোড় এলাকায় ৷ পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমাগুলি সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এদিন উত্তেজনা প্রশমনে ঘটনাস্থলে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ওই দলীয় কার্যালয়টি । তবে শনিবার দুপুরে হঠাৎ করেই কার্যালয়টি খোলা দেখতে পেয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ হয় । পরে রাতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা কার্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করলে সেখানে দেখা যায় একটি সুসজ্জিত বিছানা ৷ এছাড়াও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল একাধিক কন্ডোমের প্যাকেট ৷ পাশাপাশি স্থানীয়রা একটি ব্যাগের ভিতরে বোমার মতো বস্তু দেখতে পান ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন । তাঁদের অভিযোগ, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে ওই কার্যালয়টিকে অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা ।
এ বিষয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শেখর রায় জানান, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিসের ভিতরে সন্দেহজনক কিছু বস্তু রয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে ভিড় জমান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙা থানার পুলিশ । পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি তাজা হাতবোমা এবং একাধিক কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধার করে বলে দাবি করেন তিনি । যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের কোনও নেতা মুখ খুলতে রাজি হননি ৷
অন্যদিকে, দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে খাট ও কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনায় সেখানে কী ধরনের কার্যকলাপ চলত, তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙা থানার পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও মোতায়েন করা হয়েছে । নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "পাঁচটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙা থানার পুলিশ ।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চানন মোড় এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর ও উত্তেজনা রয়েছে ।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভেতরে একটি শোওয়ার ঘরের খোঁজ মিলেছিল ৷ সেখানেও উদ্ধার হয়েছিল কন্ডোম ৷ কলেজের উইনিয়ন রুম থেকে উদ্ধার হয়েছিল উইয়ে খাওয়া টাকা ৷ এছাড়াও সুরুচি সংঘের ক্লাবের ভিতরেও বিলাসবহুল বেডরুমের সন্ধান মেলে ৷ সেখানে ভাঙচুর চালায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷