তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, গভীর রাত পর্যন্ত থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির
দলীয় বৈঠক শেষে বিজেপি কর্মীরা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় তাদের ওপর বাঁশ লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ।
Published : February 4, 2026 at 8:27 AM IST
কেশপুর, 4 ফেব্রুয়ারি: অভ্যন্তরীণ দলীয় বৈঠকের শেষে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলল বিজেপি জেলা নেতৃত্ব ৷ ঘটনার পরও আনন্দপুর থানা সাহায্য না করায় মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশ সুপারের দফতরের গেট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷
তাদের অভিযোগ, এদিন কেশপুর বিধানসভার আনন্দপুর সাত নম্বর রাম কাটা অঞ্চলে 'বুথ বিজয় সংকল্প অভিযান' চলছিল । সেই কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় অতর্কিতে রাজ্যের শাসকদলের লোকজন তাদের উপর হামলা চালায় । কিছু বোঝার আগেই শুরু হয় মারধর ৷ ভাঙচুর করা হয় একাধিক গাড়ি ৷
বিজেপির আরও অভিযোগ, এই ঘটনায় প্রায় 18 থেকে 20 জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন । যার মধ্যে নয় জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৷ এই ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস, অরূপ দাস, শংকর গুছাইত-সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্বরা । এই ঘটনার পরও থানা অভিযোগ না নিয়ে উল্টে তাঁদের জায়গা খালি করতে বলে ৷
এরপরই ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশ সুপারের দফতরের সামনে অবস্থানে বসে পড়ে । সেই অবস্থান চলে গভীর রাত পর্যন্ত । এরই মধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিও জানান জেলা বিজেপির নেতারা । তাঁদের কী করতে হবে বিরোধী দলনেতা সেই নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর । একই সঙ্গে শুভেন্দু এও জানান, আহতদের অবিলম্বে হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ৷ অনলাইনে পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানাতেও বলেন তিনি । এরপরও অবস্থান আন্দোলন গভীর রাত পর্যন্ত চালায় বিজেপি ।
এই বিষয়ে বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সুকেশ সরেন বলেন, "আমাদের দলীয় মিটিং ছিল ৷ সেই মিটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূলের লোকজন এসে আমাদের উপর হামলা চালায় ৷ মারধর করে, আমাদের বাইক ভাঙচুর করেছে । এই ঘটনায় আমাদের প্রায় 20 জন কর্মী আহত হয়েছেন ৷ তৃণমূল নেতাদের বলতে চাই যেভাবে, যে পথে ওরা মারধর করছে এই ঋণ ওদের 2026-এর পর মিটিয়ে দেওয়া হবে ।"
বিজেপি জেলা সভাপতি তন্ময় দাসের কথায়, "এই ঘটনার পর উল্টে থানার ওসি বলছে এলাকা খালি করতে ৷ আমরা জানি, আমাদের অভিযোগ কেউ নেবে না । তাই আমরা অবস্থানে বসছি, যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হবে ততক্ষণ আমরা বসে থাকব ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় উল্টে বিজেপির দিকেই অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসকশিবির । তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিকের বক্তব্য, "বিজেপির লোকজন ওখানে পিকনিক করার সময় মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যেই গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে । তারা এলাকায় মেয়েদেরও শ্লীলতাহানি করেছে ৷ এরপর নিজেদের মধ্যেই মারামারি হয় ৷ এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কোনওভাবেই দায়ী নয় ।"