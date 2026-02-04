তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, গভীর রাত পর্যন্ত থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

ETV Bharat / state

দলীয় বৈঠক শেষে বিজেপি কর্মীরা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় তাদের ওপর বাঁশ লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ।

কেশপুরে পুলিশ সুপারের দফতরের বিজেপি সমর্থকদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
কেশপুর, 4 ফেব্রুয়ারি: অভ্যন্তরীণ দলীয় বৈঠকের শেষে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলল বিজেপি জেলা নেতৃত্ব ৷ ঘটনার পরও আনন্দপুর থানা সাহায্য না করায় মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশ সুপারের দফতরের গেট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷

তাদের অভিযোগ, এদিন কেশপুর বিধানসভার আনন্দপুর সাত নম্বর রাম কাটা অঞ্চলে 'বুথ বিজয় সংকল্প অভিযান' চলছিল । সেই কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় অতর্কিতে রাজ্যের শাসকদলের লোকজন তাদের উপর হামলা চালায় । কিছু বোঝার আগেই শুরু হয় মারধর ৷ ভাঙচুর করা হয় একাধিক গাড়ি ৷

বিজেপির আরও অভিযোগ, এই ঘটনায় প্রায় 18 থেকে 20 জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন । যার মধ্যে নয় জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৷ এই ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস, অরূপ দাস, শংকর গুছাইত-সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্বরা । এই ঘটনার পরও থানা অভিযোগ না নিয়ে উল্টে তাঁদের জায়গা খালি করতে বলে ৷

এরপরই ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশ সুপারের দফতরের সামনে অবস্থানে বসে পড়ে । সেই অবস্থান চলে গভীর রাত পর্যন্ত । এরই মধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিও জানান জেলা বিজেপির নেতারা । তাঁদের কী করতে হবে বিরোধী দলনেতা সেই নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর । একই সঙ্গে শুভেন্দু এও জানান, আহতদের অবিলম্বে হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ৷ অনলাইনে পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানাতেও বলেন তিনি । এরপরও অবস্থান আন্দোলন গভীর রাত পর্যন্ত চালায় বিজেপি ।

এই বিষয়ে বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সুকেশ সরেন বলেন, "আমাদের দলীয় মিটিং ছিল ৷ সেই মিটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূলের লোকজন এসে আমাদের উপর হামলা চালায় ৷ মারধর করে, আমাদের বাইক ভাঙচুর করেছে । এই ঘটনায় আমাদের প্রায় 20 জন কর্মী আহত হয়েছেন ৷ তৃণমূল নেতাদের বলতে চাই যেভাবে, যে পথে ওরা মারধর করছে এই ঋণ ওদের 2026-এর পর মিটিয়ে দেওয়া হবে ।"

বিজেপি জেলা সভাপতি তন্ময় দাসের কথায়, "এই ঘটনার পর উল্টে থানার ওসি বলছে এলাকা খালি করতে ৷ আমরা জানি, আমাদের অভিযোগ কেউ নেবে না । তাই আমরা অবস্থানে বসছি, যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হবে ততক্ষণ আমরা বসে থাকব ।"

অন্যদিকে, এই ঘটনায় উল্টে বিজেপির দিকেই অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসকশিবির । তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিকের বক্তব্য, "বিজেপির লোকজন ওখানে পিকনিক করার সময় মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যেই গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে । তারা এলাকায় মেয়েদেরও শ্লীলতাহানি করেছে ৷ এরপর নিজেদের মধ্যেই মারামারি হয় ৷ এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কোনওভাবেই দায়ী নয় ।"

